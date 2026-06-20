Nueva Zelanda vs. Egipto: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Mohamed Salah y Chris Wood en el Mundial 2026

El duelo entre Chris Wood y Mohamed Salah será uno de los atractivos que tendrá el duelo entre los "Faraones" y los "All Whites" -crédito Blake Dahlin - iyoshi Mio - IMAGN IMAGES viía Reuters

El Mundial de Norteamérica 2026 continúa con su segunda fecha, y en el grupo G, la intensidad de Bélgica, Irán, Nueva Zelanda y Egipto se notó en sus debuts.

Ahora, la selección oceánica y los africanos contarán con la presencia de los delanteros Chris Wood en Nueva Zelanda (jugador del Nottingham Forest) y de Mohamed Salah en Egipto (leyenda del Liverpool de Inglaterra) para buscar la primera victoria en esta Copa del Mundo.

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Ambos equipos vienen de empatar en sus duelos ante Irán y Bélgica-crédito Agustín Marcarian -Kiyoshi Mio IMAGN IMAGES vía REUTERS

El partido se jugará el 21 de junio de 2026 en el estadio de Vancouver a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de Dsports (610-1610), además de estar disponibles en las aplicaciones de Dgo, de Amazon Prime Video y Paramount Plus.

El árbitro del juego será el emirati Omar Mohamed Al Ali.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Nueva Zelanda

Finn Surma y Mehdi Taremi disputando una pelota-crédito Daniel Cole/REUTERS

El 15 de junio de 2026, Nueva Zelanda e Irán empataron por 2-2 en el estadio de Los Ángeles en su debut mundialista.

El gol inicial del partido llegó al minuto 7 gracias a la anotación del delantero Elijah Just para los “All Whites”, pero al 32, el defensor Ramin Rezaeian empató las acciones para los iraníes.

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En el segundo tiempo, nuevamente Just colocó en ventaja al equipo dirigido por Darren Bazelet al 54, pero el atacante Mohhamad Mohebi empató el partido para la selección asiática.

A continuación, así viene en sus últimos cinco juegos, dentro de los cuales se destaca una victoria:

15 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Irán 2-2 Nueva Zelanda

6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Inglaterra 1-0 Nueva Zelanda

2 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Haití 4-0 Nueva Zelanda

30 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Nueva Zelanda 4-1 Chile

27 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Nueva Zelanda 0-2 Finlandia

Esta sería la alineación probable:

Portero: Max Crocombe

Defensores: Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace

Volantes: Sarpreet Singh, Joe Bell, Marko Stamenic

Delanteros: Elijah Just; Chris Wood y Callum McCowatt

Director técnico: Darren Bazeley

Nueva Zelanda e Irán protagonizaron un partidazo en el estadio de Los Ángeles-crédito TyC Sports

Estos son los convocados de Nueva Zelanda

Delegación neozelandesa en el Mundial de la FIFA Norteamérica 2026-crédito @NZ_Football/X

Arqueros

Max Crocombe

Alex Paulsen

Michael Woud

Defensores

Tyler Bindon

Michael Boxall

Liberato Cacace

Francis De Vries

Callan Elliot

Tim Payne

Nando Pijnaker

Tommy Smith

Finn Surman

Mediocampistas

Lachlan Bayliss

Joe Bell

Alex Rufer

Marko Stamenić

Ryan Thomas

Delanteros

Kosta Barbarouses

Matt Garbett

Eli Just

Callum McCowatt

Ben Old

Jesse Randall

Sarpreet Singh

Ben Waine

Chris Wood.

Egipto

Mohamed Salah y Amadou Onana en Bélgica 1-1 Egitpo-crédito Blake Dahlin/IMAGN IMAGES vía Reuters

El cuadro de “Los Faraones” por su parte empató el 15 de junio de 2026 a un gol ante los “Diablos Rojos” de Bélgica en el estadio de Seattle.

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La primera anotación llegó gracias a un golazo del volante Emam Ashour al minuto 20, pero pese a sostener el resultado a favor, un autogol del defensor Mohamed Hany, emparejó las acciones para el cuadro dirigido por el técnico francés Rudi García.

A continuación, así viene en sus últimos cinco juegos el cuadro de Mohamed Salah:

15 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Bélgica 1-1 Egipto

6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 2-1 Egipto

28 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Egipto 1-0 Rusia

31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: España 0-0 Egipto

27 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Arabia Saudita 0-4 Egipto

A continuación, este sería el probable once inicial del cuadro africano:

Portero: Mostafa Shobeir

Defensores: Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh

Volantes: Marwan Attia, Mohanad Lashin, Mostafa Zico

Delanteros: Mohamed Salah, Emam Ashour; y Omar Marmoush.

Director técnico:Hossam Hassan

El gol inicial de Emam Ashour al minuto 20 abrió el marcador para los egipcios, pero un desafortunado autogol de Mohamed Hany al 66 en un intento por marcar a Romelu Lukaku, empató las acciones para Bélgica-crédito TyC Sports

Estos son los convocados de Egipto en el Mundial 2026

Los jugadores que convocó el técnico Hossam Hassan para representar a Egipto en el Mundial 2026-crédito @EgyptNT_EN/X

Arqueros

Mohamed El Shennawy (Al-Ahly)

Mostafa Shobeir (Al-Ahly)

El Mahdy Soliman (Zamalek)

Mohamed Alaa (El-Gouna)

Defensores

Mohamed Hany (Al-Ahly)

Tarek Alaa (Zed)

Hamdi Fathi (Al-Wakrah)

Ramy Rabia (Al Ain)

Yasser Ibrahim (Al-Ahly)

Hossam Abdelmaguid (Zamalek)

Mohamed Abdelmonem (Niza)

Ahmed Fatouh (Zamalek)

Karim Hafez (Pyramids)

Mediocampistas

Marwan Attia (Al-Ahly)

Mohannad Lasheen (Pyramids)

Nabil Emad Dunga (Al Najma)

Mahmoud Saber (Zed)

Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly)

Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly)

Emam Ashour (Al-Ahly)

Mostafa Ziko (Pyramids)

Ibrahim Adel (Nordsjaelland)

Haitham Hassan (Real Oviedo)

Delanteros

Mohamed Salah (Liverpool)

Omar Marmoush (Manchester City)

Aktay Abdullah (Enppi)

Hamza Abdelkarim (Barcelona)

El único duelo directo que jugaron entre sí y formaciones

El único duelo que jugaron entre sí fue en 2024-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Para hablar del duelo que jugaron, hay que ir al 22 de marzo de 2024 en el estadio Internacional de El Cairo, cuando con gol de Mostafa Mohamed de tiro penal al minuto 29, los “Faraones” vencieron por 1-0 a los “All Whites”.

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Así va la tabla de posiciones del grupo G del Mundial 2026