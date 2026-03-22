EN VIVO | Israel intensificó su operación contra Hezbollah en el sur de Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que atacará las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre “totalmente” el estratégico estrecho de Ormuz “en menos de 48 horas”, en un contexto de recrudecimiento de los bombardeos en Irán e Israel.
Al menos 175 personas resultaron heridas el sábado por la noche, once de ellas de gravedad, tras dos impactos de misiles iraníes, al sur de Israel, donde se encuentra la mayor instalación nuclear del país. Los ataques se produjeron en Dimona y Arad, después de que Teherán denunciara un ataque contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron en la madrugada del domingo una nueva ola de ataques sobre Teherán y dieron detalles de los últimos movimientos de las tropas terrestres en el sur del Líbano, en plena batalla contra el grupo terrorista de Hezbollah.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita y la misma cartera de los Emiratos Árabes Unidos informaron la intercepción exitosa de drones y misiles balísticos que amenazaban su territorio.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
La agencia oficial de noticias iraní IRNA informó el domingo que un ataque con drones tuvo como objetivo una base militar cerca del aeropuerto internacional de Bagdad.
La base militar, situada cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, ha vuelto a ser blanco de ataques con drones, según informó la agencia IRNA, refiriéndose a un complejo que fue utilizado en el pasado por el ejército estadounidense.
El número de heridos tras los ataques iraníes contra las ciudades israelíes de Arad y Dimona ascendió a 175 personas, según informaron este domingo los servicios médicos de Israel, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas mortales.
El Centro Médico Soroka, donde fueron trasladados muchos de los afectados, comunicó que el ataque contra Arad dejó 115 heridos, de los cuales nueve se encuentran en estado grave. En total, 31 personas procedentes de Arad fueron hospitalizadas en Soroka, incluidos 18 niños, según recogió el diario ‘Times of Israel’.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que la División 36 mantiene operaciones terrestres selectivas para destruir infraestructuras de Hezbollah en el sur del Líbano. Durante la operación, las fuerzas israelíes allanaron varias estructuras militares de la organización y localizaron numerosas armas.
Las fuerzas de la Brigada 7 eliminaron a más de diez integrantes de Hezbollah que representaban una amenaza inmediata para las tropas israelíes. Al mismo tiempo, el equipo de combate de la Brigada Golani localizó una estructura utilizada como punto de reunión por miembros de la organización. En la zona se hallaron cohetes, armas y municiones empleadas para ejecutar ataques contra las fuerzas israelíes y el Estado de Israel.
Las FDI afirmaron que continuarán actuando con firmeza contra Hezbollah, señalando que la organización opera bajo el auspicio del régimen iraní, y reiteraron que no permitirán daños a los ciudadanos de Israel.
El régimen de Irán advirtió el domingo sobre posibles ataques a la infraestructura energética y tecnológica de la región del Golfo tras una advertencia del presidente estadounidense Donald Trump, en la cual aseguró que EEUU “destruirá” las centrales eléctricas de Irán si sus autoridades no abren el estrecho de Ormuz en 48 horas.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre el lanzamiento reciente de misiles desde Irán hacia territorio israelí Los sistemas de defensa permanecen activos para interceptar la amenaza, según detalló el Ejército.
El Comando del Frente Interno distribuyó instrucciones anticipadas directamente a los celulares de las zonas afectadas. Se solicitó a la población actuar con responsabilidad y seguir las indicaciones, ya que estas medidas salvan vidas.
Al recibir la alerta, las personas debieron ingresar a las zonas protegidas y tendrán que mantenerse allí hasta nuevo aviso. Solo podrán salir de las áreas protegidas cuando reciban instrucciones explícitas.
Las Fuerzas Armadas del régimen iraní informaron que derribaron un dron de combate del “enemigo sionista estadounidense” sobre el cielo de Teherán, horas después de que Israel comunicara una nueva ola de ataques en la capital iraní.
Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, “desde el inicio de la guerra impuesta hasta ahora, 127 drones avanzados de distintos tipos del enemigo han sido detectados y destruidos por la defensa aérea del país”.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, comunicó que la República Islámica no aceptará un alto el fuego en el conflicto que enfrenta a su país con Estados Unidos e Israel.
Más de 170 personas resultaron heridas el sábado tras los ataques iraníes en las ciudades de Dimona y Arad, en el sur de Israel. Los servicios médicos informaron que 11 personas se encuentran en estado grave, luego de que las defensas aéreas israelíes no interceptaran dos misiles balísticos.
El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, informó que uno de los dos ciudadanos japoneses detenidos en Irán fue puesto en libertad y regresará a Japón. Motegi declaró en un programa de Fuji Television que la persona había estado detenida desde el año pasado y fue liberada el miércoles. Añadió que el ciudadano tomó un vuelo desde Azerbaiyán con destino a Japón.
Motegi señaló que otro ciudadano japonés, arrestado a principios de este año, aún permanece bajo custodia. Explicó que la liberación se logró tras sus reiteradas peticiones al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y afirmó que continúa gestionando la pronta liberación del otro detenido, en comunicación con su familia y otras partes interesadas.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, visitó el lugar del ataque con misiles iraníes en Arad y sostuvo que Israel debe continuar la guerra. “Vine a fortalecer, vine a acoger a los residentes de aquí. Vine a fortalecerlos. El pueblo de Israel, gracias a Dios, es fuerte”, declaró.
“Intentan hacernos daño, pero recordamos una cosa: estamos en guerra. Esta es una guerra en la que debemos seguir luchando hasta alcanzar la victoria”, afirmó Ben-Gvir.