Canelo Álvarez revela que Cristiano Ronaldo podría aguantarle un round: “Tiene la fortaleza”

(Crédito - Reuters)

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 reunió a diversas figuras del deporte internacional en el Estadio Ciudad de México. Entre los invitados más destacados apareció el campeón mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien además de presenciar el debut de la Selección Mexicana en el torneo, tuvo una participación especial dentro de las actividades protocolarias organizadas por la FIFA.

El boxeador tapatío fue uno de los personajes más buscados por los medios de comunicación y aficionados durante su estancia en el inmueble de Santa Úrsula. Su presencia no pasó desapercibida, ya que convivió con exfutbolistas, personalidades del deporte y diversas celebridades que acudieron para presenciar el encuentro entre México y Sudáfrica.

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Como parte de sus actividades, Canelo fue designado para entregar el reconocimiento al Mejor Jugador del Partido, convirtiéndose en uno de los rostros más visibles de la ceremonia inaugural del torneo más importante del futbol mundial.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Boxer Canelo Alvarez and his wife Fernanda Gomez pose for a picture as they arrive before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención ocurrió antes del inicio del encuentro, cuando fue cuestionado sobre qué futbolista tendría las condiciones necesarias para resistir un asalto frente a él dentro de un cuadrilátero profesional.

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La pregunta provocó una respuesta que sorprendió tanto a los reporteros como a los aficionados que seguían la entrevista. Tras analizar diferentes opciones, el multicampeón mexicano señaló a una de las máximas figuras del futbol internacional.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Portugal Arrive in Palm Beach - Palm Beach, Florida, U.S. - June 12, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo arrives at the airport in Palm Beach IMAGN IMAGES via Reuters/Jim Rassol

“Está difícil, está muy difícil, creo que... No, no sé, creo que Cristiano (Ronaldo) tiene la fortaleza. ¿O cómo se llama este jugador que estaba en Estados Unidos? Ibrahim (Ibrahimovic)”, respondió Canelo durante la entrevista.

Las palabras del pugilista generaron una rápida reacción entre los seguidores del deporte. Muchos coincidieron en que la capacidad física, disciplina y fortaleza mostradas durante años por Cristiano Ronaldo podrían convertirlo en uno de los futbolistas mejor preparados para afrontar una situación de ese tipo.

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No obstante, la mención de Zlatan Ibrahimovic también despertó numerosos comentarios. El exdelantero sueco es reconocido por su imponente físico, su preparación atlética y su experiencia en disciplinas como las artes marciales, factores que llevaron a muchos aficionados a considerar lógica la elección realizada por el mexicano.

(Instagram: @cristiano)

En cuestión de minutos, las declaraciones comenzaron a circular en plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre qué futbolistas actuales o históricos tendrían mayores posibilidades de soportar los golpes de uno de los mejores boxeadores de la era moderna.

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Más allá de la anécdota, la presencia de Canelo en la inauguración del Mundial confirmó la relevancia internacional que ha alcanzado el deportista mexicano. Su trayectoria dentro del boxeo lo ha convertido en una de las figuras más reconocidas del deporte mundial y en un referente para millones de aficionados.

Mientras el futbol acapara la atención con el desarrollo de la Copa del Mundo, el tapatío también comienza a preparar su regreso a la actividad profesional. Después de un periodo de recuperación derivado de una intervención quirúrgica en el codo y tras su más reciente derrota ante Terence Crawford, el campeón mexicano ya trabaja con la mirada puesta en su próxima presentación.

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(Instagram: @cristiano)

De acuerdo con los planes de su equipo, Canelo volverá a subir al cuadrilátero durante el mes de septiembre, una pelea que genera gran expectativa entre los seguidores del boxeo debido a que marcará su regreso oficial a la competencia.

Riyadh (Saudi Arabia), 04/05/2025.- Saul 'Canelo' Alvarez (L) of Mexico fights William Scull of Cuba in their IBF Super Middleweight title bout in Riyadh, Saudi Arabia, 04 May 2025. Canelo won by unanimous decision and had unified the IBF title with his WBA (Super), WBC and WBO titles. (Arabia Saudita) EFE/EPA/STR

Por ahora, el campeón mexicano disfrutó del ambiente mundialista en el Estadio Ciudad de México, donde además de participar en una noche histórica para el futbol nacional, dejó una declaración que provocó conversación entre aficionados al boxeo y al futbol: para él, si existe un jugador capaz de aguantarle un round sobre el ring, ese sería Cristiano Ronaldo.

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