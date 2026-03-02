Países del Golfo Pérsico afirmaron que responderán a cualquier nueva agresión iraní contra su territorio

El príncipe heredero Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, primer ministro de Arabia Saudita (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Los seis estados del Golfo Pérsico anunciaron que adoptarán todas las medidas necesarias para defenderse frente a los ataques atribuidos a Irán, según un comunicado emitido tras la reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebrada el domingo. Los ministros de Exteriores de Emiratos árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait analizaron los “cuantiosos daños resultantes de los traicioneros ataques iraníes” y debatieron medidas para restablecer la estabilidad en la región.

Los miembros del CCG subrayaron que, en caso de ser necesario, podrían “responder a la agresión” como parte de su estrategia para proteger “sus territorios, ciudadanos y residentes”. El comunicado también exigió la “inmediata cesación de estos ataques” y recordó que la estabilidad del Golfo representa un “pilar fundamental de la estabilidad económica mundial”.

Los ataques atribuidos a Irán incluyeron el lanzamiento de misiles y drones contra varios objetivos en la región, donde Estados Unidos mantiene bases militares. Estas acciones ocurrieron después de una campaña militar liderada por Washington y Israel que provocó la muerte del líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

Los ataques iraníes se produjeron tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, durante una campaña militar liderada por Washington e Israel

La Liga Árabe condenó enérgicamente los ataques con misiles lanzados por Irán contra Qatar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, calificándolos de “violación flagrante de la soberanía” de Estados que no participan en el conflicto. Arabia Saudita fue particularmente contundente, expresando su “plena solidaridad” con los países atacados y su “disposición a poner todas sus capacidades a disposición en apoyo de cualquier medida que decidan tomar”, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí difundido el 28 de febrero.

Los contraataques iraníes causaron víctimas civiles en varios países. En Emiratos Árabes Unidos, al menos una persona murió por la caída de metralla tras la interceptación de un misil iraní, según autoridades locales. Qatar y Jordania informaron haber interceptado misiles dirigidos a sus territorios, mientras que en Kuwait un ataque con dron causó daños y heridas leves en el Aeropuerto Internacional. El Comando Central de Estados Unidos reportó que tres militares estadounidenses murieron y cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la Operación Furia Épica, aunque no especificó las circunstancias de las muertes.

Francia, Alemania y Reino Unido emitieron un comunicado conjunto este fin de semana advirtiendo que están dispuestos a adoptar medidas “defensivas” contra el régimen de Irán, incluyendo la destrucción de su capacidad de lanzar misiles y drones, para proteger sus intereses y los de sus aliados en el Golfo Pérsico. La declaración se produce en medio de una escalada militar sin precedentes tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní y la respuesta de Teherán con lanzamientos masivos de proyectiles contra seis países de la región.

Columnas de humo se elevan desde el puerto de Jebel Ali tras un ataque iraní contra Dubái, Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Abdelhadi Ramahi)

El presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico Keir Starmer manifestaron estar “consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”, según el texto difundido por los tres gobiernos. La declaración alude directamente a los contraataques iraníes del 28 de febrero contra Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar, Kuwait y Jordania, países que albergan bases militares estadounidenses.