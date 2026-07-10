Colombia

Gobierno Petro pone condiciones para responder solicitudes del equipo de De La Espriella tras freno al empalme

La Presidencia ordenó contestar los derechos de petición de forma completa y oportuna, pero exigió revisar previamente reservas, anexos y criterios de seguridad

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Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

La Presidencia de la República expidió una circular con las reglas que deberán aplicar los ministerios, departamentos administrativos y entidades públicas para responder las solicitudes de información presentadas por el equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, después de la suspensión de las mesas formales de empalme.

El documento establece que las entidades deben mantener la entrega de información sobre su gestión, aunque los delegados del Gobierno entrante hayan dejado de participar en las reuniones programadas. La obligación incluye atender los derechos de petición dentro de los plazos legales y justificar cualquier demora.

La circular fue dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos y representantes legales de las entidades. Su expedición ocurre en medio de las tensiones entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración que asumirá el poder.

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Reunión de coordinación del empalme anticorrupción del Presidente Electo Abelardo De La Espriella con el director del empalme del Gobierno saliente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila - crédito @jrestrp/X
Reunión de empalme - crédito @jrestrp/X

De acuerdo con Blu Radio, De La Espriella anunció que su comité dejaría de participar en las mesas de empalme al considerar que no existían garantías institucionales y tras los señalamientos realizados por Petro sobre el proceso electoral. Su equipo decidió entonces solicitar la información pendiente mediante una serie de derechos de petición.

Respuestas deberán ser completas y oportunas

La Presidencia recordó que la suspensión de las reuniones no elimina el deber de entregar información pública. Por esa razón, ordenó que las solicitudes relacionadas con el empalme sean respondidas de manera completa, oportuna y motivada, sin dilaciones injustificadas.

Si una entidad necesita ampliar el plazo para contestar, deberá informar la decisión antes de que venza el término inicial. También tendrá que explicar las razones objetivas de la demora y señalar una nueva fecha de entrega que no supere los límites permitidos por la ley.

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La circular indica que, cuando una parte de la información ya esté disponible, deberá ser remitida de inmediato. Las entidades no podrán esperar hasta tener consolidada la totalidad de los documentos si cuentan con datos que ya pueden entregarse al equipo entrante.

Las respuestas también deberán cumplir los requisitos formales. Antes de ser enviadas, tendrán que verificarse los números de radicación, las firmas, los anexos y los demás elementos necesarios para garantizar que el documento esté completo.

- crédito Joel González/Presidencia
- crédito Joel González/Presidencia

Al mismo tiempo, las entidades deberán aplicar las reglas sobre reserva legal, protección de datos personales, seguridad y manejo de información clasificada. La Presidencia busca que esos criterios se utilicen de manera uniforme y no dependan de interpretaciones diferentes en cada ministerio.

Proyectos serán revisados por el Dapre

Uno de los lineamientos establece que los proyectos de respuesta deberán remitirse al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, antes de su expedición.

Los proyectos de respuesta se remitirán al Dapre antes de su expedición. Los criterios sobre protección de datos personales, reserva de la estrategia de defensa judicial y reserva por seguridad se aplicarán de manera uniforme por todas las entidades”, señala la circular.

Cuando las solicitudes involucren a entidades adscritas o vinculadas, las respuestas deberán coordinarse para evitar diferencias, contradicciones o datos incompatibles entre las instituciones.

La Presidencia aclaró que la revisión del Dapre funciona como un mecanismo interno de coordinación administrativa. Por lo tanto, no cambia las competencias de cada entidad ni modifica los plazos legales para responder.

Cada organismo continuará siendo responsable de entregar la información dentro del término correspondiente, incluso cuando el proyecto de respuesta deba pasar previamente por la revisión de la Presidencia.

El propósito declarado de la circular es evitar retrasos, atender los derechos de petición de la manera más amplia posible y mantener el flujo de información pese a la interrupción del empalme político.

Algunos ministerios y entidades, entre ellos el Ministerio de Defensa y la Dian, han señalado que continuarán presentando sus informes de gestión, aunque no estén presentes los delegados del Gobierno entrante.

La circular también incluye un formato sugerido para responder los requerimientos relacionados con la transición. Su utilización no será obligatoria, pero contiene un apartado en el que se deja constancia de que fue el equipo del Gobierno electo el que decidió retirarse de las mesas de entrega de información.

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