De Minas Gerais al mundo: cómo el cambio climático amenaza al café

Las inundaciones en Minas Gerais agravan la crisis climática en la mayor región cafetera de Brasil, con impacto global en la economía del café REUTERS/Pilar Olivares

Los recientes episodios de inundaciones y deslizamientos en la principal región cafetera de Brasil han puesto en evidencia la relación entre el aumento de fenómenos climáticos extremos y la quema de combustibles fósiles, con potenciales repercusiones económicas a nivel global. Así lo señala una investigación del consorcio internacional de científicos climáticos World Weather Attribution, publicada en The Guardian, el diario británico.

Durante las últimas semanas, el estado de Minas Gerais, uno de los principales polos productores de café arábica en Brasil, ha registrado lluvias excepcionales y deslizamientos que han dejado decenas de víctimas mortales y obligado a miles de personas a abandonar sus viviendas.

El municipio de Juiz de Fora, particularmente afectado, marcó un récord histórico de precipitaciones: en febrero se acumularon más de 750 mm (29,5 pulgadas) de lluvia, lo que triplica la media habitual para el periodo y supera en 65% el máximo previo de 1988. Según el estudio, Juiz de Fora es una de las diez ciudades de Brasil con mayor proporción de residentes en zonas de alto riesgo de deslizamientos.

Estos fenómenos han generado no solo un impacto humanitario, sino también consecuencias económicas. El comportamiento extremo del clima en la región amenaza la estabilidad de la oferta global de café y repercute en los precios que pagan los consumidores en todo el mundo.

El municipio de Juiz de Fora alcanzó un récord de 750 mm de lluvias en febrero, triplicando el promedio y superando marcas históricas desde 1988 REUTERS/Pilar Olivares

Impacto económico en la industria cafetera

Minas Gerais, reconocido como el principal productor de café arábica del país, ha experimentado una reducción de entre 15 % y 20 % en sus cosechas durante los últimos años debido a la frecuencia de eventos climáticos adversos, según datos citados por el estudio. Las precipitaciones excesivas del último mes han favorecido la propagación de enfermedades en los cafetales, lo que pone en riesgo una recuperación de la producción esperada para este año.

La volatilidad en las cosechas ya se refleja en el mercado internacional. El precio del café molido en el Reino Unido, por ejemplo, aumentó cerca de 25 % en los últimos cinco años, según Gareth Redmond-King, jefe del programa internacional del Energy and Climate Intelligence Unit, una organización británica sin fines de lucro. Este fenómeno es atribuido en parte a los problemas de abastecimiento derivados tanto de Brasil como de Vietnam, otro importante exportador global.

Factores estructurales y causas según la ciencia

Expertos del World Weather Attribution identifican que, más allá de la magnitud de las lluvias, la vulnerabilidad de la población responde a desigualdades históricas y a la falta de planificación urbana efectiva. Muchas comunidades de bajos ingresos se asientan en laderas deforestadas y terrenos con drenaje deficiente, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos y víctimas fatales.

Las precipitaciones extremas y los deslizamientos en Brasil han causado víctimas mortales, desplazamientos forzados e intensa propagación de enfermedades en cafetales REUTERS/Pilar Olivares

Aunque la investigación no halló una señal inequívoca de que el cambio climático inducido por el ser humano haya sido el principal detonante de este episodio concreto, los especialistas advierten que si la temperatura media global alcanzara los 2,6 °C (4,7 °F) por encima de los niveles preindustriales, las precipitaciones extremas en la zona podrían intensificarse en un 7 %. Por este motivo, el informe insiste en la necesidad de eliminar con rapidez los gases de efecto invernadero procedentes del petróleo, el gas y el carbón para mitigar futuros riesgos.

Repercusiones internacionales y seguridad alimentaria

La crisis climática en Brasil no solo afecta a los productores y habitantes locales. Expertos británicos resaltan que el aumento de los eventos extremos en regiones clave de la agricultura mundial ya se traduce en mayores costos para los consumidores de alimentos y productos básicos en países como el Reino Unido. La interconexión de los mercados hace que la disponibilidad y el precio del café —y otros productos agrícolas— estén directamente condicionados por la estabilidad climática en Brasil.

El consenso entre científicos y especialistas en política climática es que alcanzar las emisiones netas cero constituye la única estrategia efectiva para limitar la frecuencia e intensidad de estos fenómenos y salvaguardar la seguridad alimentaria global.

El precio del café en el Reino Unido subió cerca de un 25% en cinco años por problemas de abastecimiento derivados de Brasil y Vietnam REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo

Acciones urgentes y recomendaciones de los expertos

Frente a este escenario, “la ciencia muestra que el riesgo está creciendo; ahora necesitamos la acción urgente que justifica”, afirmó Friederike Otto, profesora de ciencias climáticas en Imperial College London.

Recomiendan la construcción de refugios seguros, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y la mejora de la planificación urbana, con especial atención a las comunidades más vulnerables asentadas en zonas de alto riesgo. “La magnitud de esta tragedia es inmensa y evidencia cuán vulnerables pueden ser nuestras comunidades de ladera a medida que el planeta sigue calentándose”, señaló Regina Rodrigues, profesora en la Universidad Federal de Santa Catarina.

Al mismo tiempo, subrayan que la reducción de emisiones contaminantes es esencial para disminuir la exposición de la población y la economía a los impactos de fenómenos climáticos extremos. La experiencia reciente en Brasil, según los investigadores, exige actuar rápido para proteger tanto a las personas como a los mercados internacionales.