Irán amenazó a las tropas de EEUU en Medio Oriente y advirtió que serán “enterradas bajo los escombros” si no abandonan la región

FOTO DE ARCHIVO: Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) asisten a un ejercicio militar de las fuerzas terrestres del IRGC en la zona de Aras, provincia de Azerbaiyán Oriental, Irán. 17 de octubre de 2022. IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS.

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) amenazó este viernes a las tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente y les instó a abandonar “inmediatamente” la región o, de lo contrario, aseguró que serán “enterradas bajo los escombros”. El cuerpo militar iraní también informó el lanzamiento de una nueva oleada de misiles dentro de la operación denominada “Promesa Sadeq 4”, dirigida contra objetivos israelíes y estadounidenses.

En un comunicado difundido por medios iraníes, la IRGC anunció el inicio de una nueva fase del operativo militar. Según el texto, la 44 oleada de la operación incluyó una “intensa lluvia” de misiles Kheibar Shekan, descritos como misiles balísticos de medio alcance desarrollados por Irán con ojivas de una tonelada.

El comunicado indicó que los proyectiles se dirigieron contra lo que el cuerpo militar definió como objetivos del “ocupante sionista”. De acuerdo con la versión difundida por la Guardia Revolucionaria, varios puntos de Jerusalén oeste, Tel Aviv y Eilat, en Israel, resultaron alcanzados durante el ataque. Teherán vinculó la ofensiva con la conmemoración de combatientes muertos y con la proximidad del Día de Al Quds, una jornada anual de apoyo a la causa palestina que se celebra el 13 de marzo.

La Guardia Revolucionaria también informó ataques contra instalaciones militares estadounidenses en la región. Según el comunicado, los objetivos incluyeron la base aérea Muwafaq al-Salti, en Jordania, así como otras posiciones en Manama, capital de Bahréin, y en Erbil, en el Kurdistán iraquí.

El cuerpo militar señaló que esas operaciones se llevaron a cabo mediante misiles y drones. El comunicado difundido por medios iraníes presentó estos ataques como parte de la operación militar anunciada por Teherán.

FOTO DE ARCHIVO: Un Boeing KC-135 "Stratotanker" de la Fuerza Aérea de EEUU rueda en la Base Aérea de Morón en Morón de la Frontera, sur de España, el 27 de agosto de 2021. REUTERS/Marcelo del Pozo/Foto de archivo

En el mismo texto, la IRGC afirmó que sistemas de defensa aérea del llamado “frente de resistencia” derribaron un avión cisterna estadounidense mientras repostaba a un caza. Según la versión del comunicado, el incidente provocó la muerte de seis tripulantes que se encontraban a bordo de la aeronave.

Sin embargo, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos informó el jueves que un avión cisterna KC-135 sufrió un accidente en el oeste de Irak mientras participaba en operaciones relacionadas con la ofensiva contra Irán.

Las autoridades militares estadounidenses indicaron que el siniestro “no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”. El comunicado difundido por el mando estadounidense no atribuyó el incidente a un ataque.

Según el comunicado, en el incidente participaron dos aeronaves: una de ellas logró aterrizar sin inconvenientes, mientras que la otra se estrelló. Las operaciones para localizar y rescatar a los tripulantes continúan en marcha, aunque no se han proporcionado detalles sobre el número de personas a bordo.

El KC-135 Stratotanker es el principal avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea estadounidense y ha sido esencial en la estrategia de proyección global de Washington durante más de seis décadas.

Un B-52H durante una operación de reabastecimiento en vuelo con un avión cisterna KC-135 Stratotanker, procedente de la base MacDill (Florida). Las maniobras se realizaron como parte de la misión de presencia estratégica en el Caribe. Foto: USAF / SA Defensa

Con capacidad para transferir combustible a bombarderos, cazas y aviones de transporte, el KC-135 puede operar con una tripulación estándar de tres personas, aunque en algunas misiones incorpora un navegador y puede transportar hasta 37 pasajeros.

La aeronave se encarga de extender el alcance de las fuerzas aéreas aliadas, permitiendo operaciones prolongadas sin necesidad de aterrizar, y ha participado en todos los grandes conflictos estadounidenses desde la guerra de Vietnam.

(Con información de AFP Y EFE)