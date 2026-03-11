Un carguero tailandés fue atacado cerca del Estrecho de Ormuz: rescataron a 20 marineros y hay tres desaparecidos

El buque de carga Mayuree Naree, con bandera de Tailandia, envuelto en humo negro en el estrecho de Ormuz, el 11 de marzo de 2026 (ROYAL THAI NAVY/Distribuida vía REUTERS)

Un granelero tailandés que navegaba por el crucial Estrecho de Ormuz fue atacado el miércoles, con 20 tripulantes rescatados hasta el momento, según informó la Armada tailandesa.

Fotos compartidas por la Armada Real Tailandesa mostraban una densa columna de humo negro saliendo de la popa del Mayuree Naree, de bandera tailandesa, con balsas salvavidas flotando en el agua.

El buque “fue atacado mientras transitaba por el Estrecho de Ormuz” tras salir de un puerto de los Emiratos Árabes Unidos, informó la Armada en un comunicado.

“Los detalles específicos y la causa del ataque se están investigando actualmente”, añadió.

La Armada omaní rescató a 20 marineros y “se están realizando esfuerzos para rescatar a los tres tripulantes restantes”, añadió.

No quedó claro de inmediato si el incidente se produjo entre los tres buques comerciales que, según informó anteriormente el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, fueron alcanzados en el Golfo el miércoles.

Reino Unido confirma que tres buques mercantes han sido atacados en el estrecho de Ormuz y EEUU no puede protegerlos (UKMTO)

Irán ha lanzado ataques contra sus vecinos exportadores de petróleo, amenazando el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz y hundiendo la economía energética mundial en una crisis.

El departamento indicó que, según informes, los tres tripulantes desaparecidos se encontraban en la sala de máquinas cuando ocurrió la explosión.

El Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, administrado por el ejército británico, informó previamente que el buque impactó justo al norte de Omán en el estrecho.

El Departamento de Marina indicó que está coordinando con las agencias nacionales e internacionales pertinentes la operación de búsqueda y rescate, así como la asistencia a los tripulantes afectados.

Petroleros frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete disparar a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, en Fujaira, Emiratos Árabes Unidos. REUTERS/Amr Alfiky

Irán disparó misiles y drones contra objetivos en el Golfo, incluyendo infraestructura petrolera en Arabia Saudita y un barco frente a las costas de los Emiratos, mientras que Israel y Estados Unidos atacaron objetivos en la República Islámica. Arabia Saudita y otros estados afirmaron haber interceptado múltiples ataques con drones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en redes sociales que no había informes de que Irán hubiera colocado explosivos en el Estrecho de Ormuz, por donde se transporta el 20% del petróleo mundial. Estados Unidos afirmó haber desmantelado más de una docena de buques minadores iraníes el martes para ayudar a prevenir cualquier intento de cerrar la vía fluvial.

La promesa de Irán de no permitir el paso de petróleo por el estratégico estrecho ha generado volatilidad en el mercado y temores de escasez, especialmente en Asia, que depende del petróleo transportado desde la región.

Israel atacó un edificio en el centro de Beirut, la capital libanesa, como parte de su campaña contra Hezbollah. El grupo libanés ha estado realizando ataques contra Israel en apoyo a Irán.

(Con información de AFP y AP)