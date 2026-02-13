La UE prohibió el sobrevuelo del espacio aéreo iraní hasta marzo en medio de la tensión entre Teherán y Estados Unidos

La EASA extendió la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo iraní hasta el 31 de marzo por alto riesgo para vuelos civiles (EFE)

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) recomendó a todas las aerolíneas del bloque evitar el sobrevuelo del espacio aéreo iraní hasta el 31 de marzo, ampliando la advertencia previa de enero.

La decisión se fundamenta en la existencia de un alto riesgo para vuelos civiles, debido a la presencia y posible uso de armas y sistemas de defensa aérea, así como a la imprevisibilidad estatal.

El 14 de enero, la Organización de Aviación Civil de Irán implementó una restricción inmediata al tránsito de vuelos comerciales, como reacción a amenazas públicas de ataque de Estados Unidos.

Irán cerró su espacio aéreo en enero tras amenazas de ataque de Estados Unidos, afectando rutas internacionales

Irán notificó a los países árabes del golfo que albergan bases estadounidenses sobre posibles consecuencias directas si colaboran en acciones militares contra Teherán.

En este contexto, la administración de Donald Trump mantiene abierta la vía diplomática.

Tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump señaló en Truth Social: “No se ha alcanzado nada definitivo, salvo que he insistido en que continúen las negociaciones con Irán para ver si puede cerrarse un acuerdo o no”.

Benjamin Netanyahu pidió a Trump una postura más estricta hacia el régimen iraní (Reuters)

Además, añadió que su preferencia es un acuerdo, aunque contempla reforzar la presencia militar, con el posible envío de un segundo portaaviones.

Netanyahu solicitó a Trump una postura más estricta respecto a Teherán y la limitación del alcance de los misiles iraníes. El presidente estadounidense recordó que “la última vez Irán decidió que estaba mejor sin hacer un acuerdo y fue golpeado. Eso no funcionó bien para ellos. Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”.

La advertencia europea cobra mayor peso por la situación interna de Irán. La represión de protestas ha dejado al menos 7.002 muertos, de acuerdo con la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos.

Las protestas se intensifican coincidiendo con el duelo islámico tradicional de cuarenta días (Usuario de redes sociales via AP)

Este recuento se actualiza mediante una red de activistas que verifica la información pese a las restricciones impuestas por el régimen sobre internet y llamadas internacionales, lo que dificulta el acceso a datos independientes.

El aumento de muertes se relaciona con el calendario islámico tradicional de duelo de 40 días, que propicia nuevas manifestaciones en memoria de los fallecidos.

Bajo este contexto político y social, el heredero del sah de Irán, Reza Pahlaví, pidió en la Conferencia de Seguridad de Múnich que Estados Unidos lance un ataque militar rápido contra el régimen de Teherán.

Reza Pahlaví exigió en la Conferencia de Múnich un ataque militar rápido de Estados Unidos contra Teherán (Reuters)

Desde el exilio en Estados Unidos, Pahlaví calificó las protestas reprimidas en enero como una “revolución” y reconoció que ha intentado coordinar y apoyar a la oposición desde el exterior, tendiendo puentes entre distintos grupos disidentes.

Además, sostuvo que el régimen iraní está debilitado, con líderes ocultos en búnkeres y familias trasladando sus patrimonios fuera del país, y argumentó que “un ataque selectivo contra los aparatos represivos, fuerzas de seguridad y la Guardia Revolucionaria, sería una acción humanitaria para la liberación”.

(Con información de Reuters y AP)