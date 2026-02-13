Deportes

Exdirectivo del Fenerbahçe reveló conflicto con Jhon Jáder Durán en Turquía: “Tiene serios problemas mentales”

El paso del exdelantero del Al-Nassr y Fenerbahçe dejó varias secuelas, y espera retomar su nivel en el fútbol ruso

Jhon Durán fue fuertemente criticado
Jhon Durán fue fuertemente criticado por exdirectivo del Fenerbahçe - crédito Stringer / REUTERS

Serhat Pekmezci, exdirector deportivo del Fenerbahçe, con amplia trayectoria en el scouting y gestión de futbolistas, habló sobre el sistema de selección de talentos en el cuadro turco.

Además de hablar de la gran figura de la selección de Turquía y del Real Madrid, Arda Güler, habló sobre el delantero colombiano Jhon Jáder Durán y fue tajante a la hora de hablar del paso del exdelantero del Al-Nassr de Arabia Saudita.

El exdirectivo del Fenerbahçe explicó sobre los modelos de gestión que manejó en el cuadro turco- crédito Sports Digitale / YouTube

Durante una entrevista emitida por Sports Digitale, el 11 de febrero de 2026, Serhat Pekmezci, reveló detalles inéditos acerca del fichaje de Jhon Jáder Durán por el club turco e hizo hincapié en la importancia de evaluar el entorno personal de los jugadores.

“La incorporación de futbolistas en clubes de alto nivel ya no se basa únicamente en el rendimiento, sino en relaciones personales y decisiones internas. En Turquía sigue primando la amistad, agentes que acercan jugadores y presidentes que buscan negociar precios”.

Según su visión, elementos clave como el historial familiar, posibles traumas o problemas mentales suelen quedar fuera de la evaluación: “¿Quiénes son sus padres? ¿Qué traumas han pasado? ¿Tienen problemas mentales? ¿Las lesiones sufridas tienen que ver con ellos mismos? Estas cosas no se miran”.

Respecto al caso concreto de Jhon Jáder Durán, Pekmezci explicó:

“Por ejemplo, un tal Jhon Jáder Durán fue fichado por Fenerbahçe. Incluso sorprendió mucho su llegada. Como si vinieran Neymar o Messi. Pero con el tiempo se reveló que este muchacho tenía problemas mentales muy serios”, sostuvo Pekmezci, quien también criticó que la supervisión sobre el entorno personal del delantero no tuvo el rigor necesario.

UEFA tomaría distancia con Rusia: no volvería a competir en las competencias continentales

Ceferin habló sobre la posibilidad
Ceferin habló sobre la posibilidad de que Rusia vuelva a la UEFA - crédito Benoit Tessier / REUTERS

La decisión de la UEFA de mantener la exclusión de Rusia de todas las competiciones oficiales sigue siendo inamovible, pese a recientes señales de apertura manifestadas por la FIFA y el respaldo que estas posturas recibieron desde Moscú. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, reafirmó la continuidad de la sanción en el 50° Congreso realizado en Bruselas, marcando un claro desacuerdo con el enfoque de mayor flexibilidad propuesto por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Las diferencias de criterio entre las principales entidades rectoras del fútbol internacional se evidenciaron en los últimos días. Mientras Ceferin dejó en claro que la posición europea no ha variado desde la sanción conjunta al fútbol ruso adoptada en 2022 tras la invasión a Ucrania, Infantino sugirió una posible revisión de la medida.

Las diferencias de criterio entre las principales entidades rectoras del fútbol internacional se evidenciaron en los últimos días. Mientras Ceferin dejó en claro que la posición europea no ha variado desde la sanción conjunta al fútbol ruso adoptada en 2022 tras la invasión a Ucrania, Infantino sugirió una posible revisión de la medida.

En una entrevista concedida a Sky News, Infantino expresó: “Tenemos que considerarlo, sin duda“, en relación a la eventual readmisión de equipos y selecciones rusas. Agregó que, a su entender, la exclusión “no aportó nada” y solo generó “más frustración y odio”. Las declaraciones del presidente de la FIFA abrieron un nuevo capítulo en la discusión internacional sobre el futuro de Rusia en el fútbol.

La postura de la FIFA fue celebrada desde el Kremlin. El vocero presidencial, Dmitri Peskov, consideró positivas las palabras del líder mundial del fútbol, mientras que distintas voces en Europa las recibieron con cautela. En paralelo, el Comité Olímpico Internacional recomendó la participación rusa en eventos juveniles no profesionales, lo que avivó el debate sobre eventuales excepciones para deportistas jóvenes y la posibilidad de modificar reglamentos para evitar que decisiones políticas priven a juveniles de competir.

En ese contexto, Infantino propuso “evaluar modificaciones reglamentarias para evitar que decisiones políticas dejen a un país sin competir”. Este enfoque contrasta con la rigidez del bloque europeo, que por ahora descarta cualquier giro inmediato en la sanción.

Aleksander Ceferin, principal autoridad de la UEFA, fue contundente: la suspensión de Rusia “no se modificó desde el inicio del conflicto bélico en 2022”. El dirigente esloveno evitó polemizar sobre los lineamientos de la FIFA o las recomendaciones de gobiernos ajenos, y subrayó que el organismo continental decidirá sin ceder a presiones externas.

El futuro de la sanción no está completamente cerrado a cambios, aunque, en palabras del propio Ceferin, “el tiempo dirá qué ocurre más adelante”. Por ahora, la UEFA sostiene “la línea dura” y hasta el momento ningún club ni selección rusa podrá volver a las competencias bajo su jurisdicción.

