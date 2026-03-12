EN VIVO: El precio del petróleo vuelve a superar los 100 dólares por barril por la guerra en Medio Oriente

Al menos 20 marineros fueron rescatados

El régimen de Irán atacó y prendió fuego a dos petroleros en aguas iraquíes la madrugada del jueves y elevó la presión sobre las instalaciones petroleras y de transporte en Medio Oriente. El ataque intensificó una serie de acciones contra la infraestructura energética regional, en respuesta a la afirmación del presidente Donald Trump de que Estados Unidos ya “ganó” la guerra.

En un mitin de campaña en Kentucky, Trump sostuvo que Estados Unidos ganó la guerra pero señaló que no quiere regresar al conflicto de forma periódica. “No queremos irnos antes, ¿verdad? Tenemos que terminar el trabajo”, dijo el miércoles.

Mientras tanto, los precios del petróleo, que a comienzos de la semana rozaron los 120 dólares por barril antes de retroceder a alrededor de 90, volvieron a superar el umbral de los 100 dólares y extendieron las ganancias en el comercio asiático del jueves ante nuevos temores por interrupciones del suministro.