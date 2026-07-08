Los tres ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán que rompieron el alto el fuego con Estados Unidos. (REUTERS/Stringer)

Estados Unidos lanzó una ofensiva contra más de 80 objetivos militares iraníes después de que tres petroleros comerciales fueran atacados mientras atravesaban el Estrecho de Ormuz, una acción que Washington calificó como una violación del alto el fuego alcanzado entre ambos países.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que el 7 de julio atacó sistemas de defensa aérea, centros de mando y control, estaciones de radar costeras, capacidades de misiles antibuque y más de 60 embarcaciones rápidas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) desplegadas dentro y cerca del estrecho. Según Washington, la operación buscó reducir la capacidad de Irán para continuar atacando el tráfico marítimo internacional.

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La ofensiva se produjo después de que Irán atacara tres petroleros comerciales que navegaban por el paso que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico. Estados Unidos identificó a las embarcaciones como el M/T Al Rekayyat, con bandera de las Islas Marshall; el M/T Wedyan, con bandera de Arabia Saudita; y el M/T Cyprus Prosperity, registrado en Liberia, y afirmó que la agresión constituyó “una violación clara y peligrosa del alto el fuego” y de la libertad de navegación.

Estados Unidos lanzó una ofensiva contra más de 80 objetivos militares iraníes tras los ataques en el Estrecho de Ormuz. (REUTERS)

El impacto de esos ataques quedó reflejado también en la evaluación del Joint Maritime Information Center (JMIC), que elevó oficialmente el nivel de amenaza para el Estrecho de Ormuz de “Substantial” a “Severe”, la categoría que indica que nuevas acciones hostiles deliberadas son probables bajo las condiciones actuales.

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Tres ataques en pocas horas

El primero de los incidentes ocurrió a unas ocho millas náuticas al este de Limah, en Omán, cuando un buque tanque de gas natural licuado fue alcanzado por un proyectil que impactó en la sala de máquinas del costado de babor y provocó un incendio mientras navegaba hacia el sur.

Poco después, un VLCC (Very Large Crude Carrier) fue impactado por otro proyectil al abandonar el Estrecho de Ormuz, a unas 16 millas náuticas de Khor Fakkan, en Emiratos Árabes Unidos. Aunque sufrió daños, el buque pudo continuar hacia su siguiente puerto sin que se registraran heridos.

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El CENTCOM informó que atacó defensas aéreas, radares costeros, misiles antibuque y embarcaciones rápidas de la Guardia Revolucionaria Islámica. (@CENTCOM)

El tercer ataque se produjo frente a la península de Musandam, también en Omán, donde otro petrolero recibió el impacto de un proyectil que causó daños estructurales menores. No hubo víctimas ni derrames de hidrocarburos.

Aunque desde marzo se habían registrado decenas de incidentes marítimos en la región, Washington sostiene que estos tres ataques ocurrieron cuando ya estaba vigente el acuerdo de cese del fuego, por lo que representaron la primera ruptura directa de la tregua entre ambos países.

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Un corredor estratégico bajo máxima tensión

En su informe, el JMIC atribuyó el aumento del riesgo a los ataques iraníes y advirtió que continúan las operaciones de la Guardia Revolucionaria, incluyendo vigilancia sobre buques comerciales, hostigamiento por radio, actividades con drones y presiones para que algunas embarcaciones utilicen la ruta de navegación bajo control iraní. El organismo también mantuvo las advertencias sobre la presencia de posibles minas marinas y las persistentes interferencias en los sistemas de navegación por satélite (GNSS).

El JMIC elevó el nivel de amenaza en el Estrecho de Ormuz de Substantial a Severe por la probabilidad de nuevas acciones hostiles. (REUTERS/ARCHIVO)

El Estrecho de Ormuz constituye el principal cuello de botella energético del planeta. Por ese corredor marítimo transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial, además de grandes volúmenes de gas natural licuado, por lo que cualquier interrupción tiene un impacto inmediato sobre los mercados internacionales.

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Pese al deterioro del escenario de seguridad, el JMIC indicó que el tránsito comercial continúa por las rutas norte y sur del estrecho, aunque recomendó a las embarcaciones mantener la máxima vigilancia debido a que considera probables nuevos ataques deliberados. Desde el 1 de marzo, el organismo ha registrado 61 incidentes de seguridad marítima en la región, una cifra que refleja el deterioro sostenido del entorno operativo en uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.