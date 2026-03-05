Las 10 personas más ricas del mundo en marzo de 2026, según Forbes

El ranking 2026 de multimillonarios está dominado por empresarios tecnológicos estadounidenses, evidenciando el peso del sector en la creación de riqueza mundial

La competencia por el liderazgo en la lista de las personas más ricas del planeta logró un nuevo giro en marzo de 2026. Elon Musk recuperó la primera posición global tras un ascenso en el valor de Tesla, desplazando a Jeff Bezos al segundo lugar.

El ranking, actualizado diariamente por la revista económica Forbes, ilustra la volatilidad entre los grandes patrimonios tecnológicos y financieros, donde cada fluctuación bursátil puede modificar el orden de los protagonistas. Según Forbes, el patrimonio de Musk a comienzos de marzo alcanzó USD 210.900 millones, superando a Bezos, quien registró USD 199.700 millones.

Evolución del patrimonio neto de Elon Musk, alternancia en el ranking y causas

El patrimonio de Elon Musk en los últimos meses presentó oscilaciones notables, derivadas principalmente del comportamiento de las acciones de Tesla. En marzo de 2026, Musk regresó a la cima del ranking mundial con un valor neto de USD 210.900 millones. Este ascenso fue impulsado, sobre todo, por la revalorización de Tesla, lo que posibilitó que Musk superara a Jeff Bezos tras varias semanas en que ambos alternaron la primera posición.

El patrimonio de Musk alcanzó USD 210.900 millones, situándolo como el más rico después de un período de marcada volatilidad en el sector tecnológico. Estas cifras muestran cómo los líderes tecnológicos ven sus posiciones definidas por los movimientos del mercado bursátil, lo que define la dinámica del ranking global.

Elon Musk recupera el liderazgo mundial como el hombre más rico tras el ascenso de Tesla en marzo de 2026 (Reuters)

Fortunas tecnológicas: Larry Page y la diversificación de activos

El cofundador de Google, Larry Page, figura en el cuarto lugar del ranking de multimillonarios en marzo de 2026 con un patrimonio neto de USD 134.700 millones, respaldado principalmente por su participación en la matriz tecnológica Alphabet y por inversiones en inteligencia artificial, biotecnología y movilidad aérea.

La diversificación de sus activos responde a la búsqueda de estrategias frente a la volatilidad de los mercados tecnológicos, lo que permite a Page mantener su presencia entre los más ricos del mundo. Su posición destaca la persistencia de fundadores tecnológicos entre las mayores fortunas globales y subraya la influencia de la innovación y la tecnología en la acumulación de riqueza.

En el mismo período, Sergey Brin y Mark Zuckerberg también manifestaron movimientos relevantes en sus patrimonios. Brin alcanzó USD 129.500 millones, mientras que Zuckerberg registró USD 127.000 millones, evidenciando su capacidad de adaptación en entornos de constante transformación del sector tecnológico global.

Larry Page se consolida como cuarto más rico del mundo en 2026, destacando su diversificación en inteligencia artificial y biotecnología (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

Principales ganancias y retrocesos entre los multimillonarios tecnológicos

En marzo de 2026, Elon Musk protagonizó el mayor incremento patrimonial tras el impulso de Tesla. Jeff Bezos alternó posiciones con él debido a variaciones en la valoración de sus compañías. Al mismo tiempo, Larry Page y Sergey Brin lograron incrementos en sus fortunas, mientras que Mark Zuckerberg experimentó ajustes a la baja.

Estas alteraciones ponen de manifiesto la correlación directa entre el desempeño bursátil de las empresas tecnológicas y el valor neto de sus fundadores y principales accionistas. La competencia por los primeros lugares del ranking global de riqueza resulta particularmente intensa entre los líderes del sector tecnológico.

Jeff Bezos alternó posiciones con Musk en el ranking de millonarios debido a los cambios en la valoración bursátil de sus empresas (REUTERS/Abdul Saboor)

Perfil de Elon Musk, su carrera empresarial y participación tecnológica

Elon Musk ha alcanzado una posición de liderazgo debido a su rol y participación en compañías como Tesla y SpaceX. Su consolidación entre las mayores fortunas mundiales se sustenta en el avance del sector de vehículos eléctricos y proyectos en energía renovable y exploración espacial.

La evolución de su patrimonio neto ha sido resultado directo de la performance bursátil de Tesla y de sus apuestas por la tecnología y la ciencia aplicada en gran escala, lo que lo llevó a alternar permanentemente la cima con otros empresarios del sector, reflejando la dinámica propia de las grandes fortunas tecnológicas.

Composición y tendencias del top 10 mundial

Dentro de los diez primeros puestos del ranking de multimillonarios en marzo de 2026, se observa mayoría de empresarios vinculados al sector tecnológico, con una preponderancia de ciudadanos de Estados Unidos. Las edades de los miembros del top 10 oscilan entre los 40 y los 80 años, y la mayoría consolidó su riqueza a partir de empresas tecnológicas, inversiones financieras y comercio electrónico.

Entre los diez primeros se destaca la presencia de una única representante femenina, y la concentración de patrimonio está marcada por el impacto de los grandes conglomerados de tecnología y finanzas.

La presencia de empresarios de Francia como Bernard Arnault y Francoise Bettencourt Meyers evidencia la competencia global entre modelos de negocios tecnológicos y de lujo, mientras figuras como Bill Gates, Steve Ballmer y Warren Buffett reflejan trayectorias extendidas de diversificación e inversiones a largo plazo.

La composición y características demográficas del top 10 reflejan el dominio estadounidense y el poder de los grandes holdings empresariales.

La lista Forbes de marzo de 2026 destaca la competitividad global, la innovación tecnológica y la diversificación de inversiones entre los multimillonarios

Lista de las 10 personas más ricas del mundo en marzo de 2026

| Nombre | País | Patrimonio neto |

| Elon Musk | Estados Unidos | USD 210.900 millones |

| Jeff Bezos | Estados Unidos | USD 199.700 millones |

| Bernard Arnault | Francia | USD 190.800 millones |

| Larry Page | Estados Unidos | USD 134.700 millones |

| Sergey Brin | Estados Unidos | USD 129.500 millones |

| Mark Zuckerberg | Estados Unidos | USD 127.000 millones |

| Bill Gates | Estados Unidos | USD 120.000 millones |

| Steve Ballmer | Estados Unidos | USD 116.900 millones |

| Warren Buffett | Estados Unidos | USD 116.000 millones |

| Francoise Bettencourt Meyers | Francia | USD 99.700 millones .