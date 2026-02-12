El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una rueda de prensa en Jerusalén (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, manifestó este jueves su escepticismo sobre la viabilidad de un acuerdo nuclear con Irán, aunque reconoció que podrían darse las condiciones para un entendimiento si el pacto aborda no solo el programa atómico, sino también los misiles balísticos y el apoyo iraní a grupos armados en la región.

Antes de regresar a Israel, Netanyahu explicó que durante su reciente reunión en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump planteó sus reservas sobre la posibilidad de lograr un pacto efectivo con el régimen de Teherán.

“No les ocultaré que expresé un escepticismo general sobre cualquier acuerdo con Irán”, declaró, al tiempo que subrayó la preocupación histórica israelí frente a la política nuclear y regional de la República Islámica.

Sin embargo, el primer ministro dejó abierta la puerta a la negociación, al afirmar que un acuerdo podría ser viable si contempla los elementos “vitales para Israel”, entre los que mencionó la detención del programa nuclear, la limitación de los misiles balísticos y el cese del respaldo a grupos terroristas aliadas de Irán, como Hezbollah.

Netanyahu expresó sus dudas sobre un acuerdo con Irán pero reconoció que existen condiciones para un posible entendimiento (REUTERS/Jonathan Ernst/Foto de archivo)

“Dije que, de alcanzarse un acuerdo, debe incluir los elementos que son importantes para Israel: no solo el programa nuclear, sino también los misiles balísticos y los grupos aliados de Irán”, precisó.

Netanyahu explicó que la posición israelí responde tanto a la experiencia previa de negociaciones fallidas como a la reciente escalada militar en la región, que incluyó ataques coordinados de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025.

“Trump cree que los iraníes han comprendido con quién están tratando”, señaló, y sugirió que la firmeza de la actual administración estadounidense podría influir en la disposición de Irán a aceptar condiciones más estrictas.

Pese al escepticismo, el primer ministro israelí consideró que la combinación de presión militar, diplomática y el aprendizaje de errores pasados podría crear un entorno propicio para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

“Las condiciones que (Trump) está creando, junto con el hecho de que ciertamente comprenden que se equivocaron la última vez que no llegaron a un acuerdo, podrían propiciar que esta vez sí se alcance uno”, evaluó Netanyahu.

El primer ministro de Israel afirmó que cualquier pacto deberá incluir compromisos verificables sobre seguridad regional, además del control del enriquecimiento de uranio (AP Foto/Alex Brandon)

La posibilidad de un entendimiento, sin embargo, depende de la voluntad de Irán de aceptar un paquete de medidas que trascienda lo nuclear. Israel insiste en que limitar el enriquecimiento de uranio no es suficiente y que es fundamental restringir el desarrollo de misiles y eliminar el apoyo a actores armados regionales.

Por su parte, Teherán ha reiterado que solo está dispuesto a debatir sobre su programa nuclear, a cambio de alivio en las sanciones internacionales, y rechaza condicionar la negociación a su política de defensa o alianzas en la región.

Donald Trump, tras la reunión, reiteró que su preferencia sigue siendo la vía diplomática.

“Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo”, expresó el presidente estadounidense. Trump advirtió que si no se logra un pacto, su administración está lista para endurecer la respuesta contra Teherán.

Las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán se desarrollan en un clima de desconfianza mutua y presión internacional. Mientras tanto, el Parlamento israelí y la sociedad civil de ese país siguen muy atentos al desarrollo de las conversaciones, conscientes de que cualquier acuerdo con Irán tendrá implicaciones directas para la seguridad regional.

(Con información de EFE, AFP y Reuters)