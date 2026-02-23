Estados Unidos

El tren de alta velocidad que conectará Los Ángeles y San Francisco en menos de tres horas

La nueva era del transporte en California prioriza trayectos breves y soluciones modernas para unir regiones clave sin depender del automóvil ni del avión

El megaproyecto del tren de alta velocidad en California prevé que las obras para instalar las vías principales comiencen en 2026, según Secret Los Angeles. Este paso representa un avance importante para la infraestructura pública estatal, con expectativas de mejorar la conectividad y promover la modernización del transporte en la región.

Las autoridades estatales y la autoridad ferroviaria de California han continuado los preparativos administrativos y técnicos a fin de iniciar la instalación de vías en dos años, según coinciden Secret Los Angeles y Newsweek. En el valle central, los trabajos se centran en la preparación de la alineación ferroviaria, avances en la adquisición de terrenos y acuerdos con empresas constructoras.

El proyecto tiene la meta de unir distintas zonas, entre ellas Los Ángeles y San Francisco, consideradas estratégicas para el transporte estatal. Los promotores insisten en que este próximo hito trasladará la obra a una fase visible después de años de planificación.

Nuevo tren que tendrá California

Principales hitos del tren de alta velocidad en California

Desde su inicio, el tren de alta velocidad californiano atravesó diversas fases marcadas por desafíos y avances. Secret Los Angeles señala que en 2026 comenzará por primera vez la instalación de vías de este tipo de infraestructura en el corredor central, tras varias postergaciones. La autoridad ferroviaria de California ya concluyó varios kilómetros de obras de ingeniería civil y ha levantado puentes y otras estructuras para preparar el terreno.

Newsweek destaca la magnitud del plan, que contempla más de 800 kilómetros de recorrido entre el sur y el norte del estado, con velocidades proyectadas mayores a 320 km/h. La adquisición de materiales y la selección de proveedores técnicos ahora forman parte de las prioridades, junto con los trabajos de adaptación en los sitios previstos para la circulación del tren.

Impacto del tren de alta velocidad en la infraestructura y la vida diaria

La llegada del tren de alta velocidad busca transformar el sistema de transporte estatal. Secret Los Angeles menciona una reducción considerable en los tiempos de viaje entre Los Ángeles y San Francisco, con trayectos previstos de menos de tres horas cuando el servicio entre en funcionamiento, por debajo del tiempo habitual por carretera.

Además, el tren tiene el objetivo de servir como alternativa ecológica y confiable al automóvil y los vuelos de corta distancia, según Newsweek.

Así será el nuevo tren. California High-Speed ​​Rail

La inversión en esta infraestructura generará miles de empleos, con efectos en el sector de la construcción, los servicios vinculados y la movilidad de los habitantes de California. Este proyecto es presentado como un factor para la revitalización del valle central, una región que históricamente ha mostrado diferencias frente a las ciudades costeras.

Retos, controversias y el futuro del megaproyecto

Aunque el nuevo calendario genera expectativas, tanto Secret Los Angeles como Newsweek subrayan que el tren de alta velocidad ha conocido retrasos repetidos y discusiones sobre la administración del presupuesto. Temas como los sobrecostes y los cambios en el diseño original han sido motivo de debate e incidido en la percepción pública y política acerca del proyecto.

Los críticos cuestionan la dificultad para mantener el gasto bajo control y cumplir los plazos previstos, mientras que los promotores consideran que se trata de una apuesta necesaria para el desarrollo y sostenibilidad del transporte en California.

El avance hacia la fase de tendido de vías representa una oportunidad relevante para demostrar el nivel de compromiso estatal con proyectos de infraestructura innovadora, en medio de un escenario de opiniones divididas sobre su viabilidad y su impacto duradero en la movilidad.

