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Cuántos millones de dólares recibió la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

El Tri finalizó su camino mundialista en el Estadio Ciudad de México ante Inglaterra, pero su posición entre los 16 mejores le garantizó no irse con las manos vacías

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Un boleto a los cuartos de final habría elevado el ingreso, pero la eliminación en octavos redujo la cifra dirigida a la Federación Mexicana de Futbol. REUTERS/Eloisa Sanchez
Un boleto a los cuartos de final habría elevado el ingreso, pero la eliminación en octavos redujo la cifra dirigida a la Federación Mexicana de Futbol. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Selección Mexicana finalizó su participación en el Mundial 2026 tras ser eliminada dramáticamente en el Estadio Azteca en octavos de final contra Inglaterra.

Más allá del marcador, el torneo dejó cifras clave en ingresos para la Federación Mexicana de Futbol y para la Ciudad de México como sede principal en el país.

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La Selección Mexicana termina su participación en el Mundial 2026 tras caer en octavos de final ante Inglaterra en el Estadio Azteca. REUTERS/Raquel Cunha
La Selección Mexicana termina su participación en el Mundial 2026 tras caer en octavos de final ante Inglaterra en el Estadio Azteca. REUTERS/Raquel Cunha

El nuevo formato de la FIFA y el número récord de selecciones participantes se reflejaron en una bolsa de premios más alta que en cualquier otra edición. Tanto el desempeño en la cancha como el papel de México como anfitrión impactaron en los recursos recibidos.

México aseguró más de 16 millones de dólares por su desempeño

El avance del Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026 garantizó ingresos millonarios:

  • 15 millones de dólares por terminar entre el noveno y decimosexto lugar, al llegar a octavos de final.
  • 1.5 millones de dólares como apoyo de preparación, entregados antes del inicio del torneo para cubrir logística, concentración y traslados.
  • El monto total que recibió la Federación Mexicana de Futbol fue de 16.5 millones de dólares por su participación y rendimiento.
México recibió 15 millones de dólares por ubicarse entre el noveno y decimosexto lugar al llegar a octavos de final del Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
México recibió 15 millones de dólares por ubicarse entre el noveno y decimosexto lugar al llegar a octavos de final del Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Estos recursos colocan a México por encima de selecciones eliminadas en etapas previas, ya que los equipos que sólo disputaron la fase de grupos recibieron entre 9 y 11 millones de dólares.

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Si la selección hubiera avanzado a cuartos de final, el premio habría ascendido a los 21.5 millones de dólares.

Discrepancias en la cifra reportada por México

Tras la eliminación, algunos medios y periodistas nacionales señalaron una cifra mayor para el apoyo de preparación:

  • Se mencionó un monto de 2.5 millones de dólares por viáticos y gastos operativos.
  • De ser cierta esta cantidad, el total recibido por México sería de 17.5 millones de dólares.
  • La mayoría de los reportes internacionales y el esquema oficial de la FIFA mantienen la cifra en 1.5 millones de dólares.
El nuevo formato de la FIFA en la Copa del Mundo eleva la bolsa de premios y aumenta los ingresos para los anfitriones. REUTERS/Raquel Cunha
El nuevo formato de la FIFA en la Copa del Mundo eleva la bolsa de premios y aumenta los ingresos para los anfitriones. REUTERS/Raquel Cunha

Así, la variación en los datos refleja diferencias en la información difundida tras el torneo, aunque el consenso se inclina por la cifra de 16.5 millones de dólares como ingreso final.

CDMX superó los 22 mil millones de pesos como sede

La Ciudad de México fue la sede mexicana con más partidos y derrama económica durante el Mundial 2026:

  • La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX estimó una derrama superior a los 22 mil 678 millones de pesos.
  • Más de 1.1 millones de turistas nacionales y extranjeros visitaron la capital durante el torneo.
  • Se crearon alrededor de 80 mil empleos temporales en turismo, comercio, hospedaje, restaurantes y servicios.
La CDMX rebasó los 22 mil 678 millones de pesos en derrama, recibió más de 1.1 millones de turistas y generó alrededor de 80 mil empleos temporales durante la fiesta mundialista. REUTERS/Simon Gardner
La CDMX rebasó los 22 mil 678 millones de pesos en derrama, recibió más de 1.1 millones de turistas y generó alrededor de 80 mil empleos temporales durante la fiesta mundialista. REUTERS/Simon Gardner

De esta manera, el cierre de la Copa del Mundo habría dejado saldo positivo para la economía local, consolidando a la CDMX como una de las grandes ganadoras fuera de la cancha.

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