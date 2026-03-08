Mundo

El papa León XIV pidió que “cese el estruendo de las bombas en Medio Oriente” y llamó a escuchar “la voz de los pueblos”

El pontífice expresó su preocupación por la posibilidad de una escalada bélica en la región y subrayó la importancia de abrir un proceso de diálogo entre los actores involucrados en el conflicto

El Papa León XIV dirige
El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el 8 de marzo de 2026. Vatican Media/Handout via REUTERS

El papa León XIV llamó este domingo a que cesen las bombas en Oriente Medio y expresó su temor a que el conflicto se extienda a otros países de la región, en un mensaje al final del rezo del ángelus dominical en la plaza de San Pedro.

“Queridos hermanos y hermanas, desde Irán y todo Oriente Medio siguen llegando noticias que causan profunda consternación”, dijo el papa, asomado a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

Y agregó: “A los episodios de violencia y devastación y al clima generalizado de odio y miedo se suma el temor de que el conflicto se extienda y otros países de la región, entre ellos el querido Líbano, vuelvan a sumirse en la inestabilidad”.

Y ante ello instó a “que cese el estruendo de las bombas, que callen las armas y se abra un espacio de diálogo en el que se pueda escuchar la voz de los pueblos”.

Humo se eleva tras una
Humo se eleva tras una explosión, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, el 7 de marzo de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS.

Y continuó: “Encomiendo esta súplica a María, Reina de la Paz. Que interceda por aquellos que sufren a causa de la guerra y acompañe a los corazones por los caminos de la reconciliación y la esperanza”.

En una entrevista la semana pasada en los medios vaticanos, el secretario de Estado el cardenal italiano Pietro Parolin, expresó que con las guerras preventivas “el mundo entero corre el riesgo de ser incendiado”.

“Con profundo pesar, los pueblos de Oriente Medio, incluidas las ya frágiles comunidades cristianas, han vuelto a caer en el horror de la guerra, que cobra brutalmente vidas humanas, siembra destrucción y arrastra a naciones enteras a una espiral de violencia con resultados inciertos”, lamentó el “número dos” del Vaticano.

Mensaje de paz del Papa

León XIV pidió “fomentar una cultura de la reconciliación capaz de superar la globalización de la impotencia, que nos tienta a creer que una era libre de conflictos es inalcanzable”, en un mensaje enviado este sábado al Encuentro Internacional por la Paz y la Reconciliación que se celebró en la Universidad Loyola de su ciudad natal, Chicago, en Estados Unidos.

Personas cerca de un vehículo
Personas cerca de un vehículo destruido mientras se eleva el humo tras un supuesto ataque a los tanques de combustible de Shahran, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

“En una época cada vez más marcada por las heridas de la guerra y la violencia, sus esfuerzos son sumamente necesarios”, dijo el papa en su mensaje.

Y agrego que “los cristianos están llamados hoy a ser colaboradores de Cristo por la paz, quien, incluso en nuestros días, desea compartir ese don con la humanidad”.

Aconsejó que si se desea “promover la concordia a nivel global, es necesario buscar la participación y el compromiso de la comunidad internacional en aras del bien común, que trasciende fronteras, tradiciones religiosas y culturas”.

Y propuso también “una colaboración interdisciplinaria sistemática, que reúna a instituciones, organizaciones, científicos y líderes de diversos campos para lograr este fin”.

Personas graban humo elevándose tras
Personas graban humo elevándose tras un supuesto ataque a los tanques de combustible de Shahran, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Además, afirmó, “que la oración también es una fuerza poderosa para la reconciliación” y que “cuando personas de diferentes tradiciones religiosas se unen en oración, tiene el poder de cambiar el curso de la historia”.

Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero una guerra contra Irán que ya suma más de 1.300 muertos en el lado iraní, según Teherán, que ha lanzado ataques contra varios de sus vecinos que albergan bases estadounidenses mientras los bombardeos de Israel en el Líbano han provocado ya más de 300 muertes, en su enfrentamiento con el grupo chií Hezbollah.

(con información de EFE)

