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El momento en el que la Fuerza Aérea de Israel abatió a varios terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

Las FDI confirmaron que combatientes de la Unidad de Recopilación 869 identificaron y neutralizaron a varios individuos armados que se aproximaban a su zona de seguridad en la frontera

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El momento en el que la Fuerza Aérea de Israel abatió a varios terroristas de Hezbollah que se acercaban a la zona de seguridad en el sur de Líbano

Un video difundido este domingo por la Fuerza Aérea de Israel mostró el momento exacto en el que, a través de un operativo militar conjunto con las fuerzas en tierra, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abatieron a terroristas del grupo libanés Hezbollah que se aproximaban a sus posiciones. La secuencia corresponde a la operación realizada el sábado, cuando combatientes de la Unidad de Recopilación 869 identificaron a varios individuos armados acercándose al área donde operaban fuerzas israelíes. El comunicado oficial, que acompañó la publicación del video, detalla que los combatientes en tierra abrieron fuego contra los sospechosos, mientras la Fuerza Aérea atacó bajo la guía de las fuerzas terrestres y eliminó a los terroristas. No se registraron bajas entre las filas israelíes, según informó el parte militar.

Bajo la lente de una mira telescópica, el video divulgado por la Fuerza Aérea de Israel muestra el instante en que un integrante armado de Hezbollah es localizado en las inmediaciones de la zona de seguridad fronteriza. Las imágenes captan cómo el objetivo es seguido en las inmediaciones de la zona de seguridad israelí hasta que, tras recibir la ubicación proporcionada por las fuerzas en tierra, un misil impactó directamente en su posición. En segundos, la silueta del terrorista desaparece de la lente telescópica bajo la columna de humo que se levanta tras el disparo.

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Combatientes de la Unidad de Recopilación 869 identificaron y neutralizaron a varios individuos armados de Hezbollah durante el avance en la frontera

Posteriormente, este domingo, las FDI confirmaron que la División 36 mantiene operaciones terrestres “selectivas” en el sur del Líbano para destruir infraestructuras del grupo. El grupo terrorista Hezbollah se sumó a los ataques coordinados por el régimen iraní contra territorio israelí en el marco de la guerra en Medio Oriente. Durante estas acciones, tropas israelíes allanaron varias estructuras militares y hallaron un importante número de armas. La Brigada 7 eliminó a más de 10 miembros de Hezbollah que representaban una amenaza inmediata para el personal israelí, mientras que el equipo de combate de la Brigada Golani localizó un punto de reunión utilizado por la organización, donde se incautaron cohetes, armas y municiones utilizadas en ataques recientes.

En la localidad fronteriza de Misgav Am, al norte de Israel, los servicios de emergencia informaron sobre un ataque con misiles antitanque. El servicio de atención de emergencias de Israel, Magen David Adom, reportó la muerte de una persona y la destrucción de dos vehículos tras el impacto. El ejército israelí confirmó que se detectaron disparos desde el Líbano contra la comunidad, provocando daños y víctimas, según el comunicado oficial.

Pocos minutos después, el ejército israelí informó sobre el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí, activando los sistemas de defensa y emitiendo alertas de emergencia. El Comando del Frente Interno envió instrucciones a los teléfonos móviles de los habitantes de las zonas afectadas para que se refugiaran en áreas protegidas y no salieran hasta recibir nuevas indicaciones. En el contexto de estas acciones, un bombardeo atribuido al régimen iraní dejó al menos 175 heridos, once de ellos en estado grave, según los servicios de emergencia.

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