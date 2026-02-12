El heredero del sah de Irán pidió un rápido ataque militar estadounidense contra el régimen teocrático

Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán y figura de la oposición iraní (REUTERS/ARCHIVO)

El heredero del sah de Irán, Reza Pahlaví, quiere exigir en la Conferencia de Seguridad de Múnich un rápido ataque militar estadounidense contra el régimen de Teherán, según relató al semanario alemán Der Spiegel. Desde el exilio en Estados Unidos, Pahlaví calificó de “revolución” las protestas masivas reprimidas en enero en Irán y admitió que intentó coordinar y apoyar a la oposición desde el exterior, construyendo puentes entre grupos disidentes.

Aseguró que el movimiento opositor no se rendirá y que, aunque la lucha podría prolongarse y seguir costando vidas humanas, “no hay vuelta atrás”. Las manifestaciones, según la agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA) con sede en Estados Unidos, dejaron al menos 7.002 muertos, una cifra que, de acuerdo con la organización, continúa en aumento mientras se verifica la información en un contexto de fuertes restricciones a las comunicaciones impuestas por las autoridades iraníes.

Pahlaví sostuvo que el régimen “está debilitado”, con el liderazgo escondido en búnkeres y familias trasladando patrimonios al extranjero. En su opinión, “un ataque selectivo contra los aparatos represivos —fuerzas de seguridad y la Guardia Revolucionaria— no sería una intervención externa, sino una acción humanitaria para la liberación” y podría “prevenir más asesinatos masivos”. Argumentó que cuanto más rápido se desmantele el aparato represivo, más vidas se salvarán.

El aumento de víctimas en las protestas de Irán intensifica la presión internacional sobre el régimen

El dirigente opositor apeló a los asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que el mandatario “tiene la oportunidad de hacer historia ayudando al pueblo iraní a alcanzar la libertad”. Pahlaví sostiene que las palabras de Trump del 13 de enero, cuando prometió que “la ayuda está en camino”, tuvieron eco en Irán.

De acuerdo con Pahlaví, “más de 100.000 miembros dentro del país, muchos de ellos del sistema de seguridad y de la burocracia, se han puesto en contacto” con él y su equipo. El heredero también evaluó su regreso a Irán en una fase decisiva para organizar la transición, señalando que su presencia solo sería posible bajo medidas de seguridad especiales.

La HRANA difundió el jueves el balance más reciente de víctimas fatales, mientras el gobierno iraní reconoce solo 3.117 muertos en su último informe oficial del 21 de enero. La diferencia entre los datos oficiales y los de organizaciones independientes evidencia la dificultad de verificar cifras bajo las actuales restricciones estatales.

El aumento de la cifra de muertos ocurre en paralelo a negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní y a un contexto de presión internacional. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, urgió al presidente Trump a endurecer la postura hacia Teherán. Tras ese intercambio, Trump señaló que “no se alcanzó nada definitivo”, aunque insistió en que prefiere que las negociaciones continúen para intentar lograr un acuerdo con Irán.

HRANA reporta al menos 7.002 muertos en las manifestaciones de Irán, cifra mucho mayor a la reconocida oficialmente

La respuesta militar estadounidense en la región se ha intensificado con el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques en Medio Oriente, tras incidentes en el estrecho de Ormuz en los que fuerzas estadounidenses derribaron un dron y auxiliaron a un barco de bandera estadounidense ante un intento de detención por parte de fuerzas iraníes.

En el plano diplomático, el alto funcionario iraní Ali Larijani sostuvo reuniones en Qatar con representantes regionales y confirmó el “intercambio de mensajes” con Estados Unidos, aunque negó haber recibido propuestas concretas. La agencia estatal Qatar News Agency informó que el emir Tamim bin Hamad Al Thani conversó con Trump sobre la situación regional y los esfuerzos internacionales por la seguridad y la paz, sin aportar más detalles.

La escalada coincide con el periodo tradicional de duelo de 40 días que observan las familias de las víctimas, un factor que podría propiciar nuevas protestas y manifestaciones en memoria de los fallecidos.

(Con información de EFE)