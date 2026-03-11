Mundo

La guerra de Irán tiene un claro ganador regional

Según un informe reciente de Goldman Sachs Group Inc., América Latina es una de las pocas regiones del mundo donde la persistencia de precios del petróleo más altos podría traducirse en un mayor crecimiento económico

Guardar
América Latina se encuentra
América Latina se encuentra en una posición ideal para fortalecer su posición geopolítica

Con el mundo resonando ante los riesgos de un shock en los precios del petróleo, América Latina se encuentra en una posición ideal para fortalecer su posición geopolítica. Si quiere aprovechar esta oportunidad, necesita agudizar su poder de negociación colectiva, dejar de lado sus divisiones ideológicas y reforzar su política interna, en particular en materia de delincuencia e inseguridad.

Según un informe reciente de Goldman Sachs Group Inc., América Latina es una de las pocas regiones del mundo donde la persistencia de precios del petróleo más altos podría traducirse en un mayor crecimiento económico. El impacto, por supuesto, no será uniforme: los grandes exportadores netos como Brasil, Guyana o Colombia se beneficiarán mucho más que los grandes importadores de combustible y gas natural como México o Chile. La presión sobre los precios de los alimentos y la gasolina aún podría provocar malestar social y obligar a los gobiernos a ampliar los subsidios en medio de restricciones fiscales. Y, sin duda, un mundo de mayor volatilidad financiera rara vez beneficia a los mercados emergentes.

Aun así, el conflicto llega en un momento en que las bases macroeconómicas de América Latina son mucho más resilientes que en décadas pasadas. La inflación ha regresado en gran medida a niveles bajos de un solo dígito y se espera que solo se vea afectada marginalmente por el aumento de los precios del crudo. Los mercados laborales se mantienen sólidos y los bancos centrales mantienen considerables reservas internacionales en un contexto de fuerte confianza de los inversores y una política monetaria prudente.

La depreciación que han experimentado las monedas latinoamericanas en los últimos días a medida que se intensificaban las tensiones apenas revierte una pequeña parte de las sustanciales ganancias registradas durante el último año. Incluso Argentina, históricamente el eslabón más débil durante los episodios de volatilidad global, pero ahora un exportador neto de energía, podría recibir una ganancia inesperada en divisas gracias al actual aumento del precio del petróleo y al aumento de los precios agrícolas. Su superávit fiscal también proporciona al gobierno un colchón financiero del que carecía hace apenas unos años.

En términos más generales, las dramáticas imágenes de misiles apuntando a varios países del Golfo, un recordatorio del conflicto en Europa tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, resaltan el valor perdurable de América Latina como una región de relativa paz, geografía estratégica y abundantes recursos. Este continente de aproximadamente 670 millones de habitantes, ya foco de rivalidad entre grandes potencias, cobra aún más importancia para socios comerciales que buscan productos básicos, multinacionales que buscan construir cadenas de suministro más cortas y confiables hacia Estados Unidos e inversores institucionales que buscan financiar la próxima generación de grandes proyectos.

Piénselo en términos inmobiliarios: si el mundo fuera una megalópolis plagada de conflictos, la relativamente tranquila y desconectada región latinoamericana se revalorizaría repentinamente. Y eso sin considerar escenarios más extremos (en caso de una Tercera Guerra Mundial, probablemente me encontrarán a salvo en la soledad de Mendoza). Prueba de ese aislamiento benigno es la mínima perturbación logística y del espacio aéreo que la región ha experimentado hasta ahora durante el conflicto con Irán.

Dicho esto, los responsables políticos y estrategas latinoamericanos deberían sopesar cuidadosamente las ventajas de su región. La región ha desaprovechado oportunidades aparentemente imperdibles en el pasado, desde la ola de globalización económica postsoviética hasta el superciclo de las materias primas de principios de la década de 2000. La clave para evitar otra pérdida de oportunidad reside en reflexionar sobre el valor de América Latina en su conjunto. En lugar de dejarse absorber por una división polarizadora entre izquierda y derecha, los gobiernos deberían trabajar con pragmatismo para valorizar su vecindario común, impulsando el comercio intrarregional, integrando los mercados energéticos, construyendo infraestructura común y fortaleciendo las instituciones democráticas.

Sí, mantener vínculos estrechos con Estados Unidos es importante. Existen muchas amenazas y oportunidades compartidas, incluyendo la cooperación contra el crimen organizado y el narcotráfico, quizás la preocupación más urgente entre los votantes latinoamericanos hoy en día. Los cambios políticos impulsados ​​por Estados Unidos en Venezuela y la posibilidad de una transición en Cuba también podrían abrir espacio para liderazgos más prácticos. Sin embargo, los líderes regionales no deben ser ingenuos ni excesivamente crédulos: Washington, comprensiblemente, perseguirá sus propios intereses en lo que considera su esfera de influencia, y esos intereses no necesariamente coinciden con los de las naciones latinoamericanas individuales, particularmente con una Casa Blanca que cambia de postura tan rápidamente como esta. La pomposa cumbre del “Escudo de las Américas”, organizada por Donald Trump en su club de golf cerca de Miami el fin de semana, fue un torpe intento de dividir la región entre amigos y enemigos. Por muy tentadora que sea la pureza ideológica, cualquier esfuerzo regional que excluya a Brasil, México y Colombia está destinado al fracaso y, en última instancia, debilita la posición estratégica de América Latina.

El giro político hacia la derecha puede, de hecho, generar políticas más favorables a la inversión, lo que Morgan Stanley describió recientemente como una “primavera” latinoamericana. Pero la alineación ideológica total en más de 30 países es una quimera. La verdadera convergencia debería girar en torno a algo más simple: ampliar el pastel económico de la región mediante el diálogo y la cooperación.

Es más, la confrontación de Estados Unidos con Irán podría reducir pronto la extraordinaria atención que Washington ha prodigado a América Latina. Y mientras Estados Unidos presiona para frenar la influencia de China, el propio Trump viajará a Beijing el mes que viene con una larga lista de asuntos bilaterales pendientes. Los líderes latinoamericanos deberían despertar y oler el café de la realpolitik: los intereses, sobre todo entre vecinos, deben prevalecer sobre la ideología.

El momento actual de América Latina podría ser efímero. Francisco de Santibañes, presidente del centro de estudios de relaciones internacionales CARI, con sede en Buenos Aires, advierte que, a medida que se profundiza la competencia entre Estados Unidos y China, será más difícil para la región equilibrar los intereses económicos y geopolíticos. “Hoy podemos implementar esta estrategia y está funcionando; mi preocupación es la evolución del conflicto entre Estados Unidos y China en tres o cuatro años”, me dijo. “Más allá de las diferencias, debe haber un acuerdo para que América Latina siga siendo un lugar de paz. Y para eso, la diplomacia es clave”.

En un mundo cada vez más fragmentado y peligroso, América Latina tiene varias cartas ganadoras. Esta vez, debería jugarlas con inteligencia.

(Con información de Bloomberg)

Temas Relacionados

guerra de IránIránpetróleoGuerra en Medio OrienteEstados UnidosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Irán amenazó con atacar centros económicos y bancos de EEUU e Israel en Oriente Próximo

Las fuerzas iraníes reivindican una nueva oleada de ataques contra Tel Aviv y bases de Washington en Irak y Bahréin

Irán amenazó con atacar centros

Japón recuerda el terremoto y tsunami de 2011 con un llamado a la recuperación

Las comunidades afectadas participaron en actos de memoria y oración, y los dirigentes reiteraron su compromiso de apoyar la reconstrucción regional durante los próximos años

Japón recuerda el terremoto y

El déficit presupuestario de Rusia en enero y febrero casi alcanza la meta anual para 2026

Los datos publicados por el Ministerio de Finanzas muestran una brecha fiscal significativa en los primeros meses del año, generada por la disminución de los ingresos energéticos y el aumento de los egresos estatales

El déficit presupuestario de Rusia

Irán quiere más caos: promueve que el barril de petróleo llegue a 200 dólares

Los ataques a buques y la intervención estadounidense han generado presión sobre el suministro, elevando la incertidumbre en el sector energético global por el cierre del estrecho de Ormuz

Irán quiere más caos: promueve

Israel denunció el régimen de Irán lanza misiles balísticos y drones desde zonas civiles densamente pobladas

Las Fuerzas de Defensa señalan que esta práctica incrementa el peligro para quienes residen en esos entornos, recomendando a la población mantenerse alejada de puntos empleados para actividades militares

Israel denunció el régimen de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Corte de agua para este

Corte de agua para este 12 de marzo: conoce cuáles son las zonas afectadas

Los padres deben fomentar la independencia de adolescentes con TDAH, según un psicólogo

Tacos de pescado crujiente con aderezo light de chipotle: la receta fresca que amarás en Cuaresma

El rey Felipe le entrega su primer traje de flamenca a la reina Letizia: un diseño moderno en color negro que se vende por menos de 450 euros

Óscar Benavides, ganador de la curul afro, envió fuerte mensaje a Miguel Polo Polo tras vencerlo en las urnas: “El pueblo castiga”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Referente feminista en Uruguay dice que políticas de género no son prioridad para Gobierno

El argentino Hugo Mujica recibe en España el premio Loewe de poesía

La oposición pide a Meloni no permitir uso de bases de EEUU con gorras de "No a la guerra"

La bolsa de Londres cae 0,34 %, con industria petrolera y de defensa al alza por la guerra

Muere un sanitario de la Cruz Roja por un ataque israelí contra una ambulancia en Líbano

ENTRETENIMIENTO

Liza Minnelli revela los malos

Liza Minnelli revela los malos tratos de Gene Hackman tras la muerte del actor: “Era absolutamente grosero”

Mickey Rourke desechó la ayuda de sus seguidores y la justicia de Los Ángeles lo desalojó

La mujer que disparó contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

No te olvidaré: Universal Pictures apuesta por la novela superventas de Colleen Hoover, un rodaje en Canadá y mujeres al mando

Rachel Zegler sigue sin entender las críticas por su casting en el remake de ‘Blancanieves’: “Me niego a asimilarme por la comodidad de los demás”