El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Durante el Paleolítico, los homínidos antiguos recolectaron miles de cristales de cuarzo en Europa, áfrica y Asia. Los yacimientos arqueológicos revelan que estos objetos, de más de 200 mil años de antigüedad, no muestran señales de uso como herramientas ni como ornamentos. La acumulación de cristales plantea un enigma: ¿por qué estos grupos se tomaban el trabajo de recolectarlos si no tenían una función práctica aparente?

La hipótesis más aceptada es que existía una atracción por la geometría y transparencia de los cristales, lo que abre la puerta al estudio de los orígenes de la sensibilidad estética en la evolución humana.

Chimpancés y su atracción por los cristales

El Profesor Juan Manuel García-Ruiz y su equipo internacional desarrollaron un experimento en el instituto de investigación alemán Centro Alemán de Primates para investigar si esta atracción es exclusiva del ser humano o también está presente en otros primates. El estudio, publicado en la revista científica Scientific Reports, buscó recrear una situación similar a la de los homínidos paleolíticos, pero con chimpancés, los parientes vivos más cercanos al ser humano.

Para ello, los investigadores introdujeron en el entorno de los chimpancés una selección de objetos: cristales de cuarzo, piedras opacas y herramientas cotidianas. El objetivo era detectar si los animales mostraban una preferencia espontánea por los cristales, descartando cualquier condicionamiento previo. El diseño experimental garantizaba que las reacciones de los chimpancés fueran naturales, sin asociación con recompensas o entrenamiento.

Comportamiento, cristales y diferencias

Durante las sesiones, varios chimpancés mostraron interés por los cristales: los manipulaban, los observaban desde distintos ángulos, los golpeaban y, en muchos casos, los examinaban con detenimiento y los separaban de las piedras opacas. Otros chimpancés apenas prestaron atención. Esta diversidad de respuestas evidencia que la atracción no es universal, pero sí común en la especie.

El equipo documentó diferencias individuales tanto en el tiempo de manipulación como en la forma de exploración. Algunos animales apartaron los cristales del resto de los objetos y dedicaron largos minutos a su observación. El comportamiento observado refuerza la idea de que la curiosidad y la preferencia por la geometría pueden tener una base evolutiva compartida entre chimpancés y homínidos antiguos.

Para descartar que la selección de cristales fuera fruto del azar, los investigadores realizaron pruebas adicionales. Presentaron pares de piedras idénticas en tamaño y peso: una de cuarzo transparente y otra opaca, alternando su posición para evitar sesgos espaciales. Los chimpancés eligieron el cuarzo con mayor frecuencia de la esperada por azar y lo manipularon de forma preferente.

La transparencia y simetría geométrica de los cristales resultó ser el aspecto más notable para los chimpancés. En repetidas ocasiones, manipularon y examinaron los cristales con detenimiento, mostrando escaso interés por las piedras opacas. Este comportamiento respalda la idea de que ciertos estímulos visuales provocan una reacción especial en los primates, más allá de la simple curiosidad por lo desconocido.

Evolución, geometría y estética humana

El estudio plantea que la preferencia por los cristales podría haberse desarrollado mucho antes de la aparición de arte figurativo o simbolismo. La atracción por patrones geométricos y objetos transparentes sería una tendencia natural, no ligada a la utilidad práctica sino a la percepción sensorial. Los resultados sugieren que la sensibilidad a formas y estructuras notables pudo ser el antecedente evolutivo de la estética humana.

Según los investigadores, la capacidad de notar y valorar la geometría y la transparencia ayudó a desarrollar criterios de belleza y apreciación visual en los antepasados humanos. Esta habilidad, compartida con otros primates, habría sido fundamental para la posterior aparición del arte y la ornamentación, rasgos distintivos de la cultura humana.

Limitaciones del estudio y próximos pasos

El estudio se realizó con un número reducido de chimpancés y en condiciones controladas, lo que limita la generalización de los resultados. Los autores reconocen que faltan datos sobre el comportamiento de chimpancés en libertad, donde influyen otros factores como el entorno natural y las relaciones sociales dentro del grupo.

Para avanzar en la comprensión de este fenómeno, el equipo planea extender la investigación a poblaciones salvajes de áfrica.

Observar el comportamiento de chimpancés en su medio natural permitirá determinar si el interés por los cristales se mantiene fuera del laboratorio y si existen diferencias relacionadas con el ambiente o con la cultura del grupo. Analizar estos patrones será clave para comprender mejor el origen evolutivo de la sensibilidad estética y del simbolismo en los humanos.