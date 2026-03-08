EN VIVO | El Ejército de Israel lanzó ataques contra hangares de aviones F-14 al sur de Teherán

A más de una semana del inicio de la guerra en Medio Oriente, el régimen iraní afirmó en la madrugada del domingo haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Bahréin, bombardeos que habrían provocado incendios en infraestructuras clave, mientras países del Golfo Pérsico denunciaron una “escalada de violencia” del conflicto en Medio Oriente.

Por su parte, el Ejército de Israel intensificó sus bombardeos en la capital de Líbano. Las autoridades castrenses anunciaron el “ataque preciso” en Beirut contra altos comandantes de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) criticó los bombardeos de Irán contra Kuwait y Bahréin: el secretario general del organismo, Jasem Mohamed Albudaiwi, condenó los “nefastos ataques iraníes contra infraestructuras” y sostuvo que reflejan una “escalada de violencia” de Teherán para desestabilizar la seguridad regional.

El ejército israelí informó haber atacado varios depósitos de combustible en Teherán utilizados por las fuerzas armadas iraníes para operar infraestructura militar. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también afirmaron también haber dirigido ataques contra aviones de combate F-14 iraníes en el aeropuerto de Isfahán, así como contra sistemas de detección y defensa aérea.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump no descartó este sábado la posibilidad de enviar tropas aIráncon el fin de controlar las reservas de uranio enriquecido del país: “Quizá en algún momento lo hagamos. Sería fantástico”. En paralelo, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió “muchas sorpresas” en la siguiente fase del conflicto que se extiende por toda la región.