“La Constitución no es opcional”, Ignacio Mier arremete contra el PAN por la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua

Ignacio Mier Velazco reclama la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua como violación directa a la soberanía nacional. (Cámara de Diputados)

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, acusó este 26 de abril que la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua sin autorización federal constituye una violación directa a la soberanía nacional.

En sus redes sociales señaló Mier Velazco que, conforme al Artículo 89 constitucional, la seguridad nacional es competencia exclusiva del Ejecutivo Federal y recrimina que ningún estado está facultado para negociar de forma independiente operativos con agentes de otros países.

Mier Velazco exigió rendición de cuentas sobre los motivos que habrían permitido el ingreso de dichos agentes, e insiste en que cumplir la Constitución “no es opcional”.

A su vez, declaró que “Ningún estado puede actuar como una república independiente para negociar operativos de agentes extranjeros. No se trata de “golpeteo”, se trata de legalidad. ¿A cambio de qué se permitió esta incursión?"

Agentes de la CIA entraron a México sin autorización

Dos agentes de la CIA murieron en Chihuahua luego de un operativo antinarcóticos no autorizado por el gobierno mexicano. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Dos agentes de la CIA murieron el pasado 19 de abril en un accidente carretero en Chihuahua, luego de participar en un operativo antinarcóticos sin contar con autorización formal para operar en México.

El gabinete de seguridad federal confirmó que ambos ingresaron al país sin notificar ni obtener acreditación: uno usó visa de turista, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y el otro portaba pasaporte diplomático, pero tampoco fue autorizado para acciones operativas.

Las autoridades mexicanas adelantaron que la participación de agentes extranjeros está prohibida según la legislación vigente, por lo que la operación abre un conflicto diplomático y legal de fondo.

Luego de la muerte de los dos agentes de la CIA, así como de dos oficiales de Chihuahua, la administración federal difundió una tarjeta informativa para precisar que ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni el gabinete de seguridad tenían conocimiento de operativos con participación física de personal extranjero en territorio nacional.

La legislación mexicana exigió que cualquier actividad de agencias extranjeras en territorio nacional se limite a la coordinación, intercambio de información o colaboración técnica, pero prohíbe expresamente su involucramiento en operativos.

La gobernadora de Chihuahua omitió informar sobre agentes estadounidenses

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, omitió informar sobre la presencia de los agentes estadounidenses en la entidad. Crédito: Gobierno de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, enfrenta cuestionamientos luego de que la administración estatal evitara cualquier pronunciamiento público tras el incidente.

Su gobierno impulsa la llamada Plataforma Centinela, cuyas instalaciones se diseñaron para alojar de forma permanente a agentes del FBI, DEA y CBP. Sin embargo, ni la SRE ni el gabinete federal recibieron notificación alguna sobre la entrada y operaciones de los dos agentes de la CIA en territorio estatal.

La omisión coloca a la administración estatal en el centro de una controversia sobre la soberanía nacional y el control de la seguridad pública. Hasta el momento, ninguna autoridad federal ni local ha informado quién autorizó la presencia de los agentes o cómo se planificó el operativo. Persisten varias dudas: las circunstancias del ingreso de los agentes, la naturaleza exacta de sus actividades y los mecanismos de supervisión aplicados por el gobierno estatal.

El gobierno mexicano aseguró que mantiene una “relación estrecha, seria y respetuosa con el gobierno de Estados Unidos”, según el comunicado federal dirigido a las familias de los fallecidos. La administración lamentó el saldo trágico y refrendó, en palabras del gabinete de seguridad, el compromiso de “respeto absoluto a la soberanía nacional”.