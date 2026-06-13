Así le fue a México, Estados Unidos y Canadá en sus partidos inaugurales dentro del Mundial 2026

Las banderas de Estados Unidos, México y Canadá ondean juntas, simbolizando la unidad regional, acompañadas por un balón de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres equipos anfitriones del Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá, iniciaron el torneo con resultados positivos en sus partidos debut en sus respectivas sedes de la Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles.

Los anfitriones debutan en el Mundial 2026 con una actuación sobresaliente: México y Estados Unidos ganan sus primeros partidos, mientras que Canadá consigue su primer punto en la historia de los Mundiales.

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Estas presentaciones fortalecen el ánimo de sus aficiones y colocan a los tres representantes norteamericanos como protagonistas desde el inicio del torneo y con la esperanza de que puedan terminar como líderes de grupo para avanzar a la siguiente ronda.

Los jugadores estadounidenses mostraron un gran nivel futbolístico. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

Así terminaron los primeros partidos

Después de cuatro décadas de ausencia mundialista, el Estadio Azteca vuelve a ser el escenario central del futbol internacional en la capital mexicana. La Copa del Mundo 2026 se inaugura de manera inédita con partidos simultáneos en la Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles.

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El Tricolor, bajo la dirección de Javier Aguirre, demuestra superioridad ante Sudáfrica. Aunque el marcador es menos abultado que lo mostrado en el campo, la afición celebra los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en una jornada inolvidable dentro del Coloso de Santa Úrsula. El ambiente festivo prevalece a pesar de la falta de contundencia.

Por su parte, Estados Unidos, ahora dirigido por Mauricio Pochettino, domina ampliamente a Paraguay. El equipo estadounidense controla el juego, limitando las opciones ofensivas de su rival sudamericano.

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Canadá, que no había sumado puntos en su participación anterior en Qatar 2022, hace historia al rescatar una igualdad ante Bosnia y Herzegovina con un gol de Cyle Larin en los minutos finales.

Los canadienses fueron los únicos que no pudieron ganar. (REUTERS/Bernadett Szabo)

¿Cuándo y dónde ver los partidos?

La actividad de los tres países anfitriones continúa con fuerza en la fase de grupos. Tras completar sus respectivos debuts, las selecciones de México, Estados Unidos y Canadá se preparan para afrontar la fecha 2 del torneo.

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A continuación tienes todos los detalles de cuándo, a qué hora (en el huso horario de la Ciudad de México, CST), en qué estadio y por cuáles canales podrás seguir estos partidos:

México vs. Corea del Sur: jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron). La transmisión se hará por Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

Canadá vs. Catar: jueves 18 de junio a las 16:00 horas en el Estadio de Vancouver (BC Place). La transmisión se hará por ViX y canales complementarios de TUDN.

Estados Unidos vs. Australia: viernes 19 de junio a las 13:00 horas en el Estadio de Seattle (Lumen Field). La transmisión se hará por Canal 5, TUDN y ViX.

México quiere asegurar su pase a la siguiente ronda. (Crédito: X)

El desempeño de los equipos anfitriones genera celebración nacional en México y Estados Unidos, y marca un acontecimiento histórico para Canadá. En el Estadio Azteca, la afición mexicana disfruta el ambiente y festeja los goles, aunque anhela una diferencia mayor en el marcador.

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En Los Ángeles, los aficionados estadounidenses reconocen el dominio técnico y táctico de su selección sobre Paraguay, inicio de una nueva etapa para el futbol local bajo la batuta de Pochettino. Mientras tanto, en Toronto, la afición canadiense vive con entusiasmo su primer empate mundialista, después de una participación anterior sin puntos. El gol de Cyle Larin entra a la historia del balompié canadiense.

El inicio exitoso de los anfitriones del Mundial 2026 genera expectativas altas tanto en la afición como entre los especialistas. Para México, la solidez mostrada en el debut impulsa el objetivo de avanzar en el torneo, aunque persiste el reto de mejorar la definición frente al arco rival. Estados Unidos busca consolidar el estilo implementado por Pochettino, mientras Canadá pretende capitalizar el optimismo generado por su primer punto para buscar mejores resultados en los siguientes partidos.

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