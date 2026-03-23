Murió Jessi Pierce, la reconocida periodista de hockey sobre hielo, tras un incendio: fue hallada junto a sus hijos

Jessi Pierce, reconocida periodista deportiva y corresponsal de NHL.com, falleció junto a sus tres hijos en un incendio en Minnesota (Instagram / jessip224)

La reportera deportiva Jessi Pierce y sus tres hijos murieron el sábado a causa de un incendio en su casa en White Bear Lake, Minnesota, según informaron fuentes oficiales y medios estadounidenses. La tragedia, confirmada por la Liga Nacional de Hockey (NHL) el domingo, ha conmocionado a la comunidad local y al mundo del deporte. La comunicadora, de 37 años, era reconocida por su labor como corresponsal de NHL.com y por su compromiso con el equipo Minnesota Wild.

Los bomberos acudieron a la vivienda durante la madrugada tras recibir llamadas al 911 de vecinos que informaron haber visto llamas saliendo del techo. Al ingresar, los equipos de emergencia hallaron a un adulto, tres niños y un perro sin vida en el interior de la casa, según informó el Departamento de Bomberos de White Bear Lake, en Estados Unidos, citado por The Associated Press (AP). Aunque inicialmente las autoridades no revelaron los nombres de las víctimas en su comunicado del sábado, posteriormente se confirmó que se trataba de Pierce y sus hijos.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Minnesota ha iniciado una investigación para determinar la causa del incendio, de acuerdo a CBS News. El jefe de bomberos Greg Peterson expresó que el departamento está consternado por la magnitud de la tragedia y pidió que la comunidad se apoye mutuamente en este difícil momento.

Pierce no solo era una figura destacada en el ámbito deportivo, sino también madre y miembro muy querido de su entorno. La noticia de su fallecimiento ha generado un profundo pesar entre colegas, aficionados y vecinos, quienes han expresado su dolor y solidaridad con la familia y allegados de la reportera.

Cómo fue el incendio donde perdió la vida Jessi Pierce

El incendio que provocó la muerte de Jessi Pierce y sus tres hijos ocurrió en la mañana del sábado en una vivienda de la cuadra 2100 de Richard Avenue, en White Bear Lake, Minnesota. Los vecinos alertaron al 911 alrededor de las 5:30 horas tras observar llamas saliendo del techo y manifestar su preocupación de que hubiera personas dentro de la casa. Cuando los equipos de bomberos llegaron, se encontraron con la estructura completamente envuelta en fuego.

Varias agencias respondieron a la emergencia, incluyendo los departamentos de bomberos de White Bear Lake, Vadnais Heights, Mahtomedi, Maplewood y otras localidades cercanas, según recogió CBS News. Los bomberos trabajaron para contener el incendio y lograron ingresar a la vivienda, donde hallaron a un adulto, tres niños y un perro, todos fallecidos.

La Liga Nacional de Hockey y el equipo Minnesota Wild expresaron su duelo y recordaron el legado profesional de Jessi Pierce en el hockey (Instagram / jessip224)

El jefe de bomberos Greg Peterson confirmó que una de las víctimas era Jessi Pierce, y precisó que “la investigación del incendio sigue en curso”. Las autoridades no revelaron de inmediato las identidades de todas las víctimas en el primer comunicado, pero la liga y los medios locales posteriormente confirmaron la información.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Minnesota asumió la investigación para esclarecer el origen del fuego. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre posibles causas o circunstancias específicas del siniestro.

La tragedia generó una ola de condolencias y homenajes en la comunidad del hockey y entre sus allegados. La National Hockey League (NHL) expresó su duelo en un comunicado publicado en X: “Toda la familia de la Liga Nacional de Hockey envía sus oraciones y más sentidas condolencias a la familia Pierce por el fallecimiento de Jessi Pierce y sus tres hijos pequeños”. El sitio oficial de la liga también la recordó como “una figura clave en el panorama deportivo de la zona”, subrayando su entusiasmo en cada cobertura desde el Grand Casino Arena.

El equipo Minnesota Wild manifestó su pesar en redes sociales, resaltando que Jessi era “una persona amable y compasiva que se preocupaba profundamente por su familia y por quienes la rodeaban”, y la describió como “embajadora dedicada del hockey” durante su etapa cubriendo al equipo y la liga.

Colegas y amigos del entorno periodístico y deportivo compartieron recuerdos y palabras emotivas. Kirsten Krull, copresentadora con ella en el pódcast “Bardown Beauties”, la evocó como “otra hermana mayor” y destacó su capacidad para brindar apoyo incondicional. El locutor de radio Paul Fletcher afirmó: “Odio usar eso como indicador, pero cuando tanta gente se toma el tiempo de publicar, te das cuenta del vacío que queda”, recogió CBS News.

La Fundación Hendrickson, que fomenta el hockey para atletas con discapacidad, recordó la participación constante de Pierce en su festival anual durante una década. Danny Hendrickson, director ejecutivo de la fundación, señaló que “irradiaba una energía muy positiva. Le encantaba formar parte de ello. Era de esas personas que siempre están dispuestas a ayudar a los demás”.

Su esposo, Mike Hinrichs, la describió como alguien que “iluminaba cualquier lugar al que entraba y hacía que todos se sintieran bienvenidos”, y subrayó la huella imborrable que dejó en quienes la conocieron. Vecinos y residentes de White Bear Lake también expresaron su consternación, destacando la amabilidad y calidad humana de la familia.

Quién era Jessi Pierce

La carrera de Jessi Pierce se caracterizó por una estrecha vinculación con el hockey y, en particular, con el equipo Minnesota Wild. Durante la última década, trabajó como corresponsal de NHL.com, cubriendo de manera constante la actualidad del equipo local y consolidándose como una voz reconocida dentro de la comunidad del hockey en Minnesota, el denominado “Estado del Hockey”. Según AP, su labor profesional destacó tanto por la profundidad de su conocimiento sobre el deporte como por la energía y pasión que transmitía en cada cobertura.

Vecinos, colegas y la comunidad del hockey lamentan la pérdida de Jessi Pierce, reconocida por su amabilidad y compromiso social (Instagram / jessip224)

Además de su trabajo en el portal de la liga, la comunicadora copresentaba un pódcast de hockey, ampliando así su influencia y alcance entre los seguidores de este deporte. Su presencia era habitual en el Grand Casino Arena (estadio del equipo), donde se la recordaba por su disposición para trabajar en entornos exigentes, a veces acompañada por alguno de sus hijos, lo que evidenciaba su capacidad para conciliar familia y profesión en una dinámica contemporánea, según destaca NBC News.

La propia liga y sus colegas resaltaron el compromiso con el deporte y su papel como embajadora. Sus compañeros la describieron como una persona amable, compasiva y con una ética de trabajo inigualable, atributos que la convirtieron en un referente dentro y fuera del ámbito periodístico.

Pierce también colaboró con la Fundación Hendrickson, que apoya a atletas con discapacidad, participando durante una década en el festival anual de hockey de la organización. Su entusiasmo y disposición para ayudar a los demás dejaron una huella en quienes compartieron experiencias con ella en el entorno deportivo.