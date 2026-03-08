EN VIVO | El Ejército de Israel lanzó ataques contra hangares de aviones F-14 al sur de Teherán

A más de una semana del inicio de la guerra en Medio Oriente, el régimen iraní afirmó en la madrugada del domingo haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Bahréin, bombardeos que habrían provocado incendios en infraestructuras clave, mientras países del Golfo Pérsico denunciaron una “escalada de violencia” del conflicto en Medio Oriente.
Por su parte, el Ejército de Israel intensificó sus bombardeos en la capital de Líbano. Las autoridades castrenses anunciaron el “ataque preciso” en Beirut contra altos comandantes de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.
El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) criticó los bombardeos de Irán contra Kuwait y Bahréin: el secretario general del organismo, Jasem Mohamed Albudaiwi, condenó los “nefastos ataques iraníes contra infraestructuras” y sostuvo que reflejan una “escalada de violencia” de Teherán para desestabilizar la seguridad regional.
El ejército israelí informó haber atacado varios depósitos de combustible en Teherán utilizados por las fuerzas armadas iraníes para operar infraestructura militar. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también afirmaron también haber dirigido ataques contra aviones de combate F-14 iraníes en el aeropuerto de Isfahán, así como contra sistemas de detección y defensa aérea.
Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump no descartó este sábado la posibilidad de enviar tropas aIráncon el fin de controlar las reservas de uranio enriquecido del país: “Quizá en algún momento lo hagamos. Sería fantástico”. En paralelo, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió “muchas sorpresas” en la siguiente fase del conflicto que se extiende por toda la región.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que, en una amplia oleada de ataques aéreos coordinados por la Dirección de Inteligencia, fueron alcanzados los recintos donde se almacenaban aviones de combate F-14 del régimen iraní en el aeropuerto de Isfahán.
Además, se atacaron sistemas de detección y defensa que representaban una amenaza para las aeronaves de la Fuerza Aérea israelí.
Este operativo se suma a la destrucción de 16 aeronaves utilizadas por la unidad de la Fuerza Quds en el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán, el día anterior. Según las FDI, estos ataques forman parte de los esfuerzos para consolidar la superioridad aérea israelí en el espacio iraní. El ejército israelí aseguró que continuará intensificando el daño a los activos del régimen iraní y ampliando su control aéreo sobre todo Irán.
Estados Unidos e Israel bombardearon el sábado por la noche cinco instalaciones petroleras en la capital de Irán, según informó este domingo un directivo del sector a la televisión pública iraní.
“Anoche, cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte de productos petroleros, en Teherán y en la provincia de Alborz, fueron atacados por aviones enemigos”, declaró Keramat Veyskarami, presidente ejecutivo de la compañía nacional iraní de distribución de productos petroleros.
Veyskarami indicó que las cinco instalaciones “resultaron dañadas”, aunque el incendio fue “controlado”.
El domingo 8 de marzo por la mañana se vieron interceptores de misiles iraníes sobre los cielos de Cisjordania y Jerusalén, mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entraba en su segunda semana
El gobierno de Australia informó este domingo que analiza una petición de países de Oriente Medio para recibir apoyo en la defensa frente a ataques de drones y misiles lanzados por Irán.
La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, confirmó que Australia ha recibido solicitudes de asistencia de “muchos países que no participan en la guerra pero que han sido atacados por Irán”, aunque no especificó cuáles.
Consultada sobre si esta ayuda se vincula directamente con los ataques de drones y misiles iraníes, Wong respondió que es “correcto”.
La ministra aclaró que Australia no participará en acciones ofensivas contra Irán ni en ningún despliegue de tropas terrestres en territorio iraní. “Trabajaremos en ello de acuerdo con la postura que he expuesto”, subrayó la titular de la diplomacia australiana.
El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que sus defensas aéreas están respondiendo a misiles y drones lanzados desde Irán.
Según la autoridad, los sonidos registrados en el país corresponden a las intercepciones realizadas por los sistemas de defensa contra los proyectiles.
El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) también aseguró que los bombardeos que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad regionales. El secretario general del CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi, afirmó que estas acciones reflejan un “enfoque de escalada” por parte de Irán y condenó enérgicamente los “nefastos” ataques registrados en la zona.
Albudaiwi expresó “la condena y denuncia del organismo ante el nefasto ataque iraní”, en particular por el impacto sobre la región. Sostuvo que los ataques contra instalaciones vitales e infraestructura civil representan “una violación flagrante e inaceptable de todas las normas y cartas internacionales”.
El secretario general reiteró que todos los países miembros del CCG respaldan a Baréin y Kuwait en la protección de su seguridad, la defensa de su soberanía y el resguardo de sus infraestructuras críticas.
A través de la cuenta de X del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la administración estadounidense volvió a mencionar la advertencia del secretario de Guerra, Pete Hegseth, al régimen iraní: “Si matan a estadounidenses, si amenazan a estadounidenses en cualquier lugar del mundo, los perseguiremos sin disculparse y sin dudarlo, y los mataremos”.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman haber detectado un nuevo ataque con misiles balísticos procedentes de Irán. Se espera que en los próximos minutos suenen las sirenas en el sur de Israel.
El ejército ideológico de Irán afirmó este domingo que el país está en condiciones de sostener una guerra intensa contra Estados Unidos e Israel durante al menos seis meses.
“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán son capaces de continuar al menos una guerra intensa de seis meses al ritmo actual de operaciones”, aseguró el portavoz de la Guardia, Ali Mohammad Naini, en declaraciones recogidas por la agencia Fars.
La fuerza de élite iraní también informó que ha atacado “más de 200” objetivos vinculados a bases e instalaciones estadounidenses e israelíes en la región.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país mantiene un control casi total sobre el espacio aéreo iraní tras una semana de ataques coordinados con Estados Unidos.