El Ejército de Siria tomó el control de la base de Al Tanf tras la retirada de Estados Unidos

El Ejército Árabe Sirio ha asumido el control de la base militar de Al Tanf, un enclave estratégico ubicado en la triple frontera entre Siria, Irak y Jordania, tras la retirada de las tropas de Estados Unidos que operaban allí como parte de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico. El Ministerio de Defensa sirio confirmó este jueves que la transferencia del control se realizó en coordinación con el ejército estadounidense, y que fuerzas gubernamentales ya aseguran tanto la base como los alrededores, mientras se prepara el despliegue de la Guardia Fronteriza en los próximos días.

Las fuerzas estadounidenses, según indicó el Comando Central (CENTCOM), completaron “la salida ordenada” de Al Tanf el miércoles, cumpliendo así con una decisión anunciada el año pasado de consolidar posiciones tras la derrota territorial del Estado Islámico en Siria en 2019. Aunque la presencia militar de Washington en el país se ha reducido a cerca de 900 efectivos, el comandante Brad Cooper subrayó que “las fuerzas de EE.UU. siguen preparadas para responder a cualquier amenaza del EI que surja en la región” y reafirmó el apoyo estadounidense a los esfuerzos liderados por socios locales para evitar el resurgimiento de la red terrorista.

En los últimos meses, la situación en el este sirio ha estado marcada por acuerdos y realineamientos. Tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, el presidente interino Ahmad al-Sharaa ha avanzado en la consolidación del control estatal, incluyendo la captura de amplias zonas del noreste del país después de enfrentamientos con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), principal aliado kurdo de la coalición internacional. Un acuerdo reciente entre el gobierno de Damasco y la FDS permitió la integración de la región nororiental y la reintegración de las fuerzas kurdas, tras meses de tensiones.

La base de Al Tanf jugó un papel clave en la lucha contra el Estado Islámico, que proclamó un califato entre Siria e Irak en 2014. Desde ese enclave, las tropas estadounidenses y sus aliados locales, como el Ejército Libre Sirio, llevaron a cabo operaciones antiyihadistas y monitorearon a milicias proiraníes que, en años recientes, lanzaron repetidos ataques con drones contra la instalación. Estos ataques disminuyeron notablemente tras la caída del gobierno de Assad, según fuentes oficiales.

Personal del ejército sirio observa desde un vehículo militar desplegado dentro de la ciudad de Tabqa, después de la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en Tabqa, Siria, el 18 de enero de 2026. REUTERS/Karam al-Masri

Durante las últimas semanas, Estados Unidos trasladó a miles de prisioneros de Estado Islámico desde cárceles administradas por la FDS en el noreste de Siria hacia Irak para su procesamiento. A pesar de la retirada de Al Tanf, el CENTCOM reportó que en los dos meses recientes, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 100 objetivos y eliminado o capturado a más de 50 miembros de la organización yihadista, empleando más de 350 municiones de precisión.

El relevo en Al Tanf se produce en un contexto de transición política y militar en Siria, donde el nuevo gobierno busca ampliar su control territorial y consolidar alianzas tras integrarse a la coalición internacional contra el Estado Islámico a finales de 2025, una decisión que ha generado críticas entre antiguos aliados fundamentalistas y extremistas.

(Con información de EFE, Europa Press y AP)