EN VIVO: Trump advirtió que el régimen de Irán será golpeado “20 veces más fuerte” si bloquea el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó en la madrugada del martes que Teherán no permitirá la exportación de “ni un litro de petróleo” de la región si continúan los ataques estadounidenses e israelíes. En un comunicado, sostuvo que “las ecuaciones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no decidirán cuándo termina el conflicto”.
En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Washington responderá “veinte veces más duramente” si el régimen de Irán intenta interrumpir el tránsito de crudo en el estrecho de Ormuz y advirtió con efectuar ataques devastadores que podrían volver “prácticamente imposible” la reconstrucción del país. El mandatario también señaló que persiste incertidumbre sobre el liderazgo iraní tras la muerte de figuras anteriores y afirmó que “ahora nadie tiene idea de quiénes serán los jefes del país” después de la muerte del ayatollah Ali Khamenei.
Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, aseguró que no existe espacio para conversaciones de alto el fuego mientras continúen los ataques estadounidenses e israelíes y subrayó que el enfoque iraní se centra en la defensa y en una “respuesta aplastante”.
En paralelo, nuevos misiles y drones iraníes apuntaron contra Israel, bases estadounidenses en Medio Oriente e infraestructura energética en el Golfo.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí reportaron este martes nuevos ataques sobre su territorio en el undécimo día de guerra con Irán. Las autoridades de varios países del Golfo informaron de la interceptación de misiles y drones, en medio de una escalada regional vinculada a las represalias iraníes tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero.
El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó en X que sus defensas aéreas interceptaron varios misiles y drones procedentes de Irán y pidió a la población “seguir las instrucciones de seguridad”. Además, denunció un “ataque terrorista no provocado con drones” contra su consulado en la región del Kurdistán iraquí, que causó daños materiales sin dejar heridos. El organismo condenó el hecho y afirmó que “los ataques contra misiones e instalaciones diplomáticas constituyen una flagrante violación de las normas y leyes internacionales”, además de “una peligrosa escalada y una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales”.
En Kuwait, la Guardia Nacional “interceptó y derribó con éxito seis drones” en los sectores norte y sur del país, según la agencia estatal de noticias. En Baréin, el Ministerio del Interior instó a la población a dirigirse “al lugar seguro más cercano” y mantener la calma tras la activación de sirenas antiaéreas, sin que las autoridades informaran impactos. En Arabia Saudí, el portavoz del Ministerio de Defensa indicó que el Ejército interceptó dos drones que se dirigían al este del país, tres horas después de que las defensas de Riad derribaran otros dos vehículos aéreos no tripulados cerca de la gobernación de Al-Kharj.
Aviones de combate del Reino Unido iniciaron misiones aéreas defensivas en apoyo de Emiratos Árabes Unidos y derribaron drones en distintas zonas de Medio Oriente en medio de la guerra regional, informó el lunes el Ministerio de Defensa británico.
El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, afirmó este martes que Seúl se opone a un posible traslado de dispositivos militares de Estados Unidos fuera del país, en medio de especulaciones sobre un eventual redespliegue de baterías antimisiles hacia el conflicto en Oriente Medio. “Hemos expresado nuestra opinión en contra (del despliegue), pero también es una realidad que no podemos hacer que se imponga completamente según nuestra postura”, declaró durante una reunión del Gabinete transmitida en directo.
Las declaraciones responden a informes de medios locales sobre un posible traslado de baterías del sistema antimisiles Patriot de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea del Sur (USFK) desde la península coreana hacia las zonas del conflicto entre Washington e Israel contra Irán. El mandatario señaló que un eventual movimiento de estos activos no representaría un problema grave para la estrategia de disuasión frente a Corea del Norte y subrayó que el país cuenta con capacidades militares suficientes para garantizar su defensa.
Según los reportes, algunas baterías fueron trasladadas recientemente a la base aérea de Osan, al sur de Seúl, desde otras instalaciones militares estadounidenses en el país, en coincidencia con movimientos de aviones de transporte militar detectados por el rastreador Flightradar24.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la suspensión temporal de algunas sanciones vinculadas al petróleo con el objetivo de estabilizar los precios internacionales del crudo y garantizar el flujo energético en zonas estratégicas. El mandatario comunicó la decisión durante una rueda de prensa realizada en Doral, Florida, en medio de fuertes tensiones en el mercado energético global tras la escalada militar en Medio Oriente.
El grupo terrorista Hezbollah lanzó en la madrugada de este martes varios ataques con artillería, drones y cohetes contra posiciones militares israelíes en el sur de Líbano e Israel, según informaron medios vinculados a la organización. Entre los objetivos figuran emplazamientos donde permanecen soldados israelíes en las ciudades de Markaba y Aitaroun, ambas en el sur libanés, así como un cuartel en la localidad israelí de Yiftah, de acuerdo con una serie de comunicados publicados en el portal Central Media, vinculado al grupo extremista.
Según esas informaciones, al menos dos tanques israelíes sufrieron daños durante la ofensiva en Markaba.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, asistió el lunes a la ceremonia de traslado del séptimo soldado estadounidense muerto en la guerra de Medio Oriente. El sargento del Ejército Benjamin Pennington, de 26 años, murió el 8 de marzo por heridas sufridas en un ataque ocurrido el 1 de marzo contra la base aérea Prince Sultan, en Arabia Saudita. Pennington era oriundo de Glendale, Kentucky, y estaba asignado al 1.er Batallón Espacial, 1.ª Brigada Espacial de Fort Carson, Colorado.
La ceremonia se realizó en la base aérea de Dover, en el estado de Delaware. Vance se negó a responder preguntas de la prensa y asistió junto al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto. Durante el acto, soldados uniformados trasladaron en silencio un ataúd envuelto en la bandera estadounidense desde un avión C-17 hacia un vehículo de traslado, mientras Vance, Hegseth y Caine saludaban.
Otros seis soldados estadounidenses caídos, cinco hombres y una mujer, regresaron previamente al país.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a los líderes iraquíes a garantizar la seguridad de la embajada estadounidense en Bagdad tras violentas protestas vinculadas al conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El pedido ocurrió durante una llamada con el primer ministro de Irak, Mohammed Shia al-Sudani, en medio del aumento de las tensiones en la región.
Rubio “reiteró la importancia de que el gobierno iraquí tome todas las medidas posibles para salvaguardar al personal y las instalaciones diplomáticas estadounidenses”, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
El funcionario agregó que el jefe de la diplomacia estadounidense “condenó enérgicamente los ataques terroristas de Irán y de grupos milicianos terroristas alineados con Irán en Irak, incluida la región del Kurdistán iraquí”.
El gobierno estadounidense reforzó la seguridad en sus instalaciones diplomáticas tras incidentes recientes que reflejan la escalada de tensiones entre Washington y Teherán en Medio Oriente. De acuerdo con expertos y políticos estadounidenses, la situación en Irak podría convertirse en un nuevo foco de conflicto si no se mantiene un control efectivo sobre los grupos armados y las protestas violentas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que su país responderá con una ofensiva “20 veces más fuerte” si Irán bloquea el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. La advertencia surge tras un nuevo aumento de la tensión en la zona y después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara que atacó un petrolero el fin de semana.
La Guardia Revolucionaria de Irán afirmaron que serán ellas las que determinarán el final de la guerra en Medio Oriente y advirtieron que no permitirán la exportación de petróleo desde la región mientras continúen los ataques de Estados Unidos e Israel. El pronunciamiento surgió tras declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien sostuvo que la guerra podría concluir pronto.