Atentado suicida en una mezquita de Islamabad: al menos 31 personas murieron y 169 resultaron heridas

La explosión se produjo en un lugar de culto chií situado en la zona de Tarlai, a la hora de la oración del viernes, cuando un gran número de fieles se encontraban reunidos en el interior. IMÁGENES SENSIBLES

Al menos 31 personas murieron
Al menos 31 personas murieron en un atentado suicida en una mezquita de Islamabad (REUTERS/Waseem Khan)

Al menos 31 personas murieron y 169 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida perpetrado en una mezquita del sur de Islamabad durante las oraciones colectivas, informaron las autoridades.

El número de fallecidos por la explosión ha aumentado hasta 31, mientras que el de personas heridas trasladadas a hospitales ha alcanzado las 169”, señaló la administración distrital en un comunicado publicado en la red social X.

Fieles rezan tras el atentado
Fieles rezan tras el atentado (REUTERS/Waseem Khan)

El portavoz de la policía de Islamabad, Taqi Jawad, dijo a la agencia de noticias EFE que según la información preliminar se trató de un atentado suicida, y añadió que se ha declarado la emergencia en varios hospitales de la ciudad.

La explosión se produjo en un imambargah (lugar de culto chií) situado en la zona de Tarlai, a la hora de la oración del viernes, cuando un gran número de fieles se encontraban reunidos en el interior.

Al menos 169 personas resultaron
Al menos 169 personas resultaron heridas (REUTERS/Waseem Khan)

Las autoridades mantienen acordonada la zona del ataque y han desplegado personal administrativo en distintos hospitales para supervisar la atención a los heridos, informó la administración en un comunicado separado.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó sus condolencias por las víctimas y afirmó que “atacar a civiles inocentes es un crimen contra la humanidad”, según un comunicado difundido en X.

El portavoz de la policía
El portavoz de la policía de Islamabad, Taqi Jawad, dijo a la agencia de noticias EFE que según la información preliminar se trató de un atentado suicida (REUTERS/Waseem Khan)
Soldados en el techo de
Soldados en el techo de la mezquita tras el atentado (REUTERS/Waseem Khan)

Por su parte, el primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su profundo pesar por las muertes y ordenó una investigación exhaustiva para identificar de inmediato a los responsables, informó su oficina.

El atentado se produjo después de otro ataque suicida registrado el noviembre pasado a las afueras de un complejo judicial de distrito en Islamabad, en el que murieron 12 personas y más de 30 resultaron heridas.

(Con información de EFE)

