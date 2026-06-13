Insomnio, angustia y enojo: expertos alertan sobre el impacto emocional de las elecciones presidenciales en Colombia

Análisis universitario alerta por el estrés electoral en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La cercanía de las elecciones presidenciales en Colombia no solo está generando expectativa política, sino también una creciente preocupación por sus efectos en la salud mental de los ciudadanos.

Un análisis realizado por la facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá advirtió que el llamado “estrés electoral” está afectando significativamente el bienestar emocional de los colombianos, al punto de que cerca del 30% de la población presenta síntomas como ansiedad, insomnio, irritabilidad, angustia e incluso episodios de pánico.

PUBLICIDAD

La polarización política, las constantes denuncias entre campañas, la circulación masiva de información en redes sociales y las aplicaciones de mensajería, así como el tono agresivo que ha caracterizado algunos debates electorales, han contribuido a crear un ambiente de tensión que trasciende el escenario político y se instala en la vida cotidiana de millones de personas.

Lejos de tratarse únicamente de una preocupación relacionada con el ejercicio democrático, especialistas advierten que este fenómeno debe abordarse como un asunto de salud pública.

PUBLICIDAD

El estrés electoral ya pasa factura en Colombia y un estudio alerta por ansiedad e insomnio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las discusiones políticas han llegado a espacios familiares, laborales, académicos e incluso a las relaciones de amistad, deteriorando la convivencia y aumentando la sensación de incertidumbre frente al futuro del país.

La situación resulta especialmente delicada para las personas con antecedentes de trastornos mentales, pues las cifras del Ministerio de Salud indican que cerca de 2,5 millones de colombianos tenían diagnóstico previo de ansiedad o depresión para 2025. Sin embargo, los expertos advierten que el impacto emocional de la coyuntura electoral no se limita a esta población.

PUBLICIDAD

Cualquier ciudadano expuesto de manera constante a noticias alarmantes, debates hostiles, incertidumbre económica o temor frente a los posibles resultados electorales puede experimentar manifestaciones físicas y psicológicas asociadas al estrés.

“La elección de presidente implica una serie de consecuencias en la vida cotidiana y a mediano plazo en diferentes esferas que involucran la seguridad psicológica, la salud mental integral, el empleo, la familia y el futuro del país; esto es interpretado por el cerebro y todo el sistema nervioso central como incertidumbre ante una amenaza. El cuerpo responde con alerta sostenida: duerme peor, se irrita más y busca información de forma impulsiva y compulsiva para sentir control”, explicó Deniss Morales, directora del programa de psicología de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá y autora del análisis.

PUBLICIDAD

La campaña se metió hasta en la casa: el debate político ya golpea la convivencia y la salud mental - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La académica señaló que uno de los aspectos más preocupantes es el deterioro de las redes de apoyo social, ya que en muchos hogares, las diferencias políticas han generado distanciamiento entre familiares; en entornos laborales, las conversaciones sobre candidatos suelen derivar en conflictos, mientras que en redes sociales predominan los insultos y la confrontación.

Este ambiente de hostilidad puede aumentar la sensación de aislamiento y dificultar la regulación emocional en momentos de alta tensión política, según el estudio.

“Preocuparse por el país es normal y hasta saludable en una democracia. El problema empieza cuando la preocupación impide dormir, altera la convivencia, dispara síntomas físicos o vuelve imposible escuchar al otro sin sentirlo como enemigo”, agregó Morales.

PUBLICIDAD

Frente a este panorama, la Universidad de San Buenaventura entregó varias recomendaciones para proteger la salud mental durante la recta final del proceso electoral y entre ellas está limitar el consumo de información política a momentos específicos del día y acudir únicamente a fuentes confiables, evitando la sobreexposición a noticias y rumores.

Qué recomienda la Universidad de San Buenaventura para sobrevivir al estrés electoral sin perder la calma - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, recomendó verificar la información antes de compartirla, especialmente aquella que circula a través de cadenas de WhatsApp o redes sociales, ya que la desinformación puede incrementar el miedo y la angustia colectiva. Además, hicieron un llamado a establecer límites saludables en las conversaciones políticas.

PUBLICIDAD

Si un debate comienza a generar tensión excesiva, lo más recomendable es pausar la discusión y recordar que la diferencia de opiniones forma parte de la democracia.

Finalmente, enfatizaron en la importancia de mantener hábitos de autocuidado, como dormir adecuadamente, realizar actividad física, llevar una alimentación balanceada y reducir el tiempo frente a las pantallas para evitar mantener al sistema nervioso en un estado permanente de alerta.

PUBLICIDAD