Mundo

Meloni dijo que los responsables de las violentas protestas contra los JJOO de Invierno actuaron “como enemigos de Italia”

La primera ministra condenó los disturbios durante las protestas del sábado en Milán. “Miles de italianos trabajan para que todo funcione en las Olimpíadas”, señaló

Guardar
Manifestantes chocaron con la Policía
Manifestantes chocaron con la Policía italiana durante las protestas del sábado en Milán

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó como “enemigos de Italia” a los responsables de los disturbios registrados durante las violentas protestas del sábado contra los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina.

Unas 5.000 personas participaron en las manifestaciones en Milán, que derivaron en enfrentamientos con la policía y en actos de sabotaje en la red ferroviaria, especialmente en Bolonia, lo que llevó a una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad.

Meloni señaló en sus redes sociales que “miles de italianos trabajan para que todo funcione en las Olimpiadas”, incluidos numerosos voluntarios. Al referirse a quienes provocaron los incidentes y difundieron imágenes de los hechos, afirmó que actúan como “enemigos de Italia y de los italianos”, en alusión directa a los responsables de los actos violentos.

Giorgia Meloni asistió a la
Giorgia Meloni asistió a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán (REUTERS/Yara Nardi)

La protesta fue convocada por el Comité Olimpiadas Insostenibles (COI) y congregó a estudiantes, grupos anticapitalistas y ambientalistas. La manifestación pretendía denunciar el impacto social y ambiental de los Juegos Olímpicos, haciendo hincapié en la tala de árboles para la construcción de pistas de esquí y en la presencia de agentes estadounidenses del ICE junto a la delegación de Estados Unidos.

El recorrido de la marcha fue planificado fuera de las zonas olímpicas. Sin embargo, la tensión aumentó cerca de la plaza de Corvetto, donde algunos manifestantes intentaron cruzar el cordón policial para acceder a la autovía. Las fuerzas antidisturbios recurrieron a cargas, cañones de agua y gases lacrimógenos, mientras los asistentes arrojaban piedras, petardos y fuegos artificiales.

Disturbios en Milán durante una protesta en contra de los Juegos de Invierno

Tras los choques, cinco personas fueron detenidas y conducidas a la comisaría. Durante la protesta, algunos portaron árboles de cartón y pancartas con el lema “Reconquistemos las ciudades, liberemos las montañas”.

En paralelo, el norte de Italia sufrió importantes alteraciones en el servicio ferroviario debido al corte de cables en la ciudad de Bolonia. Este sabotaje, atribuido por el Ministerio de Transportes a “acciones coincidentes con la inauguración de los Juegos”, ocasionó retrasos en los trenes de alta velocidad entre Milán, Turín y Venecia.

El Gobierno italiano, tras los disturbios previos en Turín el fin de semana anterior, aprobó nuevas medidas de seguridad urbana. Estas normas incluyen la posibilidad de la “retención preventiva” de personas consideradas de riesgo antes de cualquier manifestación, para prevenir incidentes violentos.

Durante las protestas del sábado
Durante las protestas del sábado se registraron graves incidentes en Milán (REUTERS/Claudia Greco)

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina reunió a deportistas de 93 países y decenas de miles de asistentes. El evento se desarrolla bajo estricta vigilancia y mantiene la atención pública por la ola de protestas y el debate sobre su impacto social y ambiental.

Las autoridades reiteraron su respaldo a las fuerzas del orden y a los trabajadores afectados por los incidentes, y reconocieron el desafío que suponen las protestas en el contexto de un evento de alcance internacional.

Temas Relacionados

Giorgia MeloniMilánComité Olimpiadas InsosteniblesMinisterio de TransportesSabotaje FerroviarioSeguridad UrbanaJuegos Olímpicos de InviernoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Un informe de la inteligencia de Ucrania reveló que las inversiones de China en Rusia se estancaron desde 2022

El documento detalla que el sector de materias primas sufrió un retroceso dada la desconfianza del gigante asiático. A su vez, empresas chinas no logaron expandirse hacia nuevas instalaciones industriales o productivas

Un informe de la inteligencia

El régimen iraní detuvo a un nuevo activista por un manifiesto crítico contra la represión de las protestas

Ghorban Behzadian-Nejad fue arrestado en su domicilio de Teherán tras suscribir un documento que solicita un referéndum y reformas profundas en el sistema político de Irán

El régimen iraní detuvo a

Portugal elige presidente este domingo entre un ultraderechista y un socialista

Unos once millones de ciudadanos están llamados a elegir entre André Ventura y António José Seguro, en una jornada marcada por la emergencia climática y el cierre de urnas en zonas afectadas

Portugal elige presidente este domingo

Japón comenzó a votar en unas elecciones generales anticipadas: el partido gobernante busca mayoría en el Parlamento

El liderazgo del Partido Liberal Democrático enfrenta el desafío de renovar su imagen y asegurar el respaldo legislativo necesario para avanzar en una agenda que contempla modificaciones en materia de defensa y migración

Japón comenzó a votar en

Australia declara emergencia sanitaria por bicicletas eléctricas ante el aumento de accidentes y muertes juveniles

Las autoridades federales y estatales evalúan nuevas medidas tras el incremento de siniestros graves relacionados con estos vehículos

Australia declara emergencia sanitaria por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de la borrasca

Última hora de la borrasca Marta, en directo: más de 11.000 andaluces siguen desalojados y 13 comunidades están en aviso por lluvia, nieve y viento

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

Cobros permitidos y prohibidos: Apuntes sobre la regulación económica de las Instituciones Educativas Privadas

Un padre pide dejar de pagar la pensión de alimentos a su hijo porque dice que dejó de visitarle cuando sufrió un accidente: la justicia lo rechaza

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

INFOBAE AMÉRICA
La NASA permitirá a los

La NASA permitirá a los astronautas llevar móviles al espacio: "Volarán con smartphones de última generación"

Sumar propone al Congreso condenar la "represión sistemática" de Irán, pero también las amenazas de Trump

11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: "Todas hacemos ciencia"

Omán confirma contactos indirectos entre EEUU e Irán para "crear condiciones apropiadas" y reiniciar negociaciones

Indra pone en marcha un nuevo sistema para medir el impacto ambiental de sus productos

ENTRETENIMIENTO

5 películas donde la música

5 películas donde la música se convirtió en la protagonista absoluta

Janet Jackson y Justin Timberlake: el medio tiempo del Super Bowl que cambió para siempre la TV

Shakira inauguró su residencia en El Salvador con un espectáculo de alto impacto y la “caminata de las lobas”

Nick Nolte cumple 85 años: “No entiendo la jubilación, no sé qué haría conmigo mismo”

Brooklyn Beckham borra los tatuajes dedicados a sus hermanos en medio de la disputa familiar