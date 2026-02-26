Mundo

Zelensky anunció que el próximo encuentro con Rusia y Estados Unidos se realizará en Abu Dhabi a principios de marzo

El gobierno ucraniano busca concretar garantías de seguridad y avanzar en acuerdos sobre la reconstrucción económica, mientras persiste el estancamiento por el control de Donetsk

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, durante una conferencia de prensa (REUTERS/Kuba Stezycki/Archivo)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció este jueves que la próxima reunión trilateral con representantes de Estados Unidos y Rusia está prevista para principios de marzo en Abu Dabi.

El anuncio fue realizado tras una jornada de consultas en Kiev y después de una serie de conversaciones directas con sus emisarios Rustem Umérov y David Arajamia, así como con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Según el mandatario ucraniano, estos encuentros buscan definir los términos para avanzar en las negociaciones que abordan tanto la seguridad nacional como la reconstrucción económica de Ucrania tras el conflicto armado con Rusia.

En su discurso diario, Zelensky detalló que mantuvo varias comunicaciones durante el día con sus representantes y con los mediadores estadounidenses. Señaló que la intención de Kiev es concretar “todo lo alcanzado en materia de garantías reales de seguridad” antes de dar paso a una eventual reunión a nivel de líderes.

Zelensky reiteró que la solución al estancamiento actual solo puede alcanzarse mediante una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, una postura que ha defendido públicamente en los últimos meses. Subrayó que la toma de decisiones clave requiere la participación directa de los jefes de Estado, especialmente en el contexto del sistema político ruso, caracterizado por el liderazgo centralizado de Putin.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en una fotografía de archivo

Preparativos y detalles de la negociación

La última ronda de conversaciones, celebrada en Ginebra, contó con la participación de Umérov y Arajamia por parte de Ucrania y de Witkoff y Kushner en representación de Estados Unidos.

Según Umérov, quien funge como secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, el eje principal de la reunión giró en torno a los mecanismos de apoyo económico de largo plazo y las estrategias para la reconstrucción del país.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Umérov informó que las partes “trabajaron en detalle un documento sobre la restauración de Ucrania” y acordaron posiciones que servirán de base para futuros acuerdos.

Durante la cita en Ginebra, también se reportó la presencia de Kirill Dmitriev, enviado económico de Rusia, aunque no se confirmó que haya sostenido reuniones directas con la delegación ucraniana, según medios estatales rusos.

Además, Philipp Hildebrand, vicepresidente del fondo de inversión estadounidense BlackRock, fue visto en el Hotel des Bergues, sede de las conversaciones, según reportó la agencia de noticias francesa AFP.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante una reunión en Florida con Donald Trump

Por parte de Rusia, el gobierno mantiene su exigencia de control total sobre la región oriental de Donetsk, punto central en el estancamiento de las negociaciones. Moscú ha reiterado que no contempla plazos para la firma de un acuerdo, enfatizando que su prioridad es cumplir con los objetivos marcados por el Kremlin. Así lo indicó el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en declaraciones a medios oficiales.

Previo a la reunión en Ginebra, el conflicto militar en Ucrania se intensificó con el lanzamiento de 420 drones y 39 misiles por parte de fuerzas rusas, según informaron las autoridades ucranianas. Los ataques, que afectaron al menos a seis regiones, dejaron decenas de heridos y provocaron daños significativos en infraestructura civil.

Entre los objetivos impactados se encuentran una subestación eléctrica en la región de Odesa y una escuela en Zaporizhzhia. El presidente Zelensky informó que se registraron daños en viviendas y edificios en un total de ocho regiones.

En paralelo, Rusia notificó la devolución a Kiev de 1.000 cuerpos de soldados ucranianos fallecidos en combate, mientras que Moscú recibió los restos de 35 militares rusos. Este tipo de intercambios se ha mantenido como uno de los pocos mecanismos de cooperación entre ambos países desde el inicio de la guerra.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov (REUTERS/Shamil Zhumatov/Archivo)

Las conversaciones entre Kiev y Moscú permanecen bloqueadas debido a las demandas rusas sobre Donetsk y la negativa ucraniana a ceder territorio sin garantías de seguridad verificables. Ucrania ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir mecanismos que impidan futuras agresiones, mientras que el gobierno ruso reitera su disposición a continuar la ofensiva militar en caso de no lograr sus objetivos en la mesa de negociación.

