La guerra de Irán tiene un claro ganador regional

América Latina se encuentra en una posición ideal para fortalecer su posición geopolítica

Con el mundo resonando ante los riesgos de un shock en los precios del petróleo, América Latina se encuentra en una posición ideal para fortalecer su posición geopolítica. Si quiere aprovechar esta oportunidad, necesita agudizar su poder de negociación colectiva, dejar de lado sus divisiones ideológicas y reforzar su política interna, en particular en materia de delincuencia e inseguridad.

Según un informe reciente de Goldman Sachs Group Inc., América Latina es una de las pocas regiones del mundo donde la persistencia de precios del petróleo más altos podría traducirse en un mayor crecimiento económico. El impacto, por supuesto, no será uniforme: los grandes exportadores netos como Brasil, Guyana o Colombia se beneficiarán mucho más que los grandes importadores de combustible y gas natural como México o Chile. La presión sobre los precios de los alimentos y la gasolina aún podría provocar malestar social y obligar a los gobiernos a ampliar los subsidios en medio de restricciones fiscales. Y, sin duda, un mundo de mayor volatilidad financiera rara vez beneficia a los mercados emergentes.

Aun así, el conflicto llega en un momento en que las bases macroeconómicas de América Latina son mucho más resilientes que en décadas pasadas. La inflación ha regresado en gran medida a niveles bajos de un solo dígito y se espera que solo se vea afectada marginalmente por el aumento de los precios del crudo. Los mercados laborales se mantienen sólidos y los bancos centrales mantienen considerables reservas internacionales en un contexto de fuerte confianza de los inversores y una política monetaria prudente.

La depreciación que han experimentado las monedas latinoamericanas en los últimos días a medida que se intensificaban las tensiones apenas revierte una pequeña parte de las sustanciales ganancias registradas durante el último año. Incluso Argentina, históricamente el eslabón más débil durante los episodios de volatilidad global, pero ahora un exportador neto de energía, podría recibir una ganancia inesperada en divisas gracias al actual aumento del precio del petróleo y al aumento de los precios agrícolas. Su superávit fiscal también proporciona al gobierno un colchón financiero del que carecía hace apenas unos años.

En términos más generales, las dramáticas imágenes de misiles apuntando a varios países del Golfo, un recordatorio del conflicto en Europa tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, resaltan el valor perdurable de América Latina como una región de relativa paz, geografía estratégica y abundantes recursos. Este continente de aproximadamente 670 millones de habitantes, ya foco de rivalidad entre grandes potencias, cobra aún más importancia para socios comerciales que buscan productos básicos, multinacionales que buscan construir cadenas de suministro más cortas y confiables hacia Estados Unidos e inversores institucionales que buscan financiar la próxima generación de grandes proyectos.

Piénselo en términos inmobiliarios: si el mundo fuera una megalópolis plagada de conflictos, la relativamente tranquila y desconectada región latinoamericana se revalorizaría repentinamente. Y eso sin considerar escenarios más extremos (en caso de una Tercera Guerra Mundial, probablemente me encontrarán a salvo en la soledad de Mendoza). Prueba de ese aislamiento benigno es la mínima perturbación logística y del espacio aéreo que la región ha experimentado hasta ahora durante el conflicto con Irán.

Dicho esto, los responsables políticos y estrategas latinoamericanos deberían sopesar cuidadosamente las ventajas de su región. La región ha desaprovechado oportunidades aparentemente imperdibles en el pasado, desde la ola de globalización económica postsoviética hasta el superciclo de las materias primas de principios de la década de 2000. La clave para evitar otra pérdida de oportunidad reside en reflexionar sobre el valor de América Latina en su conjunto. En lugar de dejarse absorber por una división polarizadora entre izquierda y derecha, los gobiernos deberían trabajar con pragmatismo para valorizar su vecindario común, impulsando el comercio intrarregional, integrando los mercados energéticos, construyendo infraestructura común y fortaleciendo las instituciones democráticas.

Sí, mantener vínculos estrechos con Estados Unidos es importante. Existen muchas amenazas y oportunidades compartidas, incluyendo la cooperación contra el crimen organizado y el narcotráfico, quizás la preocupación más urgente entre los votantes latinoamericanos hoy en día. Los cambios políticos impulsados ​​por Estados Unidos en Venezuela y la posibilidad de una transición en Cuba también podrían abrir espacio para liderazgos más prácticos. Sin embargo, los líderes regionales no deben ser ingenuos ni excesivamente crédulos: Washington, comprensiblemente, perseguirá sus propios intereses en lo que considera su esfera de influencia, y esos intereses no necesariamente coinciden con los de las naciones latinoamericanas individuales, particularmente con una Casa Blanca que cambia de postura tan rápidamente como esta. La pomposa cumbre del “Escudo de las Américas”, organizada por Donald Trump en su club de golf cerca de Miami el fin de semana, fue un torpe intento de dividir la región entre amigos y enemigos. Por muy tentadora que sea la pureza ideológica, cualquier esfuerzo regional que excluya a Brasil, México y Colombia está destinado al fracaso y, en última instancia, debilita la posición estratégica de América Latina.

El giro político hacia la derecha puede, de hecho, generar políticas más favorables a la inversión, lo que Morgan Stanley describió recientemente como una “primavera” latinoamericana. Pero la alineación ideológica total en más de 30 países es una quimera. La verdadera convergencia debería girar en torno a algo más simple: ampliar el pastel económico de la región mediante el diálogo y la cooperación.

Es más, la confrontación de Estados Unidos con Irán podría reducir pronto la extraordinaria atención que Washington ha prodigado a América Latina. Y mientras Estados Unidos presiona para frenar la influencia de China, el propio Trump viajará a Beijing el mes que viene con una larga lista de asuntos bilaterales pendientes. Los líderes latinoamericanos deberían despertar y oler el café de la realpolitik: los intereses, sobre todo entre vecinos, deben prevalecer sobre la ideología.

El momento actual de América Latina podría ser efímero. Francisco de Santibañes, presidente del centro de estudios de relaciones internacionales CARI, con sede en Buenos Aires, advierte que, a medida que se profundiza la competencia entre Estados Unidos y China, será más difícil para la región equilibrar los intereses económicos y geopolíticos. “Hoy podemos implementar esta estrategia y está funcionando; mi preocupación es la evolución del conflicto entre Estados Unidos y China en tres o cuatro años”, me dijo. “Más allá de las diferencias, debe haber un acuerdo para que América Latina siga siendo un lugar de paz. Y para eso, la diplomacia es clave”.

En un mundo cada vez más fragmentado y peligroso, América Latina tiene varias cartas ganadoras. Esta vez, debería jugarlas con inteligencia.

(Con información de Bloomberg)