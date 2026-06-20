Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a RD Congo en el Mundial 2026: un viejo conocido de la Copa América y el verdugo de Luis Díaz

El italiano Maurizio Mariani será el árbitro central del partido entre Colombia y República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 - crédito Europa Press

Maurizio Mariani será el árbitro encargado de impartir justicia en el partido entre Colombia y República Democrática del Congo del martes 23 de junio, un compromiso decisivo para las aspiraciones de la Tricolor en el Mundial de 2026. El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo K, se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara a partir de las 9:00 p. m., hora colombiana.

La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, llega al compromiso con la confianza en alto luego de imponerse 3-1 frente a Uzbekistán en su debut mundialista.

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Un nuevo triunfo clasificaría a la selección a la siguiente ronda, dependiendo también de otros resultados del grupo.

La designación del juez italiano fue confirmada por la FIFA, organismo que continúa revelando los equipos arbitrales para la segunda fecha de la fase de grupos. Del otro lado estará una selección congoleña que viene de igualar en su estreno frente a Portugal y que buscará sumar sus primeros tres puntos en el certamen.

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Mariani ya tuvo actividad en esta edición de la Copa del Mundo. El italiano fue el encargado de dirigir el empate 1-1 entre Arabia Saudita y Uruguay, partido que dejó algunas polémicas, especialmente por una decisión tomada en los instantes finales, cuando decretó el final del compromiso mientras el conjunto saudí intentaba lanzar un contraataque.

La FIFA confirmó el equipo arbitral para el duelo entre Colombia y RD Congo, encabezado por el italiano Maurizio Mariani y acompañado por asistentes italianos y jueces costarricenses - crédito FIFA

Para el choque entre colombianos y africanos, el cuerpo arbitral principal estará integrado en su mayoría por jueces italianos. Daniele Bindoni actuará como asistente número uno y Alberto Tegoni será el segundo asistente. Entretanto, el costarricense Juan Calderón fue designado como cuarto árbitro y su compatriota Juan Carlos Mora cumplirá funciones como asistente de reserva.

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Mariani, entre el precedente con Colombia en Copa América y la roja a Luis Díaz en Champions

El historial de Mariani con la Selección Colombia es reducido, aunque existe un antecedente positivo para la Tricolor. El único partido que ha dirigido al combinado nacional fue durante la Copa América de 2024, cuando el equipo de Néstor Lorenzo goleó 5-0 a Panamá en una destacada presentación que le permitió avanzar en el torneo continental.

Además de su experiencia con selecciones, el árbitro romano viene acumulando actuaciones en encuentros de gran relevancia dentro del fútbol europeo. Uno de los compromisos más destacados de su reciente trayectoria fue la final de la UEFA Conference League 2025/2026, en la que Crystal Palace derrotó 1-0 al Rayo Vallecano para quedarse con el título. En aquel plantel campeón hicieron parte los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

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Maurizio Mariani muestra la tarjeta roja a Luis Díaz tras la revisión en el VAR durante el duelo entre Bayern Múnich y PSG por la UEFA Champions League - crédito Gonzalo Fuentes/Reuters

Otro antecedente reciente de Mariani con un futbolista colombiano se dio el 4 de noviembre de 2025, en el duelo entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain por la Liga de Campeones.

El juez italiano expulsó a Luis Díaz tras una fuerte entrada sobre Achraf Hakimi. Aunque inicialmente le mostró tarjeta amarilla, tras revisar la acción en el VAR decidió cambiar su decisión y mostrar la roja directa, dejando al conjunto alemán con diez jugadores en un momento determinante del compromiso.

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Árbitro de perfil exigente: alto registro de tarjetas en la última temporada

Su estreno en la Serie A se produjo el 6 de enero de 2013 y, desde entonces, ha construido una carrera ascendente dentro del arbitraje europeo. De hecho, en 2024 fue promovido a la categoría Elite de la UEFA, un reconocimiento reservado para los árbitros con mejores evaluaciones y que suelen ser considerados para los encuentros más importantes del calendario internacional.

Las estadísticas recientes reflejan una intensa actividad durante la temporada 2025/2026. Mariani dirigió un total de 32 partidos en diferentes competiciones, en los que mostró 121 tarjetas amarillas, expulsó a un jugador de manera directa y registró tres expulsiones adicionales por doble amonestación. Asimismo, sancionó ocho penas máximas a lo largo del curso.

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Solo en la Serie A acumuló 15 encuentros y 57 tarjetas amarillas, cifras que evidencian un promedio cercano a cuatro amonestaciones por partido. También tuvo presencia en siete compromisos de la Liga de Campeones, además de dirigir encuentros de Europa League, Conference League, repechajes mundialistas, clasificatorios internacionales y playoffs de ascenso en el fútbol italiano.

Dentro de los hitos recientes de su carrera, también sobresale la final de la Copa Italia de 2025 entre el AC Milan y Bologna, así como su designación para la final del Mundial Sub-20 de la FIFA disputado en Chile, donde arbitró el partido decisivo entre Argentina y Marruecos.

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Su amplio recorrido en el fútbol profesional explica que la FIFA lo haya incluido dentro del grupo de 52 árbitros seleccionados para el Mundial de 2026.

Ahora, el experimentado colegiado tendrá la responsabilidad de conducir un duelo de alta exigencia en Guadalajara, donde Colombia buscará dar un paso definitivo hacia los dieciséisavos de final y mantener el impulso positivo con el que comenzó su participación en la cita orbital.

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