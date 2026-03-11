EN VIVO: El ministro de Exteriores israelí afirmó que su país no busca una “guerra interminable” contra el régimen de Irán

Los líderes del G7 celebrarán este miércoles una cumbre virtual de emergencia para coordinar la respuesta ante la crisis económica provocada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que desde el 28 de febrero agitó los mercados energéticos mundiales. La convocatoria fue impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron, en su calidad de titular de la presidencia del grupo, y fue confirmada por el primer ministro canadiense Mark Carney tras un diálogo con el mandatario francés.
Durante la madrugada, Irán intensificó los ataques y afirmó haber lanzado su “operación más intensa y contundente” contra Israel y posiciones militares estadounidenses desde el inicio de la guerra, según informaron medios estatales. Israel anunció el inicio de un nuevo bombardeo sobre Teherán y ataques en los suburbios del sur de Beirut. En la región, países del Golfo interceptaron nuevas oleadas de drones y misiles.
Por otra parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el martes por la noche que fuerzas estadounidenses destruyeron 16 buques minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz, en una operación militar que se produce en medio de informaciones de que Teherán intenta desplegar explosivos navales en uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Según el ejército estadounidense, las embarcaciones participaban en tareas de colocación de minas en la zona.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El Ejército israelí confirmó una nueva ofensiva en la capital de Líbano contra cuarteles terroristas y lugares donde se almacenaban armas de la organización terrorista Hezbollah.
Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que ayer atacaron la sede de Hezbollah en la región de Tiro, al sur de Líbano.
El Gobierno de Canadá anunció un refuerzo de la seguridad en torno a los edificios diplomáticos de Estados Unidos e Israel tras un tiroteo registrado en el consulado estadounidense en Toronto. El superintendente jefe de la Real Policía Montada de Canadá, Chris Leather, indicó que el incidente se investiga como un “incidente de seguridad nacional”, aunque aún es prematuro determinar el motivo.
Leather explicó que los consulados de Estados Unidos e Israel en Toronto, así como las embajadas en la capital, Ottawa, tendrán una mayor vigilancia y seguridad como respuesta al tiroteo. “Estos consulados merecen un mayor nivel de vigilancia y seguridad en este momento, con la esperanza de que podamos calmar los ánimos en los próximos días y semanas”, afirmó en una conferencia de prensa.
El subjefe de la policía de Toronto, Frank Barredo, precisó que los agentes fueron llamados al consulado estadounidense alrededor de las 5:30 de la mañana del martes, donde hallaron casquillos de bala y daños en el edificio.
La directora del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, aseguró este martes que la entidad hará “todo lo necesario” para mantener la inflación bajo control durante la guerra en Medio Oriente, conflicto que ya ha provocado un aumento en los precios del petróleo.
“Haremos todo lo necesario para mantener la inflación bajo control y garantizar que los europeos no sufran aumentos de inflación como los que vimos en 2022 y 2023”, afirmó Lagarde en una entrevista con France 2 y France Inter, en referencia al alza de precios registrada tras la invasión rusa de Ucrania.
Lagarde evitó pronunciarse sobre una posible subida de las tasas de interés, aunque reconoció la “incertidumbre” que rodea los acontecimientos en Medio Oriente. El BCE tiene previsto reunirse el 19 de marzo para decidir sobre la política de tasas, un día después de la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Irán responderá a los recientes ataques estadounidenses e israelíes en zonas residenciales, según declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi, citado por un medio afiliado al ejército de Teherán.
Shekarchi hizo un llamado a los países de la región y al resto del mundo musulmán para que señalen “los escondites de Estados Unidos y el sionismo”, con el objetivo de maximizar la precisión e impacto de los ataques iraníes y reducir el daño a civiles, quienes, afirmó, “son utilizados como escudos humanos”.
Arabia Saudita informó el miércoles que interceptó una oleada de siete drones dirigidos hacia el estratégico campo petrolero de Shaybah, en medio de nuevos ataques lanzados por Irán contra países vecinos del Golfo y su infraestructura energética. Según el Ministerio de Defensa saudí, “dos drones que se dirigían al campo petrolífero de Shaybah fueron interceptados y destruidos”, y otros cinco drones fueron neutralizados en distintos puntos.
El yacimiento de Shaybah, operado por Aramco y cercano a la frontera con Emiratos Árabes Unidos, es fundamental para la producción petrolera saudí.
Además, el reino anunció la interceptación de siete misiles balísticos en ataques separados contra la región oriental y la Base Aérea Príncipe Sultán, donde un soldado estadounidense resultó herido el 1 de marzo y falleció una semana después.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron la eliminación de un escuadrón de lanzamiento minutos antes de que intentara lanzar un vehículo aéreo no tripulado desde Irán hacia territorio israelí.
La Fuerza Aérea identificó el lunes a varios soldados en un complejo de drones del régimen iraní, ubicados en una plataforma de lanzamiento en el oeste del país. Tras la localización, un avión israelí atacó el sitio y abatió a varios miembros del escuadrón que se preparaban para lanzar el dron.
Las FDI señalaron que mantienen operaciones continuas para destruir infraestructura y eliminar a soldados vinculados con complejos de misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados en el oeste de Irán, con el objetivo de reducir al máximo el alcance de los disparos contra el Estado de Israel.
Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel, afirmó el martes que el país no busca “una guerra interminable” contra el régimen iraní y que el conflicto concluirá “a su debido tiempo”, tras consultar con la administración de Donald Trump el momento adecuado para ponerle fin al conflicto.
El Ministerio de Defensa qatarí informó que las fuerzas armadas interceptaron un nuevo ataque con misiles dirigido al país. El incidente ocurrió poco después de que las autoridades qataríes emitieran una alerta de amenaza de seguridad “elevada”.
Testigos y corresponsales de AFP reportaron varias explosiones en Doha durante la jornada del miércoles, en el duodécimo día de ataques de represalia lanzados por Irán en la región del Golfo.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advirtió que el cierre del Estrecho de Ormuz podría incrementar los costos de los alimentos y “agudizar las presiones sobre el costo de vida, especialmente para los más vulnerables”.
En un nuevo informe, el organismo destacó la importancia de esta vía para el suministro energético global: el 38% del petróleo crudo mundial, el 29% del gas licuado de petróleo (GLP) y el 19% del gas natural licuado (GNL) transitan por la zona.
Además, un tercio de todos los fertilizantes transportados por mar también pasa por Ormuz. “El aumento de los costos de la energía, los fertilizantes y el transporte puede incrementar los costos de los alimentos e intensificar las presiones sobre el costo de la vida, en particular para los más vulnerables”, señaló la UNCTAD.
Según el informe, el impacto se sentiría con mayor fuerza en Asia, que recibe el 84% de los bienes transportados por esta ruta estratégica.
Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, afirmó este martes que los ataques del régimen iraní contra hoteles, puertos, aeropuertos y otras infraestructuras en países de la región “tendrán un efecto contraproducente” para Teherán.