América Latina

Al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos por las lluvias en el sureste de Brasil

El saldo de víctimas en el sureste brasileño sigue creciendo tras las intensas precipitaciones que provocaron el desborde de ríos, inundaciones y deslizamientos, mientras continúa la búsqueda de personas por parte de los equipos de rescate

Guardar
Imagen de las inundaciones en
Imagen de las inundaciones en Brasil.

Al menos 20 personas murieron, decenas están desaparecidas y más de 400 debieron abandonar sus hogares por fuertes lluvias en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, informaron este martes los bomberos, que minutos antes habían reportado 16 óbitos.

Se registraron hasta ahora 16 muertos en el municipio de Juiz de Fora y 4 en el de Ubá, según el último balance oficial, debido a la tragedia que incluyó el desborde de un río, inundaciones y deslizamientos de tierra.

El cuerpo de bomberos de Minas Gerais también busca a “decenas” de desaparecidos, confirmó un portavoz a la AFP.

Vista del río Piracicaba en
Vista del río Piracicaba en la ciudad de Piracicaba, Sao Paulo, Brasil. (Foto de Igor do Vale/Sipa USA)

La situación “crítica” ha obligado a las autoridades locales a decretar el estado de calamidad pública y a pedir a la población que se resguarden en “puntos de seguridad”.

Para este martes, además, se esperan más precipitaciones.

Se trata además del mes de febrero más lluvioso de la historia de la ciudad, con hasta 584 milímetros de precipitaciones acumuladas, el doble de lo esperado, según han detallado las autoridades locales. Se esperan más lluvias las próximas horas.

Debido a las constantes lluvias
Debido a las constantes lluvias en la región, el río alcanza un nivel de 4,87 metros, según datos del Sistema de Alerta de Inundaciones del Estado de São Paulo (SAISP), superando el nivel de desbordamiento de 4,70 metros y poniendo a la ciudad en una situación crítica. (Foto de Igor Do Vale/NurPhoto)

De la misma manera, las fuertes precipitaciones han afectado también al municipio paulista de Peruíbe, donde se ha declarado el estado de emergencia. Unas 400 personas se han visto afectadas, después de que en los últimos tres días esta localidad registrara más lluvias que las previstas para todo el mes.

En São João de Meriti, en Río de Janeiro, una mujer ha muerto y 600 más han tenido que dejar sus hogares. El municipio ha entrado en máxima alerta.

Brasil ha registrado en los últimos años diversos eventos climáticos extremos como consecuencia de fuertes temporales, sobre todo en la región sur y sureste del país, donde se concentra la mayoría de la población.

Uno de los más graves y recientes tuvo lugar en mayo de 2024 en el estado de Rio Grande do Sul, donde murieron unas 180 personas y muchas ciudades, incluida Porto Alegre, la capital regional, quedaron anegadas por el agua durante semanas.

Conductores pasan por una zona
Conductores pasan por una zona inundada por el río Piracicaba en Piracicaba, São Paulo, Brasil. (Foto de Igor Do Vale/NurPhoto)

En 2022, otro fuerte temporal dejó 241 muertos en la ciudad de Petrópolis, en Rio de Janeiro.

Expertos vincularon la mayoría de estos eventos a los efectos del cambio climático.

Juiz de Fora es el municipio donde el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro recibió una puñalada durante un acto electoral en 2018, que le acarrea problemas de salud hasta hoy.

El país suramericano también ha atravesado graves episodios de sequía en la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta.

(con información de AFP, EFE y EP)

Temas Relacionados

Brasilinundacioneslluviasmuertosdesaparecidos

Últimas Noticias

La comunidad salvadoreña en Barcelona contará con trámite exprés del Documento Único de Identidad

La reciente iniciativa, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional, busca acercar servicios esenciales a la población migrante e impulsar la modernización en la atención a la diáspora

La comunidad salvadoreña en Barcelona

Un decreto de Rodrigo Paz limita las facultades del vicepresidente y genera el rechazo de Edmand Lara

La norma reduce el presupuesto y las responsabilidades administrativas de la Vicepresidencia. En medio de la disputa, Lara denuncia que lo convirtieron en “un empleado” del gabinete

Un decreto de Rodrigo Paz

Anabel Hernández: “Militares y políticos de Ecuador fueron sobornados por los cárteles mexicanos”

La investigadora afirmó que testimonios de narcotraficantes apuntan a complicidad estatal para facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación en el país

Anabel Hernández: “Militares y políticos

Cuáles son los pasos recomendados por los expertos para saber cómo actuar ante un incendio

La actualización de los procedimientos para distintas emergencias busca reducir las víctimas y adecuar la preparación de los equipos a escenarios que incluyen desde estructuras hasta vehículos eléctricos y materiales peligrosos

Cuáles son los pasos recomendados

Autoridades sanitarias panameñas explican qué implica el distemper detectado en el país

La orientación oficial incluyó detalles sobre infecciones que sí pueden transmitirse de animales a personas

Autoridades sanitarias panameñas explican qué
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Hay clases hoy en Edomex

¿Hay clases hoy en Edomex tras el abatimiento de ‘El Mencho’? Esto dice el gobierno

A pesar de los pesares, mi admiración por Willie Colón y mi respeto por su trabajo jamás desaparecerán

¿Por qué dejamos todo para después? Claves para entender la procrastinación

Mikel Arriola revela que la multipropiedad en la Liga MX está cerca de desaparecer

Ésta es la fortuna de Elon Musk, el empresario más rico del mundo criticó a Sheinbaum por acciones contra el narco

INFOBAE AMÉRICA
La XI 15 Km MetLife

La XI 15 Km MetLife Madrid Activa estrena homologación con récord de 9.000 corredores

El Gobierno aprueba la estrategia para impulsar residencias "abiertas" y redes vecinales contra la soledad no deseada

Kuwait Petroleum Corporation negocia con BlackRock o Brookfield venderles una participación de 5.943 millones

Desciende un 11% el trasplante pulmonar en España, que mantiene su liderazgo internacional en 2025

Argentina lanza un bono en dólares para captar hasta 1.698 millones de euros y pagar vencimientos en julio

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gilbert sorprendió en redes

Melissa Gilbert sorprendió en redes al cantar y bailar en medio de la polémica que rodea a Timothy Busfield

Hilary Duff se despide de Robert Carradine, su entrañable papá en ‘Lizzie McGuire’: “Esto duele mucho”

Timothée Chalamet da los primeros detalles de ‘Dune 3′ y se compara con Heath Ledger y Marlon Brando: “Algo de ellos está ahí”

La segunda parte de Bridgerton 4 explora alianzas inesperadas

Sorpresa entre el reparto de ‘Miércoles’ para su tercera temporada: esta es la lista de nuevos actores