Peligro en Los Alpes italianos: dos muertos y múltiples avalanchas en menos de una semana

Una nube de polvo de nieve generada por una avalancha envuelve a esquiadores que hacen fila en el telesilla Zerotta de Val Veny, Courmayeur, el martes 17 de febrero. No hubo heridos.

Una serie de avalanchas sacudió el norte de Italia este fin de semana, con un saldo de dos esquiadores muertos y al menos dos heridos en incidentes separados que se produjeron en condiciones de nieve excepcionalmente inestables a lo largo del arco alpino.

El episodio más grave ocurrió el domingo en el Couloir Vesses, una conocida ruta de esquí fuera de pista en la parte alta del Val Veny, en Courmayeur, localidad ubicada en el lado italiano del Mont Blanc, cerca de la frontera entre Francia y Suiza. La avalancha sepultó a varios integrantes de un grupo de esquiadores. Los rescatistas localizaron en un primer momento el cuerpo de una víctima y trasladaron de urgencia a dos heridos en estado crítico. Uno de ellos falleció poco después de llegar al hospital, mientras que el único superviviente fue derivado en condiciones muy graves al hospital Molinette de Turín.

Las labores de búsqueda y rescate, concluidas el mismo domingo, movilizaron a 15 rescatistas, tres unidades caninas, dos médicos, dos helicópteros y dos ambulancias. Medios locales estiman que el grupo original estaba integrado por entre tres y seis personas de nacionalidad francesa, aunque las autoridades no precisaron el número total de afectados.

Esta imagen del Servicio de Rescate Alpino muestra la avalancha que mató a dos esquiadores el domingo en el Couloir Vesses, Courmayeur, en uno de los períodos más peligrosos en los Alpes italianos en años. (Servicio de Rescate Alpino de Italia vía AP, HO)

El mismo domingo, en Trentino, también en el norte del país, una persona quedó parcialmente sepultada por otra avalancha en la zona de Tesino, pero fue rescatada por sus propios compañeros sin necesidad de asistencia médica.

Dos días después, el martes 17 de febrero, un testigo filmó en la misma zona de Val Veny, cerca del telesilla Zerotta en Courmayeur, cómo una enorme nube de nieve generada por una avalancha se extendió sobre una fila de esquiadores y snowboarders que esperaban para subir al remonte. Las imágenes muestran cómo la nube cubrió completamente el área, redujo la visibilidad a cero e impactó a quienes aguardaban en la fila. En ese caso no se registraron heridos.

Una nube de nieve generada por una avalancha envuelve a esquiadores en el telesilla Zerotta de Val Veny, Courmayeur, el martes 17 de febrero, dos días después de que un alud matara a dos personas en la misma zona. No hubo heridos.

Los expertos advierten que incluso las nubes de polvo generadas por avalanchas pueden derribar personas, crear condiciones de respiración peligrosas y causar pánico, aun cuando no arrastren escombros de nieve. En el momento del incidente del martes, el nivel de peligro de avalanchas en la zona estaba calificado en 4 sobre 5, considerado “alto” por los servicios de alerta alpinos.

Una semana especialmente letal

Foto de archivo del macizo del Mont Blanc en el lado italiano de Courmayeur, zona donde una avalancha mató a dos esquiadores fuera de pista el pasado domingo. (REUTERS/Lisi Niesner/archivo)

Los fallecidos del domingo en Courmayeur se suman a un contexto de peligro extendido en toda la región. Según informó el Servicio de Rescate Alpino de Italia, un récord de 13 esquiadores de fondo, alpinistas y excursionistas murieron en las montañas italianas en los siete días previos al 8 de febrero, diez de ellos en avalanchas provocadas por un manto de nieve particularmente inestable.

Las nevadas recientes, combinadas con fuertes rachas de viento en cotas altas y la acumulación de nieve sobre capas débiles del manto nivoso, han creado condiciones especialmente peligrosas a lo largo de todo el arco alpino entre Italia, Francia, Suiza y Austria. Los servicios de alerta de los cuatro países han instado de forma reiterada a los esquiadores a consultar los boletines de avalanchas diariamente, respetar los cierres de pistas y evitar las zonas de terreno expuesto durante este período de alto riesgo. Los expertos advierten que, con los ciclos de tormentas que continúan afectando partes de los Alpes, el peligro elevado podría persistir en muchas regiones en el corto plazo.

Courmayeur, localidad de unos 2.900 habitantes, se encuentra a aproximadamente 200 kilómetros al noroeste de Milán, una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.