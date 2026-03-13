Mundo

Donald Trump afirmó que el nuevo líder supremo iraní Mojtaba Khamenei “probablemente está vivo, pero dañado”

El presidente estadounidense se refirió a la salud del recientemente designado líder del país persa, al cual calificó como una nación de “terror y odio”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento del Mes de la Historia de la Mujer en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC., EEUU, el 12 de marzo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que considera probable que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, siga con vida, aunque sugirió que podría haber sufrido algún tipo de daño.

En una entrevista con Fox News Radio, Trump fue consultado sobre la situación del dirigente iraní tras su reciente nombramiento. El mandatario respondió que, en su opinión, Khamenei probablemente continúa con vida, pero cree que podría estar afectado físicamente.

Creo que está dañado, pero probablemente está vivo de alguna forma”, aseguró el inquilino de la Casa Blanca.

Por otra parte, reivindicó la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán como el cumplimiento de una obligación postergada durante casi cinco décadas por administraciones pasadas.

Durante un acto en la Casa Blanca por el Mes de la Historia de la Mujer, Trump afirmó que la campaña avanza “muy rápidamente”, calificó a Irán como una “nación de terror y odio” y sostuvo que el ejército estadounidense está “haciendo lo que hay que hacer, lo que se debería haber hecho durante 47 años”.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, segundo hijo del difunto líder supremo de Irán, Ali Khamenei (REUTERS/Foto de archivo)

“Realmente son una nación de terror y odio, y están pagando un gran precio en este momento”, insistió en sus declaraciones, expresadas en el día 13 de la operación "Furia Épica“.

Trump emitió en los últimos días mensajes contradictorios sobre el desarrollo de la guerra, al afirmar por momentos que Estados Unidos e Israel “ganaron” frente a Irán y sugiriendo que el conflicto podría terminar “muy pronto”, y en ocasiones que aún existe la necesidad de continuar la lucha para acabar con el régimen.

Trump no respondió directamente a los comentarios del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, quien en su primer mensaje tras asumir el cargo prometió venganza y defendió que Irán debe mantener el control del Estrecho de Ormuz.

El aumento de la tensión en la región ha disparado los precios mundiales del petróleo, en medio de la virtual paralización del tráfico de petroleros por esa vía clave. No obstante, Trump afirmó en redes sociales el jueves por la mañana que considera prioritario impedir que el “imperio del mal” de Irán acceda a armas nucleares.

En sintonía con los desafíos regionales que surgen de la escalada en Medio Oriente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que la Marina estadounidense, posiblemente junto a una coalición internacional, escoltará buques a través del Estrecho de Ormuz tan pronto como las condiciones militares lo permitan.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS/Jonathan Ernst)

En declaraciones a Sky News, Bessent confirmó por primera vez que Washington contempla operaciones de escolta naval para reabrir este paso estratégico, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

“Mi convicción es que, en cuanto sea militarmente posible, la Marina de Estados Unidos, quizás con una coalición internacional, estará escoltando buques”, afirmó Bessent y detalló que el operativo comenzará cuando Estados Unidos logre “el control total del espacio aéreo” y las “capacidades de reposición de misiles de Irán estén completamente degradadas”.

El funcionario añadió que petroleros iraníes y de bandera china han transitado la zona en días recientes, lo que, a su juicio, descarta que Irán haya minado el estrecho.

Tras el inicio de la Operación Furia Épica el 28 de febrero —una ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel contra instalaciones militares, nucleares y de liderazgo iraní, que resultó en la muerte del líder supremo Alí Khamenei— el tráfico comercial por el estrecho se redujo prácticamente a cero.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el flujo de crudo cayó de unos 20 millones de barriles diarios a una mínima fracción, obligando a los países del Golfo a recortar su producción en al menos diez millones de barriles diarios. El precio del Brent llegó a rozar los 120 dólares por barril.

(Con información de AFP)

