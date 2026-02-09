Mundo

Rebeldes vinculados al Estado Islámico asesinaron a 20 civiles en el este de Congo

La matanza tuvo lugar en una aldea del territorio de Lubero, en Kivu del Norte, mientras el grupo intensifica sus ataques contra población civil en medio de una crisis humanitaria devastadora

Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, en la provincia de Kivu Norte, situada en el este de República Democrática del Congo (RDC) POLITICA AFRICA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

Al menos 20 personas murieron en un ataque perpetrado durante el fin de semana por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en el este de la República Democrática del Congo, informó el ejército congoleño este lunes. Los rebeldes, vinculados al grupo Estado Islámico desde 2019, atacaron la aldea de Mambimbi-Isigo en el territorio de Lubero, provincia de Kivu del Norte, con cuchillos y armas de fuego.

El coronel Alain Kiwewa Mitela, administrador militar de la zona, confirmó a la agencia Associated Press que la ofensiva se produjo en la madrugada del sábado y provocó el desplazamiento masivo de residentes, agravando una situación humanitaria ya desesperada. Según activistas de la sociedad civil en el área, los rebeldes primero saquearon varios campos de cultivo antes de atacar a los civiles. El grupo ADF no emitió comentarios sobre el ataque.

El balance provisional de víctimas podría aumentar. Kinos Kitwa, responsable de la sociedad civil en Bapere, señaló que muchos civiles permanecen desaparecidos tras el ataque. Kitwa criticó el escaso número de tropas del ejército congoleño desplegadas en la región, una queja recurrente en las comunidades afectadas por la violencia de grupos armados.

Las ADF operan a lo largo de la frontera con Uganda y suelen dirigir sus ataques contra población civil desarmada. El grupo surgió en Uganda a finales de los años noventa entre grupos musulmanes descontentos con el presidente Yoweri Museveni. En 2002, tras ofensivas militares ugandesas, se trasladó al Congo vecino, donde ha sido responsable de la muerte de miles de civiles en más de dos décadas de violencia.

ARCHIVO – Antiguos miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y policías que presuntamente se rindieron ante los rebeldes del M23 llegan a Goma, República Democrática del Congo, el domingo 23 de febrero de 2025 (AP Foto/Moses Sawasawa, archivo)

La situación en el este de Congo ha alcanzado niveles críticos en 2025. Según la Coordinación Provincial de la Sociedad Civil de Kivu del Norte, al menos 62 civiles han sido asesinados desde principios de año por combatientes de las ADF solamente en los territorios de Beni y Lubero. En julio del año pasado, el grupo llevó a cabo una serie de ataques que resultaron en más de 100 muertos, incluyendo una masacre en una iglesia católica en Komanda que dejó más de 40 víctimas.

El jefe de operaciones de paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, inició este lunes una visita oficial de dos días al este de Congo, incluyendo Beni, territorio particularmente afectado por los ataques de las ADF. La visita de Lacroix tiene lugar en un momento en que la comunidad internacional evalúa el futuro de la Misión de Estabilización de la ONU en el país (MONUSCO), cuya retirada gradual se desarrolla en medio de crecientes críticas locales sobre su capacidad para proteger a la población civil.

El este de Congo enfrenta una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Más de 7,8 millones de personas están desplazadas internamente en todo el país, principalmente en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri. Las ADF son uno de los múltiples grupos armados que operan en la región, junto con los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda, que controlan extensas áreas del territorio y han desencadenado una nueva ola de desplazamientos masivos desde principios de 2025.

La violencia persistente ha interrumpido servicios esenciales, cerrado escuelas y hospitales, y dejado a millones de personas sin acceso a agua potable, alimentos o atención médica básica. Organizaciones humanitarias advierten que la respuesta internacional sigue siendo profundamente insuficiente frente a la magnitud de las necesidades en una crisis que se prolonga desde hace más de dos décadas sin perspectivas claras de solución.

