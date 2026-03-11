EN VIVO: El ministro de Exteriores israelí afirmó que su país no busca una “guerra interminable” contra el régimen de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán le respondió a Donald Trump: “Nosotros determinaremos el fin de la guerra” (REUTERS)

Los líderes del G7 celebrarán este miércoles una cumbre virtual de emergencia para coordinar la respuesta ante la crisis económica provocada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que desde el 28 de febrero agitó los mercados energéticos mundiales. La convocatoria fue impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron, en su calidad de titular de la presidencia del grupo, y fue confirmada por el primer ministro canadiense Mark Carney tras un diálogo con el mandatario francés.

Durante la madrugada, Irán intensificó los ataques y afirmó haber lanzado su “operación más intensa y contundente” contra Israel y posiciones militares estadounidenses desde el inicio de la guerra, según informaron medios estatales. Israel anunció el inicio de un nuevo bombardeo sobre Teherán y ataques en los suburbios del sur de Beirut. En la región, países del Golfo interceptaron nuevas oleadas de drones y misiles.

Por otra parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el martes por la noche que fuerzas estadounidenses destruyeron 16 buques minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz, en una operación militar que se produce en medio de informaciones de que Teherán intenta desplegar explosivos navales en uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Según el ejército estadounidense, las embarcaciones participaban en tareas de colocación de minas en la zona.