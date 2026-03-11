El ministro de Exteriores israelí afirmó que su país no busca una “guerra interminable” contra el régimen de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, se dirige al Consejo de Seguridad durante la reunión sobre la situación en Oriente Medio, en la sede de la ONU en Nueva York, EE. UU., el 18 de febrero de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel, afirmó el martes que el país no busca “una guerra interminable” contra el régimen iraní y que el conflicto concluirá “a su debido tiempo”, tras consultar con la administración de Donald Trump el momento adecuado para ponerle fin al conflicto.

Durante una rueda de prensa en Jerusalén junto a su homólogo alemán, Johann Wadephul, Saar destacó que ya se han logrado “grandes avances” al dañar el programa nuclear iraní, el sistema de misiles y otros objetivos del régimen de los ayatollahs, aunque no precisó la duración prevista para la ofensiva.

“Ya conseguimos grandes logros y, a su debido tiempo, consultaremos con nuestros amigos estadounidenses cuando consideremos que es el momento adecuado para hacerlo. No buscamos una guerra interminable”, sostuvo.

Saar exhortó además a la comunidad internacional a “dar un paso más allá” y cortar “todos los lazos diplomáticos” con el régimen iraní. “El canciller (alemán, Friedrich) Mertz tenía razón al afirmar que Israel está haciendo el trabajo sucio a todos. La comunidad internacional disfruta de los resultados de nuestras acciones, pero no siempre nos apoya”, expresó.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar (REUTERS/Cesar Olmedo/Archivo)

Recordó que Alemania lideró el proceso para que la Guardia Revolucionaria de Irán fuera designada como organización terrorista en la Unión Europea y valoró el liderazgo germano en este ámbito. “Creo que ya es hora de que los países den el siguiente paso y corten todos los lazos diplomáticos con el régimen terrorista que usted mismo definió como sin legitimidad”, manifestó Saar.

El funcionario israelí también criticó la falta de acciones significativas por parte de la FINUL —la fuerza de la ONU en Líbano— frente a la milicia chiita Hezbollah, que atacó Israel tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei. En ese sentido, señaló que, en respuesta, el ejército israelí está llevando a cabo bombardeos en territorio libanés.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió el martes que la ofensiva militar contra Irán “aún no ha terminado” y reafirmó que el objetivo de las operaciones conjuntas con Estados Unidos es debilitar a las autoridades de Teherán y que sea la propia población iraní la que impulse un cambio de gobierno.

“Nuestra aspiración es llevar al pueblo iraní a romper el yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no cabe duda de que, con las acciones llevadas a cabo hasta ahora, les estamos quebrando los huesos, y aún no hemos terminado”, afirmó Netanyahu durante una visita al Grupo de Trabajo Nacional de Salud, acompañado por el ministro de Sanidad, Haim Katz.

Netanyahu sobre la guerra con Irán: "Les estamos rompiendo los huesos y aún hay más por venir"

El mandatario señaló que Israel “ya está logrando un cambio serio en su estatus” en la región, mientras la ofensiva sigue generando repercusiones militares, diplomáticas y económicas a nivel global.

Las declaraciones de Netanyahu se producen en un contexto de señales contradictorias sobre el futuro del conflicto. El presidente estadounidense Donald Trump sugirió el lunes que la guerra podría estar cerca de su fin, al calificarla como “muy completa, prácticamente terminada”, lo que provocó una fuerte caída en los precios del petróleo y un repunte en los mercados bursátiles de Europa, Asia y Estados Unidos. No obstante, Netanyahu no dio indicios de una desescalada próxima.

Incluso, junto al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aprobaron una transferencia adicional inmediata de decenas de miles de millones de séqueles al presupuesto de Defensa para financiar la guerra.

“Teníamos que embarcarnos en esta campaña y estamos trabajando aún más duro con nuestros heroicos soldados y pilotos. Sin embargo, hay un gran pero: cuesta dinero, mucho dinero”, afirmó Netanyahu en un videomensaje difundido en sus canales oficiales.

El jefe de Gobierno israelí destacó que el costo de la ofensiva contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero junto a Estados Unidos, obliga al Ejecutivo a aprobar un presupuesto especial para respaldar a las fuerzas armadas y las operaciones militares.

(Con información de EFE)