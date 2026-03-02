Mundo

Países del Golfo Pérsico afirmaron que responderán a cualquier nueva agresión iraní contra su territorio

Seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo analizaron en una reunión el impacto de recientes lanzamientos de misiles y drones, así como posibles acciones para garantizar la protección de la región árabe

Guardar
El príncipe heredero Mohammed bin
El príncipe heredero Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, primer ministro de Arabia Saudita (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Los seis estados del Golfo Pérsico anunciaron que adoptarán todas las medidas necesarias para defenderse frente a los ataques atribuidos a Irán, según un comunicado emitido tras la reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebrada el domingo. Los ministros de Exteriores de Emiratos árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait analizaron los “cuantiosos daños resultantes de los traicioneros ataques iraníes” y debatieron medidas para restablecer la estabilidad en la región.

Los miembros del CCG subrayaron que, en caso de ser necesario, podrían “responder a la agresión” como parte de su estrategia para proteger “sus territorios, ciudadanos y residentes”. El comunicado también exigió la “inmediata cesación de estos ataques” y recordó que la estabilidad del Golfo representa un “pilar fundamental de la estabilidad económica mundial”.

Los ataques atribuidos a Irán incluyeron el lanzamiento de misiles y drones contra varios objetivos en la región, donde Estados Unidos mantiene bases militares. Estas acciones ocurrieron después de una campaña militar liderada por Washington y Israel que provocó la muerte del líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

Los ataques iraníes se produjeron
Los ataques iraníes se produjeron tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, durante una campaña militar liderada por Washington e Israel

La Liga Árabe condenó enérgicamente los ataques con misiles lanzados por Irán contra Qatar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, calificándolos de “violación flagrante de la soberanía” de Estados que no participan en el conflicto. Arabia Saudita fue particularmente contundente, expresando su “plena solidaridad” con los países atacados y su “disposición a poner todas sus capacidades a disposición en apoyo de cualquier medida que decidan tomar”, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí difundido el 28 de febrero.

Los contraataques iraníes causaron víctimas civiles en varios países. En Emiratos Árabes Unidos, al menos una persona murió por la caída de metralla tras la interceptación de un misil iraní, según autoridades locales. Qatar y Jordania informaron haber interceptado misiles dirigidos a sus territorios, mientras que en Kuwait un ataque con dron causó daños y heridas leves en el Aeropuerto Internacional. El Comando Central de Estados Unidos reportó que tres militares estadounidenses murieron y cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la Operación Furia Épica, aunque no especificó las circunstancias de las muertes.

Francia, Alemania y Reino Unido emitieron un comunicado conjunto este fin de semana advirtiendo que están dispuestos a adoptar medidas “defensivas” contra el régimen de Irán, incluyendo la destrucción de su capacidad de lanzar misiles y drones, para proteger sus intereses y los de sus aliados en el Golfo Pérsico. La declaración se produce en medio de una escalada militar sin precedentes tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní y la respuesta de Teherán con lanzamientos masivos de proyectiles contra seis países de la región.

Columnas de humo se elevan
Columnas de humo se elevan desde el puerto de Jebel Ali tras un ataque iraní contra Dubái, Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Abdelhadi Ramahi)

El presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico Keir Starmer manifestaron estar “consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”, según el texto difundido por los tres gobiernos. La declaración alude directamente a los contraataques iraníes del 28 de febrero contra Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar, Kuwait y Jordania, países que albergan bases militares estadounidenses.

Temas Relacionados

Consejo de Cooperación del GolfoGolfo PérsicoIránEstados UnidosAtaques con MisilesSeguridad RegionalÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Trump evalúa replicar el modelo venezolano para la transición en Irán y cuenta con tres opciones para liderar el país

La estrategia de Washington contempla distintos escenarios, desde la entrega de fuerzas armadas hasta la posibilidad de un levantamiento social, en un contexto marcado por las capacidades militares y divisiones internas del país persa

Trump evalúa replicar el modelo

Qué puede enseñarle al mundo la estrategia china de envejecimiento activo como motor económico del país

La población mayor de 60 años ya representa el 23% del total nacional. El país articula políticas, tecnología y servicios comunitarios para situar la economía plateada en el centro de su desarrollo

Qué puede enseñarle al mundo

Tras el aval del Reino Unido a EEUU para usar sus bases militares, un drone atacó una instalación británica en Chipre

Las instalaciones fueron declaradas en estado de amenaza de seguridad con la orden de refugio para el personal militar inmediato

Tras el aval del Reino

Honduras y Guatemala condenan los ataques de Irán en Medio Oriente

La administración hondureña considera que la reciente ofensiva con misiles y drones causa riesgos para la estabilidad internacional, e implica amenazas para civiles y comunidades extranjeras en varias naciones, incluidas personas de origen hondureño

Honduras y Guatemala condenan los

Un incendio obligó a cerrar un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos en medio de los ataques iraníes

Amazon Web Services suspendió operaciones en una de sus instalaciones en el país del Golfo tras el impacto de objetos no identificados que generaron chispas y un incendio

Un incendio obligó a cerrar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ataque contra agentes de seguridad

Ataque contra agentes de seguridad deja 14 detenidos en San Ignacio, Sinaloa

El Congreso que viene: Milei anunció que este año presentará 90 paquetes de reformas estructurales

Un crimen machista cada cinco días en España: el repunte de feminicidios evidencia la urgencia de reforzar la protección y prevención

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Cómo saber si tu perro o gato están entrando en la vejez: síntomas, comportamientos más habituales y cómo prevenirlos

INFOBAE AMÉRICA
EEUU y seis países árabes,

EEUU y seis países árabes, incluida Arabia Saudí, condenan como "injustificados" los ataques de represalia iraníes

El Ejército israelí ataca Líbano tras el lanzamiento de un proyectil por Hezbolá

Todo sobre la presencia argentina en la Semana del Arte de Madrid 2026

Los libros argentinos más importantes del siglo XXI: sorpresa por una encuesta

Trump evalúa replicar el modelo venezolano para la transición en Irán y cuenta con tres opciones para liderar el país

ENTRETENIMIENTO

Delroy Lindo aborda el incidente

Delroy Lindo aborda el incidente del insulto racial en los premios BAFTA y recibe una ovación de pie

Shia LaBeouf dice que no está interesado en rehabilitación tras su arresto en Nueva Orleans

Matthew Lillard revela el único objeto que se arrepiente de no haber tomado del set de ‘Scream’

‘House of Cards’: Kevin Spacey testificará que estaba demasiado enfermo para rodar la última temporada

La verdera razón por la que Netflix se retiró de la puja por Warner Bros: “Somos constructores, no compradores”