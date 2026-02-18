Mundo

Peligro en Los Alpes italianos: dos muertos y múltiples avalanchas en menos de una semana

Un alud en Courmayeur mató a dos esquiadores el domingo; videos posteriores de la zona reflejan el nivel de riesgo extremo que mantiene en alerta a los servicios de rescate de toda la región alpina

Guardar
Una nube de polvo de nieve generada por una avalancha envuelve a esquiadores que hacen fila en el telesilla Zerotta de Val Veny, Courmayeur, el martes 17 de febrero. No hubo heridos.

Una serie de avalanchas sacudió el norte de Italia este fin de semana, con un saldo de dos esquiadores muertos y al menos dos heridos en incidentes separados que se produjeron en condiciones de nieve excepcionalmente inestables a lo largo del arco alpino.

El episodio más grave ocurrió el domingo en el Couloir Vesses, una conocida ruta de esquí fuera de pista en la parte alta del Val Veny, en Courmayeur, localidad ubicada en el lado italiano del Mont Blanc, cerca de la frontera entre Francia y Suiza. La avalancha sepultó a varios integrantes de un grupo de esquiadores. Los rescatistas localizaron en un primer momento el cuerpo de una víctima y trasladaron de urgencia a dos heridos en estado crítico. Uno de ellos falleció poco después de llegar al hospital, mientras que el único superviviente fue derivado en condiciones muy graves al hospital Molinette de Turín.

Las labores de búsqueda y rescate, concluidas el mismo domingo, movilizaron a 15 rescatistas, tres unidades caninas, dos médicos, dos helicópteros y dos ambulancias. Medios locales estiman que el grupo original estaba integrado por entre tres y seis personas de nacionalidad francesa, aunque las autoridades no precisaron el número total de afectados.

Esta imagen del Servicio de
Esta imagen del Servicio de Rescate Alpino muestra la avalancha que mató a dos esquiadores el domingo en el Couloir Vesses, Courmayeur, en uno de los períodos más peligrosos en los Alpes italianos en años. (Servicio de Rescate Alpino de Italia vía AP, HO)

El mismo domingo, en Trentino, también en el norte del país, una persona quedó parcialmente sepultada por otra avalancha en la zona de Tesino, pero fue rescatada por sus propios compañeros sin necesidad de asistencia médica.

Dos días después, el martes 17 de febrero, un testigo filmó en la misma zona de Val Veny, cerca del telesilla Zerotta en Courmayeur, cómo una enorme nube de nieve generada por una avalancha se extendió sobre una fila de esquiadores y snowboarders que esperaban para subir al remonte. Las imágenes muestran cómo la nube cubrió completamente el área, redujo la visibilidad a cero e impactó a quienes aguardaban en la fila. En ese caso no se registraron heridos.

Una nube de nieve generada
Una nube de nieve generada por una avalancha envuelve a esquiadores en el telesilla Zerotta de Val Veny, Courmayeur, el martes 17 de febrero, dos días después de que un alud matara a dos personas en la misma zona. No hubo heridos.

Los expertos advierten que incluso las nubes de polvo generadas por avalanchas pueden derribar personas, crear condiciones de respiración peligrosas y causar pánico, aun cuando no arrastren escombros de nieve. En el momento del incidente del martes, el nivel de peligro de avalanchas en la zona estaba calificado en 4 sobre 5, considerado “alto” por los servicios de alerta alpinos.

Una semana especialmente letal

Foto de archivo del macizo
Foto de archivo del macizo del Mont Blanc en el lado italiano de Courmayeur, zona donde una avalancha mató a dos esquiadores fuera de pista el pasado domingo. (REUTERS/Lisi Niesner/archivo)

Los fallecidos del domingo en Courmayeur se suman a un contexto de peligro extendido en toda la región. Según informó el Servicio de Rescate Alpino de Italia, un récord de 13 esquiadores de fondo, alpinistas y excursionistas murieron en las montañas italianas en los siete días previos al 8 de febrero, diez de ellos en avalanchas provocadas por un manto de nieve particularmente inestable.

Las nevadas recientes, combinadas con fuertes rachas de viento en cotas altas y la acumulación de nieve sobre capas débiles del manto nivoso, han creado condiciones especialmente peligrosas a lo largo de todo el arco alpino entre Italia, Francia, Suiza y Austria. Los servicios de alerta de los cuatro países han instado de forma reiterada a los esquiadores a consultar los boletines de avalanchas diariamente, respetar los cierres de pistas y evitar las zonas de terreno expuesto durante este período de alto riesgo. Los expertos advierten que, con los ciclos de tormentas que continúan afectando partes de los Alpes, el peligro elevado podría persistir en muchas regiones en el corto plazo.

Courmayeur, localidad de unos 2.900 habitantes, se encuentra a aproximadamente 200 kilómetros al noroeste de Milán, una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Temas Relacionados

ItaliaAlpesAvalanchasEsquíCourmayeuresquí fuera de pistaUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Kiev impuso sanciones contra el dictador de Bielorrusia por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania

Zelensky acusa a Lukashenko de permitir el despliegue de los misiles de alcance intermedio Oreshnik y de sistemas de retransmisión para el control de drones rusos

Kiev impuso sanciones contra el

La dictadura de Cuba se aferra a Rusia en medio de la crisis y pide diálogo con Estados Unidos para aliviar el bloqueo

El canciller del régimen, Bruno Rodríguez, viajó a Moscú para tratar de gestionar mayor “cooperación estratégica” con Putin. Trump afirmó que Washington dialoga con La Habana para encontrar una salida

La dictadura de Cuba se

La vicepresidenta filipina Sara Duterte dijo que el gobierno es corrupto y anunció su candidatura a las elecciones presidenciales

El acto tuvo lugar durante una comparecencia pública en la que ofreció disculpas a la población por el rumbo del país, denunció presuntos delitos y lanzó duras críticas al actual mandatario, Ferdinand Marcos Jr.

La vicepresidenta filipina Sara Duterte

España se suma a la ola regulatoria contra las grandes plataformas: cómo buscan otros países proteger a los menores en redes sociales

La iniciativa del Gobierno se inscribe en una tendencia internacional que intenta limitar los riesgos digitales, en medio de debates sobre control, responsabilidad empresarial y el rol de las familias

España se suma a la

Avanza la investigación policial sobre los vuelos de Epstein en el Reino Unido: nuevas revelaciones

El aeropuerto de Stansted se convirtió en uno de los lugares clave para la pesquisa sobre tráfico de menores que revisa los movimientos de aeronaves privadas. Buscar detalles sobre las conexiones de figuras influyentes con el caso

Avanza la investigación policial sobre
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Beca Benito Juárez 2026: qué

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobran su dinero hoy miércoles 18 de febrero

Qué pasará con los usuarios de Movistar tras la integración de la compañía con Tigo: los cambios y lo que se mantiene

Por sicariato de empresario arrocero Germán Aponte y su escolta, vecinos en La Cabrera en Bogotá denunciaron llamadas intimidatorias: les piden no entregar videos

Coviandina advirtió “riesgo inminente” en la vía al Llano por manejo irregular de aguas: “Incrementa el nivel de amenaza”

Búlgaros de leche contra los síntomas hígado graso y su inflamación: esta es la ingesta diaria sugerida

INFOBAE AMÉRICA
La OISS lamenta que exista

La OISS lamenta que exista un "retraso" en la política salarial de América Latina

La Fiscalía de Viena acusa a un joven de planear un ataque terrorista durante un concierto de Taylor Swift

Urtasun manifiesta su desacuerdo ante el inicio de las obras de Rafal Rubí y pide una reunión al Govern y Consell

El Prado incorpora a sus fondos la primera pintura de un autor puertorriqueño, Francisco Manuel Oller Cestero

Muere Robert Duvall, actor de 'El padrino' o 'Apocalypse Now', a los 95 años

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis destacó la labor de cuidadores de personas con demencia: “Tenemos que aprender a valorarnos”

Channing Tatum perdió 30 kilos para ser Roofman: robos por los techos, un refugio insólito y el primer puesto en Prime Video

El reboot de ‘Los vigilantes de la playa’ recuperará a este actor original de la serie

El concierto de Pitbull en Londres que buscará batir un récord Guinness: la mayor concentración de personas con calvas

Timothée Chalamet reveló la amenaza que sufrió en el set de Marty Supreme: “De verdad, no quieres meterte conmigo”