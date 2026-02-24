Al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos por las lluvias en el sureste de Brasil

Imagen de las inundaciones en Brasil.

Al menos 20 personas murieron, decenas están desaparecidas y más de 400 debieron abandonar sus hogares por fuertes lluvias en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, informaron este martes los bomberos, que minutos antes habían reportado 16 óbitos.

Se registraron hasta ahora 16 muertos en el municipio de Juiz de Fora y 4 en el de Ubá, según el último balance oficial, debido a la tragedia que incluyó el desborde de un río, inundaciones y deslizamientos de tierra.

El cuerpo de bomberos de Minas Gerais también busca a “decenas” de desaparecidos, confirmó un portavoz a la AFP.

Vista del río Piracicaba en la ciudad de Piracicaba, Sao Paulo, Brasil. (Foto de Igor do Vale/Sipa USA)

La situación “crítica” ha obligado a las autoridades locales a decretar el estado de calamidad pública y a pedir a la población que se resguarden en “puntos de seguridad”.

Para este martes, además, se esperan más precipitaciones.

Se trata además del mes de febrero más lluvioso de la historia de la ciudad, con hasta 584 milímetros de precipitaciones acumuladas, el doble de lo esperado, según han detallado las autoridades locales. Se esperan más lluvias las próximas horas.

Debido a las constantes lluvias en la región, el río alcanza un nivel de 4,87 metros, según datos del Sistema de Alerta de Inundaciones del Estado de São Paulo (SAISP), superando el nivel de desbordamiento de 4,70 metros y poniendo a la ciudad en una situación crítica. (Foto de Igor Do Vale/NurPhoto)

De la misma manera, las fuertes precipitaciones han afectado también al municipio paulista de Peruíbe, donde se ha declarado el estado de emergencia. Unas 400 personas se han visto afectadas, después de que en los últimos tres días esta localidad registrara más lluvias que las previstas para todo el mes.

En São João de Meriti, en Río de Janeiro, una mujer ha muerto y 600 más han tenido que dejar sus hogares. El municipio ha entrado en máxima alerta.

Brasil ha registrado en los últimos años diversos eventos climáticos extremos como consecuencia de fuertes temporales, sobre todo en la región sur y sureste del país, donde se concentra la mayoría de la población.

Uno de los más graves y recientes tuvo lugar en mayo de 2024 en el estado de Rio Grande do Sul, donde murieron unas 180 personas y muchas ciudades, incluida Porto Alegre, la capital regional, quedaron anegadas por el agua durante semanas.

Conductores pasan por una zona inundada por el río Piracicaba en Piracicaba, São Paulo, Brasil. (Foto de Igor Do Vale/NurPhoto)

En 2022, otro fuerte temporal dejó 241 muertos en la ciudad de Petrópolis, en Rio de Janeiro.

Expertos vincularon la mayoría de estos eventos a los efectos del cambio climático.

Juiz de Fora es el municipio donde el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro recibió una puñalada durante un acto electoral en 2018, que le acarrea problemas de salud hasta hoy.

El país suramericano también ha atravesado graves episodios de sequía en la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta.

(con información de AFP, EFE y EP)