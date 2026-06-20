Faustino Asprilla analizó las virtudes de República Democrática del Congo previo al duelo ante Colombia: “Es muy bravo”

El exdelantero explicó lo que significa jugar ante el cuadro dirigido por Sébastien Desabre, y que cuenta con varias figuras en la Premier League como Aaron Wan-Bissaka, Yoane Wissa y Axel Tuanzebe-crédito @ESPNColombia/X

El 23 de junio de 2026, la selección Colombia tendrá su segundo juego ante República Democrática del Congo, en el estadio de Guadalajara por la fecha 2 del grupo K del Mundial de la FIFA de Norteamérica.

El equipo dirigido por el francés Sébastien Desabre llega al duelo ante los “Cafeteros” con confianza, después de dar el golpe de opinión al empatar ante Portugal, favorita a ser líder en su zona y a ganar el título.

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Es por esta razón que la prensa deportiva, y los principales referentes históricos colombianos pusieron atención a las cualidades del equipo africano, y que cuenta con varias figuras en la Premier League de Inglaterra como en el caso de Yoane Wissa (delantero del Newcastle United) y de Aaron Wan-Bissaka (defensor del West Ham United F. C.).

Faustino Asprilla entregó su concepto sobre las virtudes de RD Congo, previo al duelo ante Colombia, el 23 de junio de 2026-crédito Scott Heppell/REUTERS

La actuación de la República Democrática del Congo en el inicio del torneo generó expectativas tras su primer partido. El equipo africano logró poner en aprietos a Portugal con la anotación de Wissa, y dejó la sensación de que tenía potencial para ir por más. Con respecto a su buen papel en el juego ante Portugal en Houston (Texas), el 17 de junio de 2026, Faustino Asprilla analizó en ESPN Mundial al próximo rival de Colombia:

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“La selección de la República Democrática del Congo mostró un buen desempeño. Logró complicar a Portugal y, por momentos, dio la impresión de que podía arriesgar un poco más en busca del triunfo. Sin embargo, decidieron mantener su planteamiento. Tras conseguir un empate en el primer partido, ahora se enfrentan a un mano a mano decisivo contra Colombia”.

Pese al gol inicial de João Neves para los lusos al minuto 6 de juego, los “Leopardos” (apodo por el cual se conoce a RD Congo) supieron ganar los duelos en el mediocampo, jugaron con fluidez en el ataque, y a través del juego aéreo consiguieron el empate a través del delantero Yoane Wissa al 45+5.

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Yoanne Wissa al empatar el juego ante Portugal con su cabezazo, en Houston, el 17 de junio de 2026-crédito Troy Taormina/ IMAGN IMAGES vía Reuters TPX imágenes del día

El resultado les permitió que puedan pelear la victoria del grupo K del Mundial de 2026, situación que Faustino Asprilla explicó en su análisis en el programa de debate, el 19 de junio de 2026:

“El resultado es enorme, porque nadie esperaba que llegaran a este partido con un punto. ¿Y qué indica eso? Que perfectamente pueden estar pensando en pelear por el primer puesto. Para lograrlo, deben jugarle de igual a igual a Colombia, buscar la victoria y luego definir con el colero del grupo. Eso superaría todos los pronósticos”

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Congo, que se muestra como una selección fuerte y bien posicionada, mantiene opciones claras en el grupo, situación que mencionó Asprilla como factores a tener en cuenta para el partido ante la “Tricolor”:

“Incluso si logran empatar con Colombia, pueden seguir soñando con el primer puesto. Por lo que vi de los dos rivales, Portugal y Congo, creo que este será el partido más difícil para Colombia. Congo propone un fútbol muy físico, fuerte y veloz. Portugal, en cambio, se parece más al nuestro: un fútbol más lento, más pausado, que necesita mucho más tiempo para desarrollar su juego. Por eso, el partido contra Congo será muy bravo”.

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El técnico de República Democrática del Congo habló sobre el empate ante Portugal

Sebastién Desabre analizó el empate ante Portugal en Houston-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Sébastien Desabre advirtió que el Grupo K del Mundial de 2026 quedó abierto tras el empate 1-1 de República Democrática del Congo ante Portugal en Houston, un resultado que además le dio al seleccionado africano su primer punto y su primer gol en la historia de las Copas del Mundo.

El técnico francés sostuvo que el impacto del estreno no altera el objetivo inmediato: avanzar a la segunda ronda con una victoria en alguno de sus dos próximos partidos, ante Colombia en Guadalajara o Uzbekistán en Atlanta.

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El debut también tuvo un peso histórico por otra razón: fue el primer partido mundialista del país desde 1974, cuando compitió como Zaire. El equipo llegó a este torneo con una preparación atravesada por el brote de ébola en su país y con escasa presencia de aficionados en las tribunas del estadio de Houston.

Desabre explicó en rueda de prensa que su equipo asumió desde el arranque que no tendría la posesión ante uno de los candidatos al título. Por eso, apostó por la solidez defensiva y por las transiciones rápidas, aunque admitió que sus dirigidos desperdiciaron opciones para dañar más a Portugal en los contraataques.

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“Quizás pudimos ser más eficaces en las fases de contraataque, pero en todo caso estamos contentos con este punto”.

Desabre remarcó que el plan de juego fue decisivo para que los Leopardos resistieran durante el partido, y reveló que el gol de Yoanne Wisa era una jugada que había sido trabajada antes del encuentro:

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“Era algo trabajado. Portugal también tiene buenas combinaciones; es uno de los pocos equipos que sube a diez jugadores en los balones parados. Encontramos esas zonas y funcionó”.

Así va la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026