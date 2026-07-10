El concierto de Caifanes llega a días de la salida del hospital de Alejandro Marcovich

El concierto del 11 de julio es la primera parada mexicana de una gira que se extiende hasta diciembre de 2026 e incluye fechas en Centroamérica y Sudamérica - crédito @caifanes/Instagram

Caifanes se presentará este sábado en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, en el marco de su Gira de la Gratitud, a días de que su exguitarrista Alejandro Marcovich fuera dado de alta tras permanecer en coma por un derrame cerebral.

El concierto del 11 de julio es la primera parada mexicana de una gira que se extiende hasta diciembre de 2026 e incluye fechas en Centroamérica y Sudamérica. La banda —integrada por Saúl Hernández, Alfonso André y Sabo Romo— celebra con esta gira casi cuatro décadas de carrera.

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Marcovich, dado de alta pero aún en recuperación

Marcovich, de 66 años, sufrió un accidente cerebrovascular el 19 de mayo pasado mientras se encontraba en casa con su familia. Según relató su esposa, Gabriela Martínez, en entrevista con el programa Ventaneando, el músico se recostó y minutos después perdió el conocimiento: “Pegó un grito, luego perdió el conocimiento. Hablamos a la ambulancia, todo fue muy rápido”.

El guitarrista permaneció en coma durante semanas y durante su internación contrajo una neumonía derivada de la intubación. El personal médico lo describió como “el milagro” por haber sobrevivido a una cirugía que Gabriela calificó como “muy violenta e invasiva”.

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Fue dado de alta para evitar el riesgo de una infección intrahospitalaria, luego de mostrar una leve mejoría. “Está delicado, pero bien, estable, salió de peligro luego de los momentos difíciles causados por el derrame. Corría riesgo de contagios y fue decisión de los médicos mandarlo a casa”, declaró Gabriela a medios.

Estado actual: consciente pero con dificultades

A pesar del cuadro clínico, la familia reportó señales alentadoras: el músico golpea levemente con los pies y las manos al ritmo de la música. Los médicos aún aguardan conocer las afectaciones temporales y definitivas del derrame. (alejandro_marcovich/Redes sociales)

Marcovich no está del todo consciente, aunque reconoce a su familia. Gabriela indicó que aún presenta inflamación cerebral y dificultades en el área del lenguaje: “Le cuesta trabajo expresarse. Esperemos pronto pueda comunicarse mejor y reconocer a más personas, no solo a nosotros”.

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A pesar del cuadro clínico, la familia reportó señales alentadoras: el músico golpea levemente con los pies y las manos al ritmo de la música. Los médicos aún aguardan conocer las afectaciones temporales y definitivas del derrame.

Caifanes, en el momento de mayor visibilidad en años

El concierto del sábado llega en un momento de alta exposición para la banda. Días antes del partido de México ante Inglaterra en el Mundial, la canción “Aquí no es así” —del álbum El Nervio del Volcán (1994), coescrita por Hernández, André y el propio Marcovich— se convirtió en el himno extraoficial de la afición mexicana. La publicación Billboard ubicó a Caifanes en el séptimo lugar de su lista de las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos.

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Los boletos para el Estadio GNP Seguros están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del recinto. Las siguientes fechas de la gira en México son el 16 y 17 de octubre en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco.

Setlist y fechas de la Gira de la Gratitud

El show abre con “Debajo de tu piel” y avanza por clásicos como “Mátenme porque me muero”, “Viento”, “No dejes que...”, “Afuera” y “Los dioses ocultos”. Entre los momentos más esperados figura “Aquí no es así”, el tema que se convirtió en himno de la afición mexicana durante el Mundial. (Cortesía)

Con base en el concierto del 7 de junio en Irving, Texas —la fecha más reciente documentada en Setlist.fm—, la banda despliega un repertorio de 24 canciones que recorre sus cuatro álbumes de estudio.

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El show abre con “Debajo de tu piel” y avanza por clásicos como “Mátenme porque me muero”, “Viento”, “No dejes que...”, “Afuera” y “Los dioses ocultos”. Entre los momentos más esperados figura “Aquí no es así”, el tema que se convirtió en himno de la afición mexicana durante el Mundial.

La banda incorpora cinco versiones en vivo: un fragmento de “Thunderstruck” de AC/DC, “Viaje astral” de Jaguares —proyecto alterno de Saúl Hernández—, “Pachuco” de Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, “Te lo pido por favor” de Juan Gabriel y “La negra Tomasa”, el clásico de Guillermo Rodríguez Fiffe que la banda adoptó como sello propio. El encore cierra con “La célula que explota”.

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Tras el Estadio GNP Seguros, la Gira de la Gratitud tiene dos fechas más en México: el 16 y 17 de octubre en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco. La gira continúa en septiembre en Centroamérica, con una parada confirmada en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de San Salvador, El Salvador, y se extiende hasta diciembre de 2026.