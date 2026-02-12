Montañas, cuevas simuladas y casi 25 kilómetros bajo tierra en Noruega: así es Lærdal, el túnel más largo del mundo

El túnel de Lærdal en Noruega se extiende por 24,5 kilómetros y conecta las ciudades de Lærdal y Aurland bajo una cordillera (Patrick Reijnders - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0)

El túnel de Lærdal en Noruega conecta las ciudades de Lærdal y Aurland a través de una vía subterránea de 24,5 kilómetros. Su construcción, finalizada en el año 2000, permitió reemplazar trayectos de montaña expuestos a condiciones climáticas extremas. Los conductores cruzan esta estructura en unos 20 minutos, sin ver la luz del día durante todo el recorrido.

Este túnel forma parte de la ruta estratégica que une Oslo con Bergen, dos de las ciudades principales de Noruega. El trayecto se extiende bajo una cordillera que alcanza picos de hasta 1.400 metros. Circulando por su interior, los automovilistas atraviesan el tramo más largo del mundo para tráfico rodoviario, con un límite de velocidad de 80 km/h.

Durante la travesía, los vehículos no tienen contacto visual con el exterior. El proyecto buscó resolver los problemas de accesibilidad que provocaban la nieve y las condiciones adversas en los pasos de montaña. La inversión ascendió a aproximadamente 1,08 billones de coronas noruegas, equivalentes a cerca de 80 millones de libras esterlinas.

La obra sustituye rutas montañosas afectadas por condiciones climáticas extremas y mejora la seguridad vial en la región BIL - Wikimedia - Dominio público

Innovación en diseño y seguridad

De acuerdo con O Globo, el túnel de Lærdal destaca por su diseño innovador orientado al bienestar de los conductores. A lo largo del túnel, existen cámaras ampliadas que simulan cavernas e incorporan iluminación colorida. Estos espacios intermedios ofrecen pausas visuales, reducen la fatiga y ayudan a que los conductores permanezcan atentos durante todo el trayecto.

La estructura cuenta con un sistema de ventilación avanzado que mantiene la calidad del aire en condiciones óptimas. Además, se instalaron 15 cámaras de monitoreo para supervisar el tráfico y detectar incidentes en tiempo real. El mecanismo automatizado de cierre permite interrumpir el tránsito ante cualquier emergencia, garantizando la seguridad de todos los usuarios.

Equipos de emergencia como extintores y teléfonos se encuentran distribuidos cada 500 metros en el interior del túnel. Según la revista National Geographic, el túnel de Lærdal figura entre los más seguros del mundo gracias a la combinación de tecnología, protocolos de seguridad y atención al detalle en el diseño.

El túnel forma parte de la ruta estratégica Oslo-Bergen, atravesando una cordillera de hasta 1.400 metros de altura (Wikimedia)

Un atractivo turístico y referencia internacional

El túnel de Lærdal se convirtió en un atractivo inesperado para turistas y viajeros. Las evaluaciones y reseñas en línea resaltan la sensación de seguridad y el impacto visual de las zonas iluminadas dentro del trayecto subterráneo. Esta mezcla de funcionalidad y experiencia visual lo posiciona como un ejemplo internacional de infraestructura vial moderna.

El impacto de la obra trasciende fronteras. Otros países buscan replicar proyectos de magnitud similar. Según el Departamento de Transportes del Reino Unido, el gobierno británico prevé finalizar en 2034 la Travessía del Baixo Tâmisa, un túnel de 23 kilómetros que conectará Tilbury, en Essex, con Medway, en Kent. Este proyecto tiene como objetivo aliviar la congestión de la travesía de Dartford y facilitar el transporte de carga hacia el puerto de Dover.

La nueva infraestructura en el Reino Unido pretende desviar aproximadamente 13 millones de viajes al año. Se espera que la mejora en la fluidez del tráfico beneficie la economía regional y optimice la logística en la zona del estuario del Támesis.

La infraestructura incorpora cámaras tipo caverna con luz ambiental que facilitan pausas visuales y reducen la fatiga en los conductores (CC)

Tecnología y futuro de la movilidad subterránea

El túnel noruego representa un hito en ingeniería y movilidad. La conjunción de tecnología, seguridad y diseño funcional no solo solucionó problemas históricos de acceso durante los meses de invierno, sino que también elevó los estándares internacionales en infraestructura vial.

Según expertos citados por O Globo, la experiencia de recorrer 24,5 kilómetros sin ver la luz del día resulta única y desafiante para los conductores, pero la planificación del proyecto minimizó los riesgos asociados a la monotonía y la fatiga.

El desarrollo de túneles extensos y seguros despierta el interés de gobiernos y especialistas en movilidad urbana en todo el mundo. La tendencia apunta a priorizar soluciones subterráneas en regiones con obstáculos geográficos o condiciones climáticas adversas, siempre con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el bienestar de los usuarios.

Un avanzado sistema de ventilación y cámaras de monitoreo garantizan óptima calidad del aire y control de tráfico en tiempo real (CC)

Un modelo de infraestructura para el siglo XXI

La operación del túnel de Lærdal desde el año 2000 demuestra la viabilidad de proyectos de gran escala en contextos ambientales complejos. El modelo noruego, basado en tecnología avanzada, seguridad integral y diseño innovador, se consolidó como referencia para futuras obras en Europa y en otras regiones.

La experiencia acumulada en Noruega y el interés de países como el Reino Unido evidencian la demanda creciente de soluciones que permitan conectar regiones de forma eficiente, segura y sostenible. El túnel de Lærdal simboliza la capacidad de la ingeniería contemporánea para superar barreras geográficas y mejorar la vida de las personas mediante infraestructuras pensadas para el presente y el futuro.

Ingeniería avanzada, seguridad integral y diseño funcional definen el éxito del túnel de Lærdal y anticipan el desarrollo de nuevas rutas subterráneas en el mundo.