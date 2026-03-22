Israel intensificó su operación terrestre en el sur de Líbano y abatió a 10 terroristas de Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informó este domingo que la División 36 mantiene operaciones terrestres “selectivas” para destruir infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano, organización que se sumó a los ataques del régimen iraní contra territorio israelí en plena guerra en Medio Oriente.

Durante la operación, las fuerzas israelíes allanaron varias estructuras militares del grupo y localizaron numerosas armas. Las fuerzas de la Brigada 7 eliminaron a más de 10 integrantes de Hezbollah que representaban una amenaza inmediata para las tropas israelíes.

Al mismo tiempo, las FDI señalaron que el equipo de combate de la Brigada Golani localizó una estructura utilizada como punto de reunión por miembros de la organización. En la zona se hallaron cohetes, armas y municiones empleadas para ejecutar ataques contra las fuerzas israelíes y el Estado de Israel, según detalló el informe publicado vía X.

En la frontera entre Líbano e Israel, una persona murió en un presunto ataque con misiles antitanque en la localidad fronteriza de Misgav Am, al norte de Israel, según reportaron los servicios de emergencia. El servicio de ambulancias Magen David Adom informó que dos vehículos se incendiaron y que se recuperó un cadáver de uno de ellos.

El ejército israelí indicó que se detectaron disparos procedentes del Líbano dirigidos hacia la comunidad fronteriza. "Hay daños y víctimas. El incidente está bajo investigación", señaló el comunicado militar.

Las FDI hallaron arsenal del grupo terrorista en el sur de Líbano (@idfonline)

Las FDI afirmaron que continuarán actuando con firmeza contra Hezbollah y remarcaron que la organización opera bajo el auspicio del régimen iraní. Minutos más tarde, el Ejército informó sobre el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí, el tercer alerta durante la mañana en Israel.

En ese sentido, hicieron hincapié en que los sistemas de defensa permanecieron activos para interceptar la amenaza. El Comando del Frente Interno distribuyó instrucciones anticipadas directamente a los celulares de las zonas afectadas. Se solicitó a la población actuar con responsabilidad y seguir las indicaciones,.

Al recibir la alerta, las personas debieron ingresar a las zonas protegidas y tendrán que mantenerse allí hasta nuevo aviso. Solo podrán salir de las áreas protegidas cuando reciban instrucciones explícitas.

En medio de las operaciones contra Hezbollah e Irán, el régimen de la república islámica lanzó un bombardeo contra el sur de Israel y dejó al menos 175 personas heridas, once de ellas de gravedad.

Tras dos impactos de misiles iraníes registrados la noche del sábado en la zona del desierto israelí, donde se encuentra la mayor instalación nuclear del país, varios heridos sufrieron lesiones por metralla, heridas al dirigirse a zonas protegidas o cuadros de pánico.

Los ataques ocurrieron después de que Irán denunciara un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz, sin que la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) haya reportado una fuga de material radiactivo.

El primer impacto se produjo tras la activación de las alarmas a las 19:00 hora local en el este de Bersheeba, ante la inminente llegada de misiles iraníes. Uno de los proyectiles cayó en Dimona, donde se ubica el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, provocando 47 heridos, entre ellos un niño de 10 años en estado grave y una mujer en condición moderada.

bombero israelí trabaja para extinguir un incendio tras un ataque con misiles iraníes contra Dimona, en el sur de Israel, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel, el 21 de marzo de 2026 (REUTERS/Ilan Assayag)

El resto de los heridos, según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), sufrieron lesiones por metralla, heridas al dirigirse a zonas protegidas o cuadros de pánico. El Cuerpo de Bomberos y Servicios de Rescate de Israel informó del derrumbe de un edificio en Dimona, lo que ocasionó un incendio en la zona.

El Ejército israelí confirmó que el misil impactó directamente en tierra sin que los sistemas de intercepción pudieran alcanzarlo. Las sirenas volvieron a sonar a las 22:00 y nuevamente quince minutos después, momento en el que se registró el segundo impacto en Arad, a unos 30 kilómetros de Dimona. El misil cayó entre varios edificios, causó daños en tres de ellos y un incendio en un cuarto piso.