EN VIVO: Trump advirtió que el régimen de Irán será golpeado “20 veces más fuerte” si bloquea el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán le respondió a Donald Trump: “Nosotros determinaremos el fin de la guerra” (REUTERS)

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó en la madrugada del martes que Teherán no permitirá la exportación de “ni un litro de petróleo” de la región si continúan los ataques estadounidenses e israelíes. En un comunicado, sostuvo que “las ecuaciones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no decidirán cuándo termina el conflicto”.

En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Washington responderá “veinte veces más duramente” si el régimen de Irán intenta interrumpir el tránsito de crudo en el estrecho de Ormuz y advirtió con efectuar ataques devastadores que podrían volver “prácticamente imposible” la reconstrucción del país. El mandatario también señaló que persiste incertidumbre sobre el liderazgo iraní tras la muerte de figuras anteriores y afirmó que “ahora nadie tiene idea de quiénes serán los jefes del país” después de la muerte del ayatollah Ali Khamenei.

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, aseguró que no existe espacio para conversaciones de alto el fuego mientras continúen los ataques estadounidenses e israelíes y subrayó que el enfoque iraní se centra en la defensa y en una “respuesta aplastante”.

En paralelo, nuevos misiles y drones iraníes apuntaron contra Israel, bases estadounidenses en Medio Oriente e infraestructura energética en el Golfo.