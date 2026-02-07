Combates entre el Ejército y milicias afines al M23 dejan un millón de desplazados internos en Kivu Sur

Los combates entre el Ejército congoleño y una serie de milicias locales, relativamente próximas al destacado grupo guerrillero del Movimiento 23 de Marzo (M23) han dejado ya más de un millón de desplazados internos solo en el territorio de Fizi, en la provincia de Kivu Sur, según han informado las autoridades locales.

El Ejército lleva meses enfrentándose ocasionalmente a un colectivo formado por tres milicias: Twirwaneho, Gumino y Tabara Roja. Los primeros son los más importantes: como el M23, un grupo armado de banyamulenge (tutsis congoleños) con base en Kivu Sur, que ha ido incrementando paulatinamente su actividad según se ha ido agravando el conflicto en el este del país hasta el estallido de combates el pasado jueves en una pequeña zona conocida como Punto Cero.

El administrador del territorio de Fizi, Samy Badibanga Kalonji, ha informado a Radio Okapi de este nuevo éxodo y renovado su llamamiento de ayuda humanitaria de emergencia para las personas vulnerables a causa de estos conflictos. "Nos acercamos a más de un millón de desplazados internos. El primer grupo proviene del año pasado y el segundo está vinculado a los recientes enfrentamientos", ha manifestado.

Según el administrador, las personas desplazadas provienen no solo del territorio de Fizi, sino también de la ciudad de Uvira, los territorios de Mwenga y Kabambare en la vecina provincia de Maniema, así como de algunas zonas de la provincia de Tanganyika. Algunas han sido desplazadas desde el año pasado, otras más recientemente tras los últimos enfrentamientos.

A estos enfrentamientos se suman los que siguen ocurriendo entre el Ejército y el M23 no solo en Fizi, sino en los alrededores de Uvira y Mwenga, donde una serie de operaciones a principios de mes se saldaron con la muerte de más de 30 milicianos, según las autoridades congoleñas.

A pesar de estos éxitos militares, la situación de seguridad sigue siendo frágil. Las llamadas Tierras Altas de Kivu Sur siguen fuertemente militarizadas y la población civil sigue sufriendo las consecuencias de los combates, incluyendo desplazamientos masivos y violencia.

Fuentes humanitarias informan de que la escalada de los enfrentamientos armados en esta provincia (cuya capital, Bukavu, está en manos del M23 desde el año pasado) ha provocado el desplazamiento de más de 500.000 personas solo desde diciembre del año pasado.