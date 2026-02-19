El pasajero de un tren que descarriló en Suiza por una avalancha registró todo en video: cinco heridos

Una avalancha de nieve causó el descarrilamiento de un tren en Suiza.

Un tren descarriló este lunes en los Alpes suizos tras el paso de una avalancha de nieve que bloqueó la vía férrea cerca de la localidad de Goppenstein, en el cantón de Valais, al suroeste del país. El accidente dejó cinco personas heridas y obligó a suspender el tráfico ferroviario en un tramo estratégico que conecta los cantones de Berna y Alto Valais.

El descarrilamiento ocurrió hacia las 07.00 hora local cuando el convoy operado por la compañía regional BLS AG circulaba entre las localidades de Goppenstein y Hohtenn con 29 pasajeros a bordo. Según informó la policía cantonal de Valais, los primeros elementos de la investigación indican que una avalancha cruzó las vías poco antes del paso del tren, provocando que varios vagones se salieran de los rieles justo a la salida del túnel ferroviario de Lötschberg, a 1.216 metros de altitud.

Una de las cinco personas heridas fue evacuada en helicóptero al hospital de Sion, la capital cantonal, mientras que las otras cuatro recibieron atención médica en el lugar sin necesidad de hospitalización. Los 24 pasajeros restantes fueron trasladados en autobús para continuar su trayecto. Los equipos de rescate movilizados incluyeron bomberos de Gampel y Visp, personal de la Organización Cantonal Valaisana de Rescate, dos ambulancias, un helicóptero y ocho rescatistas especializados en trabajos de montaña.

Un tren de BLS Suiza rodeado de nieve tras el descarrilamiento en la línea que conecta Goppenstein con Hohtenn, que dejó al menos cinco heridos según la policía, en Goppenstein, Suiza, en una imagen cedida obtenida por Reuters el 16 de febrero de 2026 POLICÍA CANTONAL DE VALAIS/Imagen cedida vía REUTERS

Goppenstein es un centro clave de transporte en los Alpes suizos, ubicado en la salida del túnel de Lötschberg, que conecta el valle de Lötschental con el resto de la red ferroviaria. El accidente obligó a interrumpir el servicio entre Goppenstein y Brig. Los Ferrocarriles Federales Suizos informaron que la línea permanecerá cerrada al menos hasta el martes por la mañana, provocando retrasos y cancelaciones. Se habilitó un servicio de autobuses para suplir el trayecto bloqueado.

La Fiscalía suiza abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro. La zona se encontraba bajo el segundo nivel más alto de alerta por avalanchas —nivel 4 de 5— en el momento del incidente. Este no fue un hecho aislado en Goppenstein: el jueves anterior, otra avalancha perturbó el tráfico en la misma zona sin causar heridos. Las recientes nevadas han generado cantidades masivas de nieve transportada por el viento en el cantón de Valais, creando condiciones en las que las avalanchas pueden desencadenarse fácilmente, según el Instituto Suizo para el Estudio de la Nieve y las Avalanchas.

El descarrilamiento se produce en medio de una crisis más amplia que afecta al arco alpino europeo. Las condiciones meteorológicas extremas de febrero han convertido este mes en uno de los más letales en los Alpes en años recientes. El viernes, tres esquiadores —dos británicos y un francés— murieron en una avalancha en Val d’Isère, en Francia, mientras practicaban esquí fuera de pista. El domingo, dos esquiadores perdieron la vida en Courmayeur, del lado italiano del Mont Blanc. El martes, dos personas más fallecieron cerca de La Grave, en los Altos Alpes franceses.

Las cifras acumuladas son contundentes. En Italia, el Servicio de Rescate Alpino reportó 13 muertes en las montañas durante la semana que finalizó el 8 de febrero, diez provocadas por avalanchas. En Francia, al menos 28 personas han perdido la vida por aludes desde el inicio de la temporada invernal. En Suiza, unas 50 personas fueron evacuadas del pueblo de Orsières debido al incremento del riesgo de avalanchas.

Las nevadas recientes depositaron entre 60 y 100 centímetros de nieve fresca sobre un manto preexistente estructuralmente débil. Los vientos intensos transportaron acumulaciones masivas e inestables hacia pendientes pronunciadas. Federico Catania, vocero del Cuerpo Nacional de Rescate Alpino de Italia, advirtió que “el paso de un solo esquiador, o incluso una sobrecarga natural por el peso de la nieve, pueden ser suficientes para desencadenar una avalancha”.

Amplias zonas del arco alpino permanecen bajo nivel de riesgo 4 sobre 5, considerado “alto”. En algunos sectores, las autoridades llegaron a decretar nivel 5 —“extraordinario”— la semana pasada, un umbral excepcional que advierte sobre avalanchas masivas capaces de alcanzar carreteras y poblados. Las autoridades de los tres países han intensificado las advertencias, instando a esquiadores y montañistas a respetar los cierres de pistas, evitar descensos fuera de rutas señalizadas y consultar diariamente los boletines de peligro.