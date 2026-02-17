Europa abre investigación formal contra Shein por vender muñecas sexuales de apariencia infantil

La Unión Europea investiga a Shein por promover la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil (Europa Press)

La Comisión Europea inició una investigación formal sobre Shein por supuestas infracciones al Reglamento de Servicios Digitales (DSA), tras detectar en su plataforma la oferta de productos ilegales como muñecas sexuales con apariencia infantil. El proceso, anunciado por las autoridades de Bruselas, tiene un enfoque prioritario y puede derivar en sanciones de hasta el 6% de la facturación global de la compañía.

El caso cobra relevancia en medio del endurecimiento del control europeo sobre los gigantes digitales, especialmente aquellas empresas con base en China. La Comisión señaló que se examinarán aspectos como el diseño potencialmente adictivo de la aplicación de Shein y la opacidad de los algoritmos que emplea para recomendar productos a los usuarios.

En julio de 2025, la Comisión concluyó que Temu, otra plataforma de origen chino, había incumplido el DSA al no prevenir la venta de productos ilegales. Este antecedente refuerza el escrutinio a las grandes plataformas extranjeras.

La investigación sostiene que una de las prioridades será desentrañar cómo Shein presenta contenido a sus usuarios a través de sistemas de recomendación automatizados, cuyo funcionamiento carece de transparencia. “El diseño adictivo de la plataforma y la venta de material relacionado con el abuso sexual infantil forman parte del núcleo de la investigación”, indicó la Comisión.

FOTO DE ARCHIVO: Un cliente sostiene bolsas de compras con el logotipo de Shein en el primer espacio físico del minorista chino de moda rápida en línea Shein, el día de su apertura dentro de los grandes almacenes Le BHV Marais, el Bazar de l'Hôtel de Ville, en París, Francia, el 5 de noviembre de 2025 (Reuters)

En respuesta, Shein aseguró que ya está abordando las preocupaciones planteadas por Bruselas y mantiene una colaboración constante con las autoridades europeas. La empresa afirmó que “seguirá cooperando plenamente con la Comisión Europea en este proceso” y que “en los últimos meses hemos continuado invirtiendo de forma significativa para reforzar nuestro cumplimiento con el DSA”.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva del bloque comunitario, subrayó la postura del organismo: "Los productos ilegales están prohibidos en la Unión Europea, tanto si están en una estantería física como en un mercado digital“.

Modelo de negocio bajo la lupa

Shein ya había recibido una multa récord de 40 millones de euros en Francia en julio por prácticas engañosas en descuentos y compromisos medioambientales. El gigante de la moda rápida se caracteriza por su estructura basada en proveedores, la mayoría en China, sobre todo en el polo fabril de Cantón, que reciben pedidos mínimos y solo incrementan la producción si la demanda lo justifica.

Su sistema utiliza algoritmos que rastrean tendencias en la web, permitiendo ofertar millones de diseños diferentes de ropa simultáneamente, una cifra que supera ampliamente la de otros grandes minoristas del sector.

Distribuidores occidentales denuncian que Shein aprovecha exenciones arancelarias y subsidios postales para mantener precios bajos en Europa. Estas estrategias han motivado a la Unión Europea a acelerar la implementación de nuevos gravámenes sobre pequeños paquetes procedentes de plataformas digitales como Shein, en un esfuerzo por frenar la llegada masiva de artículos asiáticos de bajo costo.

Las prácticas en la cadena de suministro y las condiciones laborales de sus socios han generado resistencia a la salida a bolsa de Shein, con algunos inversores exigiendo una valoración más baja que la prevista originalmente.