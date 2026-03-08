Rusia evacuó del Líbano a más de cien ciudadanos iraníes, entre ellos personal diplomático

Más de cien ciudadanos iraníes, entre ellos personal diplomático, fueron evacuados de Beirut en un vuelo ruso (REUTERS/Claudia Greco)

Más de cien ciudadanos iraníes, entre ellos personal diplomático, fueron evacuados de Beirut durante la noche del sábado al domingo en un vuelo ruso, informó un funcionario libanés a la agencia AFP que solicitó el anonimato. El grupo, conformado por 117 iraníes, incluía a diplomáticos y empleados de la embajada. El vuelo partió del aeropuerto internacional de la capital libanesa y tenía como destino inicial Turquía. Las autoridades libanesas fueron notificadas previamente por la embajada de Irán sobre la operación de evacuación.

La decisión de evacuar se produce después de que el gobierno de Líbano prohibiera el jueves toda actividad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), organismo señalado como uno de los principales respaldos del grupo libanés Hezbollah. Además, se impuso la exigencia de visado para los iraníes que deseen ingresar al país, como parte de una serie de medidas dirigidas a presionar a Hezbolá, que cuenta con el apoyo de Teherán.

Según la fuente oficial, en el mismo vuelo fueron repatriados los cuerpos de un diplomático iraní fallecido durante el conflicto, junto con los de su esposa y tres hijos. El funcionario no precisó el destino final de los evacuados, solo que la aeronave haría escala en Turquía.

El aeropuerto internacional de Beirut, situado cerca de los suburbios del sur de la ciudad —zona que ha sido blanco de bombardeos israelíes desde el lunes—, continúa en funcionamiento, aunque por el momento solo la aerolínea nacional Middle East Airlines mantiene operaciones significativas.

Durante la madrugada, lass Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que atacaron en Beirut a “comandantes clave” de la Fuerza Quds del Cuerpo de la 0Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Según el comunicado difundido por el Ejército, los líderes que están a cargo de llevar adelante las operaciones extraterritoriales operaban en la capital libanesa con el objetivo de promover complots terroristas contra el Estado de Israel y su población, en coordinación con actividades de la Guardia Revolucionaria en Irán.

El ejército israelí confirmó la autoría del ataque, explicando que fue una “acción precisa contra comandantes clave del Cuerpo del Líbano de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”. La situación ha escalado después de que Hezbolá lanzara ataques contra Israel el lunes, implicando directamente a Líbano en el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Según una fuente de seguridad libanesa, oficiales de enlace iraní supervisan las acciones de Hezbollah en el terreno.

Las FDI señalaron que el régimen iraní actúa de forma sistemática en entornos civiles tanto en Irán como en Líbano, utilizando a los residentes como escudos humanos para alcanzar sus fines. Por otra parte, señalaron que el Cuerpo Libanés de la Fuerza Quds representa un enlace entre el grupo terrorista Hezbollah y el régimen iraní, en apoyo al fortalecimiento de la organización.

El martes, las fuerzas armadas israelíes anunciaron la muerte de un oficial de enlace libanés de la Guardia Revolucionaria, responsable de operaciones externas de Irán, en un ataque efectuado en Teherán.