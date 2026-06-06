“Que no vuelva el hambre a Colombia”: Petro arremete contra formula vicepresidencial de la Espriella tras críticas sobre una eventual constituyente

Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego| REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Las tensiones políticas de cara a la segunda vuelta presidencial volvieron a escalar luego de que el presidente Gustavo Petro respondiera públicamente a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque y actual fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

El intercambio surgió después de que Restrepo cuestionara las propuestas impulsadas por sectores cercanos a Iván Cepeda y alertara sobre los riesgos de una eventual asamblea constituyente.

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Petro centró su respuesta en la gestión económica que Restrepo desempeñó durante el gobierno anterior y lo señaló como uno de los responsables de las dificultades fiscales que enfrenta actualmente el país.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda de Duque y formula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales (X), el mandatario afirmó que durante la administración de Duque se adquirieron compromisos financieros que terminaron afectando las finanzas públicas nacionales.

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De acuerdo con lo informado por Blu Radio, Restrepo había manifestado que no confiaba en los mensajes que descartan una reforma constitucional profunda. Además, sostuvo que los colombianos ya han vivido experiencias similares y advirtió que una constituyente podría generar incertidumbre institucional y jurídica para el país.

Petro responsabiliza a Restrepo por el endeudamiento y el déficit fiscal

Durante esa conversación, el exministro aseguró que la Constitución de 1991 debe ser preservada y defendida. También afirmó que abrir un nuevo proceso constituyente representaría un salto hacia un escenario incierto para Colombia. “No le creo para nada a Cepeda ni a Petro en esa historia, además, porque los colombianos no tenemos dientes de leche y esto ya lo vivimos”, manifestó Restrepo, citado por ese medio de comunicación.

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La respuesta del jefe de Estado no se concentró en la discusión constitucional, sino en los resultados económicos de la administración anterior. Petro aseguró que el exministro participó en decisiones que incrementaron el endeudamiento del país y cuestionó particularmente la política de subsidios a los combustibles implementada durante ese periodo.

Iván Duque y su entonces ministro de Comercio y Hacienda, José Manuel Restrepo (Presidencia)

“El ministro de Hacienda que creyó bobos a los colombianos cuando nos dejó endeudados en 70 billones de pesos por subsidiar estúpidamente los hidrocarburos”, expresó el mandatario en su publicación. Asimismo, criticó la contratación de créditos internacionales durante la emergencia provocada por la pandemia de covid-19 y afirmó que su gobierno ha tenido que asumir obligaciones heredadas de esa gestión.

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El presidente también sostuvo que los recursos obtenidos mediante endeudamiento beneficiaron principalmente a los sectores con mayores ingresos. Según su interpretación, esas decisiones contribuyeron a profundizar los problemas fiscales que posteriormente tuvo que enfrentar su administración.

Debate político en medio de la campaña presidencial

Otro de los puntos abordados por Petro fue el comportamiento de los indicadores sociales. El mandatario señaló que durante el periodo en el que Restrepo estuvo al frente del Ministerio de Hacienda los niveles de pobreza alcanzaron cifras cercanas al 40 % de la población. En contraste, aseguró que durante su gobierno ese indicador ha disminuido hasta ubicarse entre el 27 % y el 28 %.

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FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

“Mi gobierno pagó las enormes deudas que el ministro de Hacienda de Duque le dejó a la nación”, afirmó Petro. Además, insistió en que el origen del actual déficit fiscal se encuentra en las políticas económicas implementadas durante el gobierno anterior.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una campaña presidencial marcada por fuertes confrontaciones entre sectores políticos. La discusión sobre una posible constituyente se ha convertido en uno de los temas centrales del debate público durante los últimos días, especialmente después de que varios dirigentes políticos expresaran posiciones encontradas sobre la conveniencia de impulsar reformas institucionales de gran alcance.

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Por ahora, Restrepo ha mantenido su postura en defensa de la Constitución vigente y ha insistido en que el país debe preservar la estabilidad jurídica e institucional. Petro, por su parte, optó por responder recordando la gestión económica del exfuncionario y defendiendo los resultados sociales que atribuye a su administración.

El mandatario cerró su mensaje con una frase que resume el eje de su crítica y de su discurso político frente a las elecciones: “Que no vuelva el hambre a Colombia”.

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