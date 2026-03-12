EN VIVO: El precio del petróleo vuelve a superar los 100 dólares por barril por la guerra en Medio Oriente

El régimen de Irán atacó y prendió fuego a dos petroleros en aguas iraquíes la madrugada del jueves y elevó la presión sobre las instalaciones petroleras y de transporte en Medio Oriente. El ataque intensificó una serie de acciones contra la infraestructura energética regional, en respuesta a la afirmación del presidente Donald Trump de que Estados Unidos ya “ganó” la guerra.
En un mitin de campaña en Kentucky, Trump sostuvo que Estados Unidos ganó la guerra pero señaló que no quiere regresar al conflicto de forma periódica. “No queremos irnos antes, ¿verdad? Tenemos que terminar el trabajo”, dijo el miércoles.
Mientras tanto, los precios del petróleo, que a comienzos de la semana rozaron los 120 dólares por barril antes de retroceder a alrededor de 90, volvieron a superar el umbral de los 100 dólares y extendieron las ganancias en el comercio asiático del jueves ante nuevos temores por interrupciones del suministro.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, declaró que Israel no puede derrocar el sistema gobernante de Irán y que solo el pueblo iraní tiene la capacidad de provocar un cambio de régimen en la República Islámica.
En declaraciones a The Times of Israel, el funcionario sostuvo que los iraníes necesitarían ayuda externa para lograr ese objetivo. “En última instancia, no podemos derrocar al régimen; solo el pueblo iraní puede hacerlo”, afirmó. “Al mismo tiempo, debemos decir que sin ayuda externa no tienen ninguna posibilidad de derrocar al régimen”.
El canciller israelí indicó que existen “grietas visibles” dentro del liderazgo iraní, aunque las figuras de línea dura siguen controlando el gobierno. “Por lo general, este tipo de cosas (como la caída de un régimen) ocurren después de la campaña militar, menos cuando hay una guerra”, añadió.
Saar recalcó que el cambio de régimen en Irán no es un objetivo explícito de Israel, pero que el país busca crear condiciones que puedan posibilitar ese desenlace.
Michael Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, se refirió a la condena del Consejo de Seguridad de la ONU a los ataques de Irán en Medio Oriente y destacó que “muchas de estas naciones del Golfo históricamente mantuvieron una posición neutral en lo que respecta a Irán”.
Waltz señaló: “Se puede ver que la coalición de los Acuerdos de Abraham se mantiene firme y contraataca”. “La estrategia de Irán de sembrar el caos, de intentar tomar a sus vecinos como rehenes, de intentar quebrantar la determinación de la región, ha resultado claramente contraproducente, como lo demuestra esta votación de hoy”, agregó.
Los principales índices bursátiles de India registraron fuertes caídas en la apertura de este jueves, afectados por el repunte del precio del petróleo —que superó los 100 dólares por barril tras nuevos ataques en Medio oriente— y por el anuncio de una investigación comercial de Estados Unidos contra el país asiático.
El índice Sensex de la Bolsa de Bombay, principal referente del mercado indio, se desplomó un 1,23 %, mientras que el Nifty 50, compuesto por las cincuenta compañías de mayor capitalización, perdió un 1,13 %. El descenso fue generalizado en los 16 principales índices sectoriales, e impactó también a las empresas de mediana y pequeña capitalización, que retrocedieron un 1,3 % y un 1,5 %, respectivamente.
La aerolínea nacional Air New Zealand anunció la cancelación de 1.100 vuelos en los próximos dos meses debido al impacto de la guerra en Medio Oriente. El director ejecutivo, Nikhil Ravishankar, indicó que aproximadamente el cinco por ciento de los vuelos serán cancelados, lo que afectará a unos 44.000 pasajeros.
La mayoría de los vuelos suspendidos corresponden a rutas nacionales dentro de Nueva Zelanda, aunque también se verán afectados algunos servicios internacionales. Ravishankar aclaró que los vuelos entre Nueva Zelanda y Estados Unidos no se verán afectados, ya que existe una mayor demanda de rutas alternativas hacia Europa.
“Con la volatilidad sin precedentes en los precios del combustible para aviones debido al conflicto en el Medio Oriente, las aerolíneas de todo el mundo están ajustando las tarifas y sus horarios para ayudar a gestionar el impacto de estos costos significativamente mayores”, explicó Ravishankar.
El Ministerio de Interior de Bahréin informó el miércoles que ataques aéreos iraníes impactaron tanques de combustible en una instalación de la gobernación de Al Muharraq, en el noreste del país.
La autoridad instó a los residentes de las localidades de Hid, Arad, Galali y Samahij, en la isla de Muharraq, a permanecer en sus casas y mantener cerradas ventanas y sistemas de ventilación como medida de precaución ante los posibles efectos del humo generado por un incendio que está siendo combatido.
Bahréin, junto con Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, es uno de los países del Golfo afectados por los bombardeos iraníes.
Las principales bolsas de China continental y Hong Kong registraron caídas de hasta un 1,35% al mediodía de este jueves (horario local), en un contexto de fuerte repunte del precio del petróleo tras nuevos ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz.
El índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong retrocedía un 1,23%, situándose cerca de los 25.579 puntos, en una jornada marcada por descensos en valores tecnológicos.
En el continente, el índice de referencia de Shanghái bajaba un 0,64%, hasta los 4.106 puntos, mientras que el indicador de Shenzhen perdía un 1,35% y se ubicaba en torno a los 14.270 puntos.
En paralelo, el precio del Brent, referencia europea, volvió a superar este jueves los 100 dólares por barril durante las operaciones en Asia, impulsado por el temor a que los ataques en la zona interrumpan el flujo de crudo desde el Golfo Pérsico.
La agencia Reuters captó las intercepciones de misiles que iluminaron el cielo nocturno de Tel Aviv en las primeras horas del jueves 12 de marzo.
Israel logró interceptar misiles lanzados por el régimen iraní en el marco de la guerra que enfrenta a las fuerzas estadounidenses e israelíes contra la república islámica.
La Dirección General de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Bahréin arrestó este miércoles a cuatro ciudadanos bahreiníes acusados de presunta implicación en “actividades de espionaje” a favor de la Guardia Revolucionaria iraní.
De los cuatro detenidos —tres hombres y una mujer de 25, 34, 36 y 22 años—, las autoridades identificaron a una quinta persona involucrada que permanece en libertad en el extranjero, según informó el Ministerio de Interior de Bahréin.
Las investigaciones revelaron que el primer arrestado, “siguiendo instrucciones de la organización y con la ayuda de otras personas”, utilizó equipos fotográficos de alta resolución para fotografiar y registrar coordenadas de lugares “vitales” e “importantes” en Bahréin. Esta información era posteriormente transmitida a la Guardia Revolucionaria de Irán mediante un “software cifrado”.
El Ministerio del Interior bahreiní confirmó que se han abierto los cauces legales correspondientes y los detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía.
Un nuevo buque portacontenedores fue alcanzado la madrugada del jueves por un “proyectil desconocido” frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó un pequeño incendio a bordo, según informó la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO).
El incidente representa el sexto ataque en dos días contra embarcaciones que operan en el Golfo Pérsico, en un contexto de intensificación de los ataques iraníes contra petroleros, buques de carga y suministros energéticos en la región.
El ataque se produjo a 35 millas náuticas al norte de Jebel Ali, un importante puerto cercano a Dubái. La UKMTO señaló que una evaluación completa de los daños se vio dificultada por la oscuridad, pero toda la tripulación se encuentra a salvo.
Dos petroleros en aguas iraquíes fueron alcanzados por proyectiles en medio de la intensificación de los ataques de Irán contra instalaciones petroleras y de transporte en Medio Oriente.