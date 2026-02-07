Graves incidentes y disturbios en Milán durante una protesta contra los Juegos Olímpicos de Invierno

Disturbios en Milán durante una protesta en contra de los Juegos de Invierno

Miles de personas recorrieron este sábado las calles de Milán en una protesta por el impacto ambiental, social y económico de los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados tras la inauguración oficial del evento en la ciudad y en Cortina d’Ampezzo. Según medios locales, la marcha fue convocada por el Comité Olimpiadas Insostenibles y reunió a alrededor de 5.000 manifestantes. La jornada terminó con tensión al registrarse graves incidentes y disturbios entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

La policía de Milán utiliza cañones de agua para dispersar a los manifestantes (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Durante la manifestación, los asistentes levantaron pancartas con lemas como “Montañas Libres” y llevaron árboles de cartón en rechazo a la tala de árboles realizada para construir instalaciones deportivas. La protesta se desplazó desde Porta Romana hasta Corvetto, evitando las áreas olímpicas, y estuvo respaldada por organizaciones estudiantiles y ambientalistas.

Los manifestantes se cubren mientras la Policía les arroja agua para dispersarlos (REUTERS/Claudia Greco)

Las críticas se centraron en el uso masivo de nieve artificial, la deforestación y los cambios urbanos que, según los protestantes, han transformado Milán en un lugar difícil de habitar por la llegada de residentes adinerados y el aumento del coste de vida. Francesca Missana, manifestante de 29 años, declaró a AFP: “Los Juegos ya no son sostenibles desde el punto de vista ambiental ni social, su tiempo ha terminado”.

Alberto di Monte, uno de los organizadores, afirmó a esa agencia que “estos Juegos se promueven como sostenibles y neutrales en costes, pero se han invertido miles de millones en carreteras en vez de en la protección de las montañas”. Di Monte añadió que “Milán se ha convertido en un parque temático para turistas”, marginando las necesidades de sus habitantes.

Fuerzas policiales con equipo antidisturbios chocan con un grupo de manifestantes en medio de humo y destellos de luz, posiblemente durante una protesta callejera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro motivo de descontento fue la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el dispositivo de seguridad de la delegación estadounidense. Carteles como “Menos ICE, más glaciar” expresaron el rechazo a esta medida. La policía permaneció en alerta, recordando los disturbios de la semana anterior en Turín, donde más de cien agentes resultaron heridos.

En paralelo, el Ministerio de Infraestructuras y Transportes de Italia, dirigido por Matteo Salvini, denunció un grave sabotaje ferroviario en el norte del país. Cables cortados, un artefacto explosivo y un incendio en una cabina eléctrica en las estaciones de Bologna y Pesaro causaron retrasos de hasta 150 minutos y afectaron a miles de viajeros. Las autoridades investigan el incidente como vinculado con los Juegos y apuntan a posibles responsables anarquistas, aunque el caso sigue bajo análisis.

Las manifestantes despliegan una bandera con la leyenda "Ahora somos tu enemigo" (REUTERS/Claudia Greco)

Salvini, en declaraciones recogidas por el Ministerio mientras supervisaba las competencias en Bormio, señaló: “Si se confirma que la interrupción de la alta velocidad es debida a un atentado premeditado, el primer día de las Olimpiadas, querrá decir que hay quien no aprecia Italia”. El Ministerio calificó estos hechos como de una “gravedad inaudita” y los comparó con incidentes ocurridos en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Manifestantes se enfrentan con las fuerzas de seguridad (REUTERS/Claudia Greco)

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno tuvo lugar el viernes en el estadio Giuseppe Meazza (San Siro), presidida por el presidente italiano, Sergio Mattarella. El evento incluyó la interpretación de ‘Nessun dorma’ por Andrea Bocelli y la participación de conocidos artistas y deportistas. En esta edición se destacan la presencia de 93 delegaciones internacionales y la inédita extensión de la competencia: 22.000 kilómetros cuadrados de los Alpes italianos, según fuentes oficiales.

Los manifestantes lanzan fuegos artificiales contra los agentes de policía mientras intentan bloquear una carretera que conduce al estadio Santa Giulia Arena (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Por primera vez en la historia, los Juegos cuentan con dos antorchas olímpicas, encendidas por los esquiadores Alberto Tomba, Deborah Compagnoni y Sofia Goggia en el Arco de la Paz de Milán y la Plaza Dibona de Cortina d’Ampezzo, respectivamente.

La transformación de la ciudad y el debate sobre el legado ambiental dividen a la población de Milán. Entre el despliegue olímpico y la disputa por sus efectos, la protesta de este sábado fue también una señal de quienes exigen recuperar espacios para los residentes y proteger las montañas frente a los intereses internacionales.