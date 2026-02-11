Mundo

Rat Islands, el enclave que pertenece a Estados Unidos y yace perdido en las Aleutianas

El archipiélago esconde una zona marcada por condiciones climáticas hostiles, episodios de desastre ecológico y un renacimiento científico sin precedentes

Guardar
Rat Islands forma parte de
Rat Islands forma parte de las islas Aleutianas, uno de los territorios más remotos y desconocidos de Estados Unidos en el océano Pacífico (Wikipedia)

Rat Islands emerge como uno de los territorios más remotos y desconocidos de Estados Unidos, enclavado en la vasta inmensidad del océano Pacífico, donde la naturaleza y la historia convergen en un escenario tan inhóspito como fascinante.

Este archipiélago forma parte del extremo occidental de las islas Aleutianas, una cadena volcánica que une simbólicamente Alaska y Rusia bajo un mismo horizonte de niebla y viento.

Un archipiélago marcado por la geografía extrema

Las Rat Islands integran una de las zonas más accidentadas y climáticamente hostiles del planeta. El archipiélago está conformado por varias islas principales, entre las que destacan Kiska, Amchitka, Semisopochnoi y la propia Rat Island—rebautizada en tiempos recientes como Hawadax—, todas de origen volcánico y topografía abrupta.

Este entorno, según informes del U.S. Fish and Wildlife Service, se caracteriza por la presencia de niebla persistente, vientos huracanados y temperaturas que rara vez superan los 10 °C, factores que han dificultado históricamente cualquier asentamiento humano permanente.

La actividad volcánica es una constante en la región. Uno de los volcanes más activos de las Aleutianas, ubicado en Semisopochnoi, es monitoreado regularmente por el Alaska Volcano Observatory, que advierte sobre su potencial eruptivo y el impacto en la biodiversidad local.

Asimismo, la ausencia de infraestructuras —no existen puertos turísticos ni aeropuertos comerciales— limita el acceso a expediciones científicas y a investigadores, quienes llegan en embarcaciones preparadas para enfrentar las duras condiciones del mar de Bering.

El acceso a Rat Islands
El acceso a Rat Islands se limita exclusivamente a investigadores y científicos, bajo estrictos protocolos de bioseguridad para preservar el ecosistema restaurado (Wikipedia)

Del desastre biológico a la restauración

El origen del nombre Rat Islands se remonta a 1827, cuando el capitán ruso Fyodor Petrovich Litke bautizó el archipiélago tras un episodio que marcó la ecología insular durante siglos. A raíz del naufragio de una embarcación, ratas de alcantarilla —especie invasora sin depredadores naturales en la zona— desembarcaron accidentalmente y se multiplicaron, devastando las colonias de aves marinas al alimentarse de huevos y polluelos.

Este desequilibrio provocó una drástica reducción de especies endémicas y alteró de forma irreversible la cadena trófica local.

Durante décadas, la comunidad científica internacional alertó sobre el daño ambiental. Finalmente, en 2008, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Marítima de Alaska, en colaboración con organizaciones como Islands Conservation y con respaldo del U.S. Department of the Interior, impulsó uno de los mayores proyectos de restauración ecológica del mundo.

La operación, que se extendió por meses y tuvo un costo superior a los USD 2 millones, consistió en la erradicación total de roedores a través de métodos controlados y la posterior reintroducción de especies nativas.

De acuerdo con la revista científica Science, el éxito fue rotundo: “En menos de cinco años, las aves recuperaron su hábitat y la biodiversidad insular mostró signos de franca recuperación.”

El impacto de este proceso fue tan significativo que, en 2012, la isla principal fue renombrada oficialmente como Hawadax, término aleutiano que significa “entrada” o “bienvenida”. Así, Estados Unidos celebró el retorno de miles de aves marinas, incluidas especies amenazadas como el arao común y el frailecillo, que volvieron a anidar sin la amenaza de depredadores introducidos.

La isla Semisopochnoi alberga uno
La isla Semisopochnoi alberga uno de los volcanes más activos de las Aleutianas, debido a su potencial eruptivo (Wikipedia)

Turismo científico y conservación: un santuario inaccesible

Visitar las Rat Islands representa un desafío logístico y físico. El archipiélago forma parte integral del Alaska Maritime National Wildlife Refuge, por lo que la presencia humana está estrictamente limitada a fines científicos o educativos. Según el portal oficial del U.S. Fish and Wildlife Service, el acceso está regulado bajo protocolos de bioseguridad, con el objetivo de evitar la reintroducción de especies invasoras y preservar la integridad del ecosistema restaurado.

La mayoría de los visitantes son biólogos, geólogos y especialistas en recuperación de hábitats, quienes documentan la evolución del entorno y monitorean el comportamiento de la fauna. El silencio y la soledad, apenas interrumpidos por el rugido del mar y el vuelo de aves, brindan condiciones únicas para estudios a largo plazo sobre la resiliencia ecológica.

Temas Relacionados

Islas RataHawadaxAves MarinasFyodor Petrovich LitkeErradicación Especies InvasorasBiodiversidadNewsroom BUE

Últimas Noticias

Otro golpe para el turismo de Cuba: Rusia anunció el cese temporal de vuelos por la crisis de combustible en la isla

La agencia aeronáutica civil Rosaviatsia indicó que, en los próximos días, se llevarán a cabo varios vuelos solo de regreso para garantizar el retorno de los ciudadanos rusos

Otro golpe para el turismo

Reino Unido duplicará sus tropas en Noruega para defenderse de la creciente amenaza rusa

El gobierno británico dijo que sus fuerzas pasarán de de 1.000 a 2.000 efectivos en los próximos tres años mientras EEUU se dispone a cederle dos puestos de mando regionales de alto nivel de la OTAN

Reino Unido duplicará sus tropas

Tras la amenaza de Rusia, la OTAN lanzó la misión Centinela del Ártico para reforzar su presencia militar en Groenlandia

El inicio de una operación coordinada entre países aliados incrementa la vigilancia y el despliegue de tropas en la región, en respuesta al aumento de tensiones por el interés estratégico internacional. El canciller ruso dijo que Moscú podría reaccionar con medidas similares

Tras la amenaza de Rusia,

La Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para fortalecer la defensa de Ucrania

El crédito, correspondiente al período 2026-2027, se financiará mediante la emisión de deuda del bloque en los mercados financieros. Además de pertrechos militares, servirá para que Kiev cubra necesidades presupuestarias y realice reformas

La Unión Europea aprobó un

La primavera árabe inconclusa de Egipto: del autoritarismo de Mubarak a la represión fortalecida bajo Abdelfatah al Sisi

La evolución política egipcia tras la caída de Hosni Mubarak muestra un endurecimiento del aparato estatal, donde la militarización y la supresión de la disidencia dominan el horizonte social

La primavera árabe inconclusa de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum llama a vacunarse contra

Sheinbaum llama a vacunarse contra el sarampión: hay 28 millones de dosis disponibles

Argentina participa de una cumbre de jefes militares convocada por Estados Unidos en Washington

Indignación por un video en el que dos perros fueron transportados en la parrilla de una camioneta dentro de un costal en vía Panamericana

Erick Pabón confesó a Dímelo King que tuvo importante cambio en su vida por un amor: esta es la historia

Rebelión en tribunales: por qué los jueces rechazan el traspaso de la Justicia del Trabajo a la Ciudad

INFOBAE AMÉRICA
Save the Children alerta de

Save the Children alerta de la grave crisis sanitaria para miles de niños tras las inundaciones en África

'Wuthering Heights': Jacob Elordi y Margot Robbie entre los límites del amor y la obsesión

Sánchez critica a Musk y avisa: "Hay que tomar el control de las redes porque se está haciendo caja con la salud mental"

Una reconocida automotriz retira más de 141.000 autos por riesgo de que las puertas se abran al conducir

Otro golpe para el turismo de Cuba: Rusia anunció el cese temporal de vuelos por la crisis de combustible en la isla

ENTRETENIMIENTO

Sean Connery pudo ser Hannibal

Sean Connery pudo ser Hannibal Lecter: el sorprendente motivo por el que rechazó el personaje

La prometida de Mick Jagger fue agredida en un club de Londres: “Dos personas me agarraron por detrás”

Diplo revela detalles de su colaboración con BTS para el álbum ARIRANG: “Va a sorprender al mundo”

El medio tiempo de Bad Bunny atrae a una audiencia récord en el Super Bowl

Salvador: La serie de Netflix que explora la radicalización en Madrid