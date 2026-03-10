El CEO de Uber advierte que la IA y los vehículos autónomos transformarán la mayoría de los empleos antes de 2035

Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, afirma que la inteligencia artificial y la automatización transformarán la mayoría de los empleos antes de 2035 (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

Convertir a Uber en una empresa rentable después de años de pérdidas, anticipar el futuro de la inteligencia artificial, la automatización y los vehículos autónomos, y dirigir una compañía en medio de una disrupción masiva del empleo humano: ese es el desafío que asume Dara Khosrowshahi, CEO de la firma, quien forjó su carácter tras dejar Irán en los años 70.

El ejecutivo aseguró que la adopción de la inteligencia artificial, la automatización y los vehículos autónomos transformará la naturaleza de la mayoría de los trabajos antes de 2035, afectando a millones de personas.

Considera que la adaptación será limitada y que el ritmo del cambio exigirá a la sociedad repensar el sentido del trabajo y el valor individual. “No sé qué harán esos nueve millones de conductores cuando llegue la automatización, pero estamos buscando ampliar las oportunidades en la plataforma”, señala.

De la infancia en Irán al exilio en Estados Unidos

Dara Khosrowshahi nació en 1969 en Teherán, Irán, en el seno de una familia adinerada cuyo patrimonio provenía de un conglomerado empresarial fundado por sus abuelos. Su infancia transcurrió en el exclusivo barrio de Farmanieh, rodeado de comodidades. Sin embargo, la Revolución Islámica de 1979 cambió radicalmente su destino: los negocios familiares fueron nacionalizados, sus bienes confiscados y la seguridad de la familia se vio amenazada por la violencia del régimen.

Tras un episodio violento en su vecindario, su madre decidió huir del país con Dara y sus hermanos, estableciéndose en Tarrytown, Nueva York. Allí, pasaron de una vida de abundancia a compartir un departamento modesto con familiares, mientras el padre de Khosrowshahi quedó retenido en Irán durante seis años por restricciones gubernamentales.

Nacer durante la revolución iraní marcó la vida de Khosrowshahi. Recuerda el momento en que su familia lo perdió todo y su padre, antes figura central y activa, quedó afectado para siempre.

La llegada de los vehículos autónomos plantea un desafío para los nueve millones de conductores y repartidores que trabajan en Uber a nivel global (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

“Ver a mi familia perderlo todo y ver el efecto en mi padre, cambió mi forma de ver el mundo”, confesó durante la entrevista en el podcast The Diary Of A CEO. También afirmó que “nunca sentí seguridad real; siempre pensé que podían quitártelo todo. Eso fue lo que encendió mis ganas de construir y no dar nada por sentado”.

La figura de su madre fue igualmente decisiva. “Mi madre pasó de no trabajar jamás a convertirse en vendedora para mantenernos. Verla superarse después de todo fue algo que nos marcó”, recuerda el directivo.

Liderazgos radicales y cultura del esfuerzo en Uber

El modelo de liderazgo de Khosrowshahi se basa en la exigencia y la franqueza. “La habilidad más importante en la vida es saber trabajar duro. Es una capacidad aprendida”, sostiene. Quien trabaja allí debe exigirse al máximo y asumir resultados. “Si no puedes soportar la verdad incómoda, este no es tu lugar”, resaltó.

Al frente de la compañía, prioriza la retroalimentación directa y el acceso al dato real, aunque el mensaje sea incómodo. “Prefiero equivocarme siendo sincero y que alguien se marche, a mantener una cultura complaciente”, reflexionó. “Para mí, la transparencia es absoluta. Si mi equipo no soporta enfrentar los hechos, es mejor que busquen otro rumbo”, agregó.

De la crisis financiera a un Uber rentable

Cuando directivo tomó las riendas de Uber, la firma perdía cerca de USD 3.000 millones al año. Según datos compartidos por el propio CEO, la empresa genera un flujo de caja libre anual de USD 9.800 millones.

El CEO de Uber atribuyó el crecimiento de la compañía a decisiones rápidas y a una mayor tolerancia al riesgo, y citó como ejemplo la integración de taxis que hoy representan el segmento de mayor expansión (REUTERS)

Considera que esta transformación se logró a través de decisiones rápidas y liderazgo claro. “Hay momentos en que tienes que girar inmediatamente; el minuto que gastas en negar la realidad puede llevar al desastre”, advierte.

El crecimiento ha exigido ajustar la visión sobre el riesgo. “A medida que una empresa se consolida, suele volverse más adversa al riesgo. Debería suceder lo contrario: con respaldo financiero, puedes equivocarte y crecer más”, explica.

Señala como ejemplo la integración de taxis, antes considerados rivales: “Hoy, los taxis son el segmento de mayor crecimiento. Había que atreverse a intentarlo, aunque todos pensaran que era una locura”.

IA, automatización y el futuro del trabajo según Uber

La inteligencia artificial impulsa una profunda transformación en Uber. “La compañía está construida sobre modelos de inteligencia artificial que gestionan todo: rutas, precios, asignación de viajes. Realizamos 40 millones de trayectos diarios, algo imposible de coordinar solo mediante reglas predefinidas”, explica.

La automatización podría transformar hasta el 80% de los puestos de trabajo para 2035, limitando la capacidad de la sociedad para adaptarse (REUTERS)

“Al menos el 80% de los empleos serán completamente transformados por la automatización y la inteligencia artificial para 2035”, aseguró Khosrowshahi en diálogo con el conductor del podcast, Steven Bartlett. Además, cree que el ritmo del cambio limitará la capacidad de la sociedad para adaptarse.

“Antes, la sociedad tenía tiempo para ajustarse. Ahora, en diez años, la inteligencia artificial podrá sustituir siete u ocho de cada diez funciones humanas. Es difícil imaginar cómo nos reentrenaremos tan rápido”, comentó

El ejecutivo rechaza el optimismo sobre la creación automática de nuevos empleos mediante herramientas como el ingreso básico universal: “La idea del ingreso básico universal no ha funcionado en las pruebas. El trabajo aporta no solo economía, sino también sentido de valor y autoestima. Si solo cae dinero, quienes reciben esa renta suelen estar peor”.

Reconoce que reinventar el mercado laboral requerirá esfuerzos conjuntos: “No he visto ninguna sociedad capaz de reentrenar a grandes masas de personas. Si pudiera apostar, lo haría por crear esa ‘máquina’ de reentrenamiento para el futuro”.

El desafío de los vehículos autónomos y el futuro de la conducción humana

El avance de los vehículos autónomos marcará una transición profunda. “Tenemos nueve millones y medio de conductores y repartidores a nivel global; organizamos la mayor fuerza de trabajo flexible del mundo, solo detrás del ejército chino”, subrayó.

La empresa integra la inteligencia artificial en la gestión de rutas, precios y asignación de viajes, coordinando 40 millones de trayectos diarios (REUTERS)

Según Khosrowshahi, los vehículos autónomos ya ofrecen mayor seguridad que los conductores humanos. “Waymo ya es más seguro que una persona al volante. Cada año hay entre 35.000 y 40.000 muertes por accidentes de tránsito solo en Estados Unidos; la tecnología puede reducir drásticamente esas cifras”, explicó.

También advierte que la transición será gradual: “Faltan ajustes regulatorios y perfeccionamiento del hardware; tal vez en 15 o 20 años, la mayoría de los viajes será realizada por robots”.

Sobre el futuro de los conductores humanos, señala: “Estamos ampliando oportunidades con entregas, compras y tareas con inteligencia artificial en la plataforma. El reto será quién avanza más rápido: la automatización o nuestra capacidad de expandir nuevas formas de trabajo”.

El CEO de Uber afirmó que los vehículos autónomos ya superan en seguridad a los conductores humanos y como ejemplo, mencionó la experiencia de Waymo (REUTERS)

No descarta un escenario en el que las regulaciones cambien radicalmente: “No me sorprendería que llegue un momento en que se prohíba conducir a los humanos por razones de seguridad. El debate llegará: la movilidad será más accesible y económica, pero habrá que afrontar el impacto social del reemplazo”.

Concluyó que el tiempo no se puede recuperar, pero las relaciones auténticas y el aprendizaje que dejan los errores son lo que finalmente da sentido a la vida y al liderazgo.