Nueva Zelanda vs. Egipto: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Mohamed Salah y Chris Wood en el Mundial 2026

El Mundial de Norteamérica 2026 continúa con su segunda fecha, y en el grupo G, la intensidad de Bélgica, Irán, Nueva Zelanda y Egipto se notó en sus debuts.
Ahora, la selección oceánica y los africanos contarán con la presencia de los delanteros Chris Wood en Nueva Zelanda (jugador del Nottingham Forest) y de Mohamed Salah en Egipto (leyenda del Liverpool de Inglaterra) para buscar la primera victoria en esta Copa del Mundo.
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El partido se jugará el 21 de junio de 2026 en el estadio de Vancouver a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de Dsports (610-1610), además de estar disponibles en las aplicaciones de Dgo, de Amazon Prime Video y Paramount Plus.
El árbitro del juego será el emirati Omar Mohamed Al Ali.
Cómo vienen ambos equipos al encuentro
Nueva Zelanda
El 15 de junio de 2026, Nueva Zelanda e Irán empataron por 2-2 en el estadio de Los Ángeles en su debut mundialista.
El gol inicial del partido llegó al minuto 7 gracias a la anotación del delantero Elijah Just para los “All Whites”, pero al 32, el defensor Ramin Rezaeian empató las acciones para los iraníes.
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En el segundo tiempo, nuevamente Just colocó en ventaja al equipo dirigido por Darren Bazelet al 54, pero el atacante Mohhamad Mohebi empató el partido para la selección asiática.
A continuación, así viene en sus últimos cinco juegos, dentro de los cuales se destaca una victoria:
- 15 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Irán 2-2 Nueva Zelanda
- 6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Inglaterra 1-0 Nueva Zelanda
- 2 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Haití 4-0 Nueva Zelanda
- 30 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Nueva Zelanda 4-1 Chile
- 27 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Nueva Zelanda 0-2 Finlandia
Esta sería la alineación probable:
- Portero: Max Crocombe
- Defensores: Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace
- Volantes: Sarpreet Singh, Joe Bell, Marko Stamenic
- Delanteros: Elijah Just; Chris Wood y Callum McCowatt
- Director técnico: Darren Bazeley
Estos son los convocados de Nueva Zelanda
Arqueros
- Max Crocombe
- Alex Paulsen
- Michael Woud
Defensores
- Tyler Bindon
- Michael Boxall
- Liberato Cacace
- Francis De Vries
- Callan Elliot
- Tim Payne
- Nando Pijnaker
- Tommy Smith
- Finn Surman
Mediocampistas
- Lachlan Bayliss
- Joe Bell
- Alex Rufer
- Marko Stamenić
- Ryan Thomas
Delanteros
- Kosta Barbarouses
- Matt Garbett
- Eli Just
- Callum McCowatt
- Ben Old
- Jesse Randall
- Sarpreet Singh
- Ben Waine
- Chris Wood.
Egipto
El cuadro de “Los Faraones” por su parte empató el 15 de junio de 2026 a un gol ante los “Diablos Rojos” de Bélgica en el estadio de Seattle.
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La primera anotación llegó gracias a un golazo del volante Emam Ashour al minuto 20, pero pese a sostener el resultado a favor, un autogol del defensor Mohamed Hany, emparejó las acciones para el cuadro dirigido por el técnico francés Rudi García.
A continuación, así viene en sus últimos cinco juegos el cuadro de Mohamed Salah:
- 15 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Bélgica 1-1 Egipto
- 6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 2-1 Egipto
- 28 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Egipto 1-0 Rusia
- 31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: España 0-0 Egipto
- 27 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Arabia Saudita 0-4 Egipto
A continuación, este sería el probable once inicial del cuadro africano:
- Portero: Mostafa Shobeir
- Defensores: Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh
- Volantes: Marwan Attia, Mohanad Lashin, Mostafa Zico
- Delanteros: Mohamed Salah, Emam Ashour; y Omar Marmoush.
- Director técnico:Hossam Hassan
Estos son los convocados de Egipto en el Mundial 2026
Arqueros
- Mohamed El Shennawy (Al-Ahly)
- Mostafa Shobeir (Al-Ahly)
- El Mahdy Soliman (Zamalek)
- Mohamed Alaa (El-Gouna)
Defensores
- Mohamed Hany (Al-Ahly)
- Tarek Alaa (Zed)
- Hamdi Fathi (Al-Wakrah)
- Ramy Rabia (Al Ain)
- Yasser Ibrahim (Al-Ahly)
- Hossam Abdelmaguid (Zamalek)
- Mohamed Abdelmonem (Niza)
- Ahmed Fatouh (Zamalek)
- Karim Hafez (Pyramids)
Mediocampistas
- Marwan Attia (Al-Ahly)
- Mohannad Lasheen (Pyramids)
- Nabil Emad Dunga (Al Najma)
- Mahmoud Saber (Zed)
- Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly)
- Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly)
- Emam Ashour (Al-Ahly)
- Mostafa Ziko (Pyramids)
- Ibrahim Adel (Nordsjaelland)
- Haitham Hassan (Real Oviedo)
Delanteros
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Omar Marmoush (Manchester City)
- Aktay Abdullah (Enppi)
- Hamza Abdelkarim (Barcelona)
El único duelo directo que jugaron entre sí y formaciones
Para hablar del duelo que jugaron, hay que ir al 22 de marzo de 2024 en el estadio Internacional de El Cairo, cuando con gol de Mostafa Mohamed de tiro penal al minuto 29, los “Faraones” vencieron por 1-0 a los “All Whites”.
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Así va la tabla de posiciones del grupo G del Mundial 2026
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